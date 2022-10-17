Скидки не приходят, поэтому берём самые выгодные предложения и играем без проблем во все игры

Сказки о том, что вскоре видеокарту будут снова недорогими, мы слышим с завидной регулярностью. Судя по всему, полупроводники если и перестанут дорожать, то случится это очень нескоро. Прежде всего одна из проблем кроется в необходимости освоения всё более совершенных технологических процессов. В 2022 году графические чипы созданы на основе 5-нм технологического процесса. NVIDIA гордо указывает на наличие 4-нм норм, вот только на самом деле это всё те же 5 нанометров второго поколения. Уже в следующем году в продажу поступят чипы для смартфонов на базе 3-нм технологического процесса, а в 2024-2025 годах можно ожидать переход на 2 нанометра. Что будет дальше большой вопрос, ну а пока TSMC тратит десятки миллиардов долларов на строительство новых заводов и производственных линий.

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С каждым поколением видеокарты становятся дороже, поэтому есть все основания полагать, что в 2023 году NVIDIA попросит за GeForce RTX 4060 все 400 долларов. Мы не агитируем вас бежать в магазин, но ожидание скидок обычно превращается в разочарование. Если вы уже устали ждать, полагаясь на инсайдеров и экспертов, то сегодня самое время присмотреться к видеокартам, стоимость которых немного снизилась за последний месяц в магазинах РФ.

За GeForce RTX 3060 Ti просят дешевле 40 тысяч рублей, что делает эту видеокарту весьма привлекательной. Нужно понимать, что дорогостоящие флагманы требуются только тем, кто уже купил монитор с разрешением 4К. Хотя, даже владельцев 2К не больше 10%, а значит потенциальный покупатель GeForce RTX 3060 Ti с высокой долей вероятности будет запускать её в 1080р. В данном случае это огромный запас на несколько лет вперёд, ведь в обозримом будущем нет ни одной игры, которая могла бы поставить под сомнение потенциал этой видеокарты.

Чуть дороже 24 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3050. Вы можете сказать, что это скромная модель от KFA2, получившая неэффективный кулер, который с большим трудом отводит тепло от графического чипа. На самом деле это глупости, ведь внутри видеокарты скрывается крошечное ядро и 128-битная шина. Никаких требований по питанию, а новая архитектура позволит вам чувствовать себя в разрешении 1080р достаточно свободно. Такого уровня быстродействия, как на боле дорогой GeForce RTX 3060 Ti, вы не увидите, но ведь и цена намного ниже. Когда мы говорим о флагманах, то в дело вступают десятки тысяч рублей, ну а здесь вы получаете доступ ко всем играм без огромных финансовых затрат.

GeForce GTX 1660 Ti может стать неплохой альтернативой указанной выше видеокарте. Прежде всего модель производства Palit получила более внушительную систему охлаждения. Поскольку многие геймеры не разбираются в названиях и никогда не смотрят тесты, то с высокой долей вероятности купят более внушительную GeForce GTX 1660 Ti. Вообще, потеря быстродействия здесь не критичная, и не превышает 10%, поэтому такую видеокарту вы всё ещё можете использовать для любых игр. Фрамрейт не будет таким высоким, как на GeForce RTX 3050, но мы идём вниз по ценовой цепочке, поэтому без жертв не обойтись.

За 16 500 можно отхватить GeForce GTX 1650. Пожалуй, это самая недорогая видеокарта NVIDIA, позволяющая геймерам получить доступ к любым играм без значимых визуальных потерь. Даже здесь вам придётся снижать настройки графики до средних, поэтому приготовьтесь к тому, что картинка окажется не такой впечатляющей, как на компьютере с GeForce GTX 1660 Ti. Обратите внимание на тесты. Если падение количества кадров в секунду и стабильный фрамрейт с невпечатляющей графикой для вас окажутся критичными, придётся немного доплатить.

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За 12 670 рублей доступна GeForce GTX 1630. Покорять высоты игрового Олимпа с такой видеокартой не выйдет, вот только потенциальные покупатели GeForce GTX 1630 и не мечтают о высоких скоростях. Внутри находится 64-битная шина и 4 Гб медленной видеопамяти, поэтому играть в стрелялки и танки у вас получится, а вот с блокбастерами и требовательными тайтлами последних лет придётся помучиться. Скорее всего нужно будет снизить разрешение до 900р или даже ниже. Хотя, это уже зависит от особенностей компьютера и конкретной игры.