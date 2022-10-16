Кто вообще покупает видеокарты AMD? Только не мы!

Кто вообще покупает видеокарты AMD? Судя по статистике Steam, армия фанатов у Лизы Су довольно небольшая, а значит любителей красного лагеря не так много. При этом по соотношению цены и производительности NVIDIA занимает второе место, вот только в большинстве случаев отрыв не превышает нескольких процентов. Например, вы и ваш знакомый покупаете две различных видеокарты от AMD и NVIDIA аналогичного ценового диапазона. Если речь идёт о моделях за 30 тысяч рублей и дороже, то вы получите отличную производительность и высокий уровень графики. В синтетике можно считать попугаи, но в реальных играх разброс незаметен.

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Вот и получается, что геймеры начинают думать: «А вдруг слухи о проблемах с видеокартами AMD – это не выдумка?». Никто не хочет рисковать, а у видеокарт NVIDIA с имиджем куда лучше. Вполне возможно, что именно представители зелёных в какой-то момент пустили сомнительные слухи о проблемах с видеокартами красного лагеря. Это уже не так важно, ведь подобные сомнения закрадываются в головы многих геймеров. Если вы не готовы экспериментировать, то берите только NVIDIA, ведь Дженсен Хуанг денно и нощно думает о каждом геймере. Справедливости ради, думает он исключительно о том, как бы выжать из нас побольше денег, но ведь думает! Что до Лизы Су, то этой даме вообще всё равно, ведь она не спешит развенчивать слухи, а значит сегодня мы будем говорить только об NVIDIA.

Пока ощутимых скидок на графические чипы в магазинах РФ нет, зажиточным геймерам остаётся только купить GeForce RTX 3080 Ti. Это одна из самых быстрых видеокарт на рынке, которая не нуждается в представлениях и может справиться с любой игрой вне зависимости от разрешения дисплея и настроек графики. Если вы всё ещё раздумываете, то стоит помнить, что за последнее время цена снизилась ещё на 10 тысяч рублей. Это не рекорд, но пока лучше за такую сумму ничего нет.

За 66 590 вы можете ворваться в высшую лигу с видеокартой GeForce RTX 3080. Изначально это была вторая по скорости карта в линейке, но после NVIDIA начала выпускать промежуточные звенья, заполняя пустоты графическими чипами с более внушительными характеристиками. Некоторым кажется, что сегодня GeForce RTX 3080 уже не достойна гордого звания флагман, вот только это не так. Да, быстродействие у этой видеокарты меньше, чем у GeForce RTX 3090, но вам важен стабильный фрамрейт, или рекорды в синтетических тестах? Если первое, то с GeForce RTX 3080 можно не думать о проблемах даже в 4К.

Дешевеет и GeForce RTX 3070 Ti. Сегодня интересная модель производства Palit стоит 55 тысяч рублей. Многие любители компьютерных игр полагают, что к Новому годы цены снизятся. Возможно, так и будет, поэтому мы вам советуем подождать. Ну а если терпения уже нет, а вы давно сидите без видеокарты, то месяцы без игр будут тянуться как годы. Как считаете, может стоит переплатить 10 000, получив все преимущества здесь и сейчас? Кстати, никто не сказал, что скидка будет такой большой. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то она играючи справляется с самыми новыми и требовательными тайтлами, а количество кадров в секунду в разрешении 2К всегда будет уходить за отметку 60 единиц.

В случае, если у вас не было планов тратить на видеокарту больше 40 тысяч рублей, то остаётся перспективная GeForce RTX 3060 Ti. Получите все преимущества 2К по относительно низкой цене. Вообще, даже если у вас монитор 4К, то вы можете играть в разрешении 2К, что позволит увеличить количество кадров в секунду, а картинка станет плавной. Если не брать в расчёт графические чипы AMD, то именно GeForce RTX 3060 Ti остаётся самой перспективной видеокартой в районе 40 тысяч рублей.

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Ну и поставить точку хотим на GeForce RTX 3050. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, но пока нет ни одной игры, которая будет слишком тяжёлой для самого бюджетного графического чипа NVIDIA предыдущего поколения. Можете смело рассчитывать на самые высокие настройки графики, а в онлайн-шутерах и танках и вовсе можно ставить разрешении 2К, где вам покорятся 100 fps и выше. Словом, для большинства геймеров такая видеокарта принесёт огромный запас производительности на несколько лет вперёд, а значит брать что-то быстрее для 1080р не стоит.