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Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
Американские санкции встали на пути светлого будущего перспективного процессора Baikal BE-S1000
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Китайское правительство уже довольно давно говорит о необходимости импортозамещения в полупроводниковом секторе. Вначале мы видели топтание на месте, после которого местные компании начали копировать разработки именитых брендов. Критики подобного подхода обладают минимальными знаниями о том, как вообще движется прогресс, ведь любой ученик вначале должен изучить работы своего учителя, а только потом двигаться вперёд. Практически невозможно создать что-то с нуля, особенно если речь идёт о технологическом секторе. Как только китайцы научились копировать американские аналоги, то тут же приступили в разработке собственных чипов. Пока движение идёт с переменным успехом, а на пути постоянно встают американские санкции.

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Сегодня можно констатировать, что инженеры Поднебесной ещё не способны самостоятельно выпускать самые современные полупроводниковые чипы, но выбора у этих ребят нет. После блокировки доступа к американским технологиями, прогресс пойдёт медленнее, но движение не остановить. А вот с российскими полупроводниками всё довольно сложно. Признаки жизни подавали всего несколько компаний, а перспективные разработки можно пересчитать на пальцах одной руки. Наиболее интересным должен был стать серверный Baikal BE-S1000, включающий 48 ядер и выпускаемый по 16-нм техпроцессу TSMC. Он основан на архитектуре Arm с ядрами Cortex-A75 и имеет теплопакет не выше 120 Вт, поскольку способен разгоняться не выше, чем до 2 ГГц. Несколько дней назад на сайте Tom's Hardware появился небольшой обзор российского камня, а сегодня мы изучим больше данных, позволяющих сделать более серьёзные выводы.

Важно понимать, что перед нами одна из первых попыток российских инженеров закрепиться в высокопроизводительном секторе, а в результате удалось достичь мощности процессоров 2017 года. Хорошо это или плохо, решайте сами, но нам кажется, что прорыв налицо, проблема лишь в том, что мы можем так и не увидеть готовый продукт, но об этом ниже. Так вот, камень от российских инженеров примерно аналогичен 16-ядерному AMD EPYC 7351, а также 20-ядерному Intel Xeon Gold 6148, обходя их в одних тестах и уступая в других. Наиболее впечатляющие показатели Baikal BE-S1000 демонстрирует в многоядерных тестах, но это легко объясняется тем, что у российского камня этих ядер в 2 раза больше, чем у конкурентов. По сравнению с Huawei Kunpeng 920 наблюдается паритет в некоторых задачах, но сильное отставание в других. Например, в CoreMark первое место занимает камень Huawei, тогда как в 7-Zip отставание от лидера у Baikal BE-S1000 минимальное.

Очевидно, что разработчики не ставили перед собой задачи заменить современные процессоры лидеров рынка. Требовалось выпустить высокотехнологичный камень, доказав его возможности в реальных задачах. После этого нужно было собрать определённое количество систем, в рамках которых дальше могла быть произведена модернизация. Вот только всем этим планам не суждено сбыться. Дело в том, что тайваньский контрактный производитель TSMC остановил выпуск Baikal BE-S1000, а введённые санкции не позволят российским разработчикам получить достаточное количество новых процессоров. Получается, что сегодня нет возможности даже выполнить план минимум, поскольку в России нет собственной производственной базы. Теоретически, помочь могли бы китайские товарищи, но там предпочитают не бежать впереди паровоза. Например, SMIC имеет возможность выпускать чипы на 14-нм технологическом процессе, а также стремительно осваивает 7 нанометров. Вот только в настоящее время китайцы опасаются более серьёзных санкций. Скорее всего, таковые будут введены в любом случае, но отсрочка позволит китайскому гиганту получить необходимую фору.

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Не сидят без дела и российские инженеры. Увы, но Baikal BE-S1000 не пойдёт в серию, но мы не исключаем, что прямо сейчас в РФ работают над ещё более перспективным камнем. Мало ли, вдруг Китай всё же решится выгнать американцев со своей территории, получив контроль над островом Тайвань. В этом случае санкции можно будет вводить уже против США, хотя в текущей геополитической ситуации, руководство Поднебесной предпочитает не использовать крайние меры.

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#процессоры #baikal be-s1000
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