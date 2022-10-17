На сайте Hardwaretimes опубликовано любопытное тестирование, позволяющее сделать неожиданные выводы

Судя по всему, мы ещё долго будет изучать те или иные особенности графических чипов NVIDIA серии Ada Lovelace. На носу выход GeForce RTX 4080, ну а флагман нового поколения оказался настолько популярен, что купить его даже в США по рекомендованной цене не представляется возможным. Крупные торговые сети опустошены, а перекупщики пытаются заработать на ажиотажном спросе. Производители обещают наладить поставки в ближайшее время, ну а пока энтузиастам остаётся только ждать. На самом деле многим нашим читателям всё это кажется странным, ведь даже в американской рознице за GeForce RTX 4090 просят от 1600 долларов, тогда как в Европе она и вовсе стоит от 2000 евро. Неясно, откуда взялось столько зажиточных любителей компьютерных игр, но факты говорят громче предположений и теорий, а значит самое время выяснить, стоит ли вообще менять старый флагман на новый флагман.

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Поскольку GeForce RTX 3090 давно изучена, то самое время уделить внимание GeForce RTX 3080 Ti. Напомни, эта видеокарта изначально стоила намного дешевле флагмана, а сегодня в США её можно встретить за 900 долларов. Ну а в сентябре, когда скидки на подобные графические чипы достигли своего предела, в некоторых американских магазинах GeForce RTX 3080 Ti и вовсе стоила ниже 800 долларов. Нет никаких сомнений, что эта видеокарта будет дешеветь, а интрига состоит не только в различиях с флагманом текущего поколения, но и в том, будет ли NVIDIA и дальше выпускать этот графический чип. Если производство продолжится, то можно ожидать выгодных предложений. В любом другом случае – GeForce RTX 3080 Ti незаметно исчезнет из продажи, что кажется нам более вероятным. В тесте Hardwaretimes есть несколько различных параметров. Мы предлагаем оценивать чистую производительность без трассировки лучей и технологии DLSS.

Судя по всему, в большинстве игр разрыв между GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 4090 достигает 70%, что говорит о действительно большом приросте. Представьте себе, что сегодня вы отправляетесь в магазин, где на полке лежат две очень дорогие видеокарты. Вы долго раздумываете, и в итоге решаете сэкономить. Многим в этой ситуации может показаться, что новый флагман не может быть настолько быстрее, вот только реальность доказывает обратное. Если вы действительно хотите современную мощную видеокарту, то остаётся только GeForce RTX 4090. Возможно, довольно интересные результаты покажет и GeForce RTX 4080, но пока остановимся на сравнении с флагманом.

Но если бы всё было так линейно, то мы бы даже не стали делать этот материал, ведь все знают о том, что из поколения в поколение графические чипы становятся быстрее. Так, очень показательны результаты в нескольких играх, что свидетельствует о том, что далеко не у всех геймеров положение будет равнозначное. Для примера возьмём F1. Как видите, в стоке GeForce RTX 3080 Ti показывает 61 кадр в секунду, тогда как GeForce RTX 4090 умудряется выдать около 99 кадров в секунду. Согласитесь, что прирост впечатляет, вот только все владельцы GeForce RTX 3080 Ti могут включить DLSS 2.0, где старый флагман выдаёт 105 кадров в секунду. Согласитесь, что такие цифры подрывают гегемонию GeForce RTX 4090. Да, технология масштабирования даже спустя годы кажется спорной, а производители так и не научились избегать размытия. Если хотя бы немного отвлечься от игрового процесса, то так называемое «мыло» видно невооружённым взглядом, а значит выгода есть только на бумаге.

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Но и это не всё, ведь есть такие игры, как Far Cry 6, где разрыв между флагманами и вовсе крошечный. В этом случае вы тратите огромные деньги, но не получаете ровным счётом ничего. Да, у потенциальных покупателей GeForce RTX 4090 есть DLSS 3.0, которая обещает ещё более внушительный отрыв от старого флагмана. Нет никаких сомнений, что мыльная картинка будет и там, а мы имеем неоднозначные итоги. Если вы не ограничены бюджетом, то не стоит экономить, ведь чистая производительность GeForce RTX 4090 намного выше. В то же время, если вы включаете DLSS, то можете пока никуда не рваться. Да, новинка быстрее и в этом режиме, но так ли это важно, когда у вас на компьютере 100 кадров в секунду, а у соседа 170 кадров в секунду? Для комфортной игры достаточно и 60 fsp, а решающее значение имеет плавность картинки и стабильный фрамрейт. Ну а это вам способны обеспечить обе рассматриваемые видеокарты.