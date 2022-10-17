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Китайские майнеры распродают свои фермы за бесценок – GeForce RTX 3060 Ti от 13 450р
Криптовалюты стремительно дешевеют, а майнеры избавляются от видеокарт на фоне криптозимы
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Ещё недавно казалось, что переход Эфира на стейкинг открывает перед майнерами отличные возможности. Эксперты уверяли, что криптовалюты начнут дорожать, а значит следом за ними подтянутся и альткоины. Выгодность добычи популярных монет возрастёт, а в выигрыше будут сотни тысяч шахтёров. Вот только в дело вмешался мировой экономический кризис. Никто не предполагал, что дыра будет такой глубокой, а сегодня мы даже не знаем, когда ожидать улучшения ситуации. Особенно тревожные новости поступают из США, где финансовый регулятор безуспешно пытается оживить тонущую экономику. Поскольку американский рынок десятилетиями был драйвером роста для всего мира, то нет ничего удивительного в том, что следом за биржевыми индексами США посыпалась и Европа.

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В такой ситуации криптовалюты просто не могут стоить дорого, а из-за притока огромного количества майнеров, сегодня ни один токен не приносит прибыли. Сотни тысяч майнеров, среди которых множество крупных игроков, копают в минус, а добыча не позволяет даже оплатить розетку. Многие шахтёры имеют денежную подушку, накопленную за полтора года изобилия. В этом случае у них есть все шансы безболезненно пройти криптозиму, проедая уже заработанный капитал. А вот новичкам, либо сильно закредитованным майнерам, не позавидуешь. Сегодня эти ребята стоят перед сложным выбором, а хороших решений нет, ведь видеокарты стоят в разы дешевле, чем ещё год назад. Получается, что они вынуждены либо останавливать фермы, избавившись от части оборудования, либо брать новые кредиты. Поскольку второй вариант подходит не всем, то мы видим, как китайские майнеры разбирают свои фермы, а цены падают, словно листья поздней весной. Давайте кратко изучим некоторые наиболее выгодные варианты. Ещё раз отметим, что речь идёт о вторичном рынке, а значит покупать такие видеокарты на AliExpress мы вам категорически не советуем, но об этом ниже.

  • GeForce RTX 3070 производства Zotac можно купить за 1949 юаней – 16 860 рублей
  • GeForce RTX 3060 Ti производства Gainward стоит 1549 юаней – 13 440 рублей
  • GeForce RTX 2070 от ряда известных производителей (например, MSI) стартует с 1049 юаней – 9075 рублей, а китайский бренд Mingxuan и вовсе продаётся от 999 юаней – 8640 рублей
  • GeForce RTX 2060 производства Zotac оценивается в 879 юаней – 7600 рублей, а всё тот же Mingxuan можно купить за 849 юаней – 7345 рублей
  • GeForce GTX 1660 предлагается от 629 юаней – 5440 рублей
  • Radeon RX 590/580/470 можно найти за 300 юаней – 2600 рублей

Как видите, цены очень заманчивые, но есть большая проблема, о которой стоит помнить. Так, все видеокарты сняты с ферм, каждая из которых работала длительное время в режиме 24/7. При правильном профессиональном обслуживании оборудование выходит из строя крайне редко, но никто не знает, в каком состоянии находится тот или иной графический чип. Это значит, что даже в Китае нет такого большого количества геймеров, которые захотят рисковать. Мы крайне не советуем нашим читателям связываться с майнерскими видеокартами, которые прибыли из другой страны. Риски слишком велики, а вся выгода может превратиться в неработающую плату.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Не стоит забывать и о мошенниках. Например, в Китае широко известна схема, когда под видом Radeon RX 580 вам могут продать старый графический чип, который был прошит для введения покупателей в заблуждение. Да, в российской рознице GeForce GTX 1660 за 5500 рублей нет, как нет и GeForce RTX 3060 Ti за 13 500. С этим нужно смириться, но даже здесь достаточно мошенников, а майнеры так и норовят продать вам подгорелый чип. Кстати, ввиду резкого удешевления оборудования для майнинга, шахтёры всё чаще говорят о необходимости увеличения мощности своих ферм. Многим нашим читателям такое поведение кажется абсурдным, вот только даже крупные эксперты уверены, что в течение нескольких лет криптовалюты вернутся к росту. Это значит, что добытые сегодня монеты можно будет продать в разы дороже, а при удачном стечении обстоятельств заработать на порядок больше. Ну а каким путём идти, и что покупать, каждый решает самостоятельно.

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#видеокарты #майнинг
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