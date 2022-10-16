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Геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых GPU на любой кошелёк для игр в 1080р, 2К и 4К
Кто вообще покупает видеокарты AMD? Только не мы!
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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

Кто вообще покупает видеокарты AMD? Судя по статистике Steam, армия фанатов у Лизы Су довольно небольшая, а значит любителей красного лагеря не так много. При этом по соотношению цены и производительности NVIDIA занимает второе место, вот только в большинстве случаев отрыв не превышает нескольких процентов. Например, вы и ваш знакомый покупаете две различных видеокарты от AMD и NVIDIA аналогичного ценового диапазона. Если речь идёт о моделях за 30 тысяч рублей и дороже, то вы получите отличную производительность и высокий уровень графики. В синтетике можно считать попугаи, но в реальных играх разброс незаметен.

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Вот и получается, что геймеры начинают думать: «А вдруг слухи о проблемах с видеокартами AMD – это не выдумка?». Никто не хочет рисковать, а у видеокарт NVIDIA с имиджем куда лучше. Вполне возможно, что именно представители зелёных в какой-то момент пустили сомнительные слухи о проблемах с видеокартами красного лагеря. Это уже не так важно, ведь подобные сомнения закрадываются в головы многих геймеров. Если вы не готовы экспериментировать, то берите только NVIDIA, ведь Дженсен Хуанг денно и нощно думает о каждом геймере. Справедливости ради, думает он исключительно о том, как бы выжать из нас побольше денег, но ведь думает! Что до Лизы Су, то этой даме вообще всё равно, ведь она не спешит развенчивать слухи, а значит сегодня мы будем говорить только об NVIDIA.

Пока ощутимых скидок на графические чипы в магазинах РФ нет, зажиточным геймерам остаётся только купить GeForce RTX 3080 Ti. Это одна из самых быстрых видеокарт на рынке, которая не нуждается в представлениях и может справиться с любой игрой вне зависимости от разрешения дисплея и настроек графики. Если вы всё ещё раздумываете, то стоит помнить, что за последнее время цена снизилась ещё на 10 тысяч рублей. Это не рекорд, но пока лучше за такую сумму ничего нет.

За 66 590 вы можете ворваться в высшую лигу с видеокартой GeForce RTX 3080. Изначально это была вторая по скорости карта в линейке, но после NVIDIA начала выпускать промежуточные звенья, заполняя пустоты графическими чипами с более внушительными характеристиками. Некоторым кажется, что сегодня GeForce RTX 3080 уже не достойна гордого звания флагман, вот только это не так. Да, быстродействие у этой видеокарты меньше, чем у GeForce RTX 3090, но вам важен стабильный фрамрейт, или рекорды в синтетических тестах? Если первое, то с GeForce RTX 3080 можно не думать о проблемах даже в 4К.

Дешевеет и GeForce RTX 3070 Ti. Сегодня интересная модель производства Palit стоит 55 тысяч рублей. Многие любители компьютерных игр полагают, что к Новому годы цены снизятся. Возможно, так и будет, поэтому мы вам советуем подождать. Ну а если терпения уже нет, а вы давно сидите без видеокарты, то месяцы без игр будут тянуться как годы. Как считаете, может стоит переплатить 10 000, получив все преимущества здесь и сейчас? Кстати, никто не сказал, что скидка будет такой большой. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то она играючи справляется с самыми новыми и требовательными тайтлами, а количество кадров в секунду в разрешении 2К всегда будет уходить за отметку 60 единиц.

В случае, если у вас не было планов тратить на видеокарту больше 40 тысяч рублей, то остаётся перспективная GeForce RTX 3060 Ti. Получите все преимущества 2К по относительно низкой цене. Вообще, даже если у вас монитор 4К, то вы можете играть в разрешении 2К, что позволит увеличить количество кадров в секунду, а картинка станет плавной. Если не брать в расчёт графические чипы AMD, то именно GeForce RTX 3060 Ti остаётся самой перспективной видеокартой в районе 40 тысяч рублей.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и поставить точку хотим на GeForce RTX 3050. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, но пока нет ни одной игры, которая будет слишком тяжёлой для самого бюджетного графического чипа NVIDIA предыдущего поколения. Можете смело рассчитывать на самые высокие настройки графики, а в онлайн-шутерах и танках и вовсе можно ставить разрешении 2К, где вам покорятся 100 fps и выше. Словом, для большинства геймеров такая видеокарта принесёт огромный запас производительности на несколько лет вперёд, а значит брать что-то быстрее для 1080р не стоит.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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