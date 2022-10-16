Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
В будущем планируется ввести дополнительные акцизы на другую вредную для здоровья продукцию
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Известно, что во многих странах широко распространена практика, когда на производителей тех или иных видов товаров перекладывают финансирование различных государственных проектов. Поскольку сегодня мы будем говорить о безалкогольных напитках, то в первую очередь полученные средства идут на так называемую борьбу с сахарным диабетом. Эксперты отмечают, что довольно сложно понять, что имеется в виду под программой борьбы с этим опасным заболеванием. Как оказалось, однозначного ответа на этот вопрос нет, но раз указ подписан, то фонд будет создан, а деньги выделены.

реклама

Специалисты констатируют, что ситуация с сахарным диабетом критическая. С каждым годом растёт количество случаев, а болезнь молодеет. В качестве главной причины называется чрезмерное употребление газированных напитков. Именно сладкая вода с незамысловатыми вкусами приводит к тому, что всё больше людей попадает в зависимость от дорогостоящих лекарств, а человечество всё больше осознаёт опасность, идущую от знакомой всем содовой. Нет никаких сомнений, что запрещать употреблять подобные напитки никто никому не будет, поскольку продажи сладкой воды генерируют десятки миллиардов бюджетных рублей. А вот установить дополнительный налог планируется.

Уже через несколько дней будет принят закон, согласно которому каждый производитель газировки будет вынужден оплачивать в бюджет дополнительный акциз в размере 7 рублей за 1 литр. Получается, если речь идёт о небольшой баночке, то рост стоимости может оказаться невысоким, хотя это неточно, поскольку мы не знаем, каким образом будет считаться акциз. Все деньги пойдут в государственный фонд, занимающейся борьбой с сахарным диабетом, а правительство ожидает дополнительных поступлений в размере 35 миллиардов рублей в год. Сообщается, что в данную категорию подпадает вся газировка с содержанием сахара или заменителя больше чем 5 г на 100 мл жидкости (5%). Если вы обратите внимание на привычную Coca-Cola, то там не меньше 10% сахара, а во многих других напитках процентная доля доходит до 20%. В списке значатся сиропы, морсы, нектары, соки, различные спортивные напитки и даже квасы, в которых содержание спирта меньше 1.2%. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года.

По мнению экспертов, акциз негативно повлияет на цену газировки, а в некоторых случаях стоимость может вырасти более чем на 20%. Сложных схем, в результате которых 7 рублей с одного литра превратятся в 20%, не раскрывается, но нет никаких сомнений, что производители могут воспользоваться открывшейся возможностью залезь в карманы потребителей. Эксперты отмечают, что инициатива не окажет влияние на количества сладких напитков, ежегодно употребляемых жителями России, поскольку нужна системная работа, которая проводится крайне мало. Прежде всего стоит знакомить подрастающее поколение с последствиями диабета, со статистикой и подробностями, которые могут вызвать реальные опасения за своё здоровье. Кроме того, предлагается маркировать газировку таким образом, чтобы каждый покупатель знал, что внутри находится напиток, с повышенным содержанием сахара.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В настоящий момент неясно, каким образом планируется потратить 35 миллиардов рублей. Если они действительно начнут работать, а в течение последующих трёх лет число заболеваний сахарным диабетом у молодого поколения снизится, то можно говорить об эффективности программы. Ну а если чиновники просто распихают деньги по карманам, то мы увидим, как эти ребята становятся ещё толще и богаче. По мнению экспертов, в будущем ожидается появление несколько подобных инициатив, в результате которых акцизами обложат и другие продукты, считающиеся вредными. Это могут быть чипсы, сухарики, печенье, в котором нет ничего кроме сои и пальмового масла, а также многие другие товары. Всё это сегодня абсолютно свободно могут покупать школьники, которые уже находятся в группе риска. Известные специалисты предлагают остановить торговлю подобными товарами возле школьных заведений. Это не сможет решить создавшуюся проблему, но точно позволит сократить потребление детьми вредной продукции.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#законодательство #газировка
16
Показать комментарии (16)

Материалы по теме

Ким Кардашьян оштрафовали на 1 260 000 долларов США за рекламу криптовалют
Минфин РФ хочет контролировать торговлю внутриигровыми валютами в онлайн-проектах
Илон Маск находится под следствием федеральных властей США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Швеция тайно передала Украине 3 самоходных системы РЛС ARTHUR – чем это грозит армии РФ
7
Семья клиентов «Тинькофф Банка» получила 4,5 млн руб кешбэка за покупки, их обвиняют в мошенничестве
24
Майнеры уже добрались до GeForce RTX 4090 – сколько денег приносит самая быстрая видеокарта
19
Игры от Wargaming сменили владельца в РФ и свои названия, и 7 причин, почему я бросил World of Tanks
64
Российские операторы мобильной связи снизили стоимость роуминга для популярных стран релокации
1
Nvidia сделала подарок майнерам, отключив LHR в последних драйверах, но им это уже не поможет
2
DLSS 3.0 на старых видеокартах NVIDIA добавила 40 FPS игровой производительности
18
В Сети появляются спойлеры A Plague Tale Requiem, разработчики просят игроков быть аккуратнее
+
Власти РФ начнут качать фильмы и игры с торрентов и продавать их гражданам – инициатива Госдумы
33
NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 4080 12 Гбайт — название для новинки неподходящее
44
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
10
Релиз консольной версии игры Humankind отложен на неопределённый срок
+
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
10
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
9
Как NVIDIA обманула геймеров, и почему GeForce RTX 4080@12 Гб всего на 12% быстрее GeForce RTX 3080
15
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
27
Видео: трейлер дополнения к Resident Evil Village
+
Обязательно ли наличие PCIe версии 4.0 для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090 — тест TPU
11
США вводят тотальный запрет на покупку оборудования от Huawei, ZTE и Hikvision
15
От бюджетного Core i3-13100 до топового i9-13900K — обнародован ряд характеристик CPU Intel
4

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
38
Цена на Radeon RX 6600 обрушилась — собираем ПК для халявного гейминга в Full HD
18
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
15
Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
5
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
3
Обзор дешевого и качественного графического планшета XP-Pen Deco Mini 7
1
5 лучших беспроводных зарядных устройств для покупки в 2022 году
2
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
9

Сейчас обсуждают

RangerXP
13:47
АМД, конечно же, с радостью уйдет от давнего партнера к своему главному конкуренту.
Intel хочет производить CPU и GPU AMD, а также чипы для Qualcomm и Apple
Антон Васильев
13:47
Купи уже нормальный корпус, извращенец!
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
ахахаxа
13:44
мне раз в процедурном говорят вон в том углу кал и мочу ставят.Я им говорю,а можно я кал прямо сдесь у вас в кабинете сдам
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
swr5
13:40
Предлагаю прямо сейчас Интелу начать выпускать по контракту российский Baikal BE-S1000, в знак приверженности миру и лояльности к РФ в будущем.
Intel хочет производить CPU и GPU AMD, а также чипы для Qualcomm и Apple
daimos
13:35
https://www.youtube.com/watch?v=ZbgZ8FV-KDc&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
Aztartez
13:35
Ответь на вопрос, клоун
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
Ironcast
13:29
А мне говорили что майнинг сдох и видеокарты, вижу раза в три упали
RTX 4090 показала прирост в игровой производительности, но в майнинге результаты уровня RTX 3090 Ti
Lampogriz
13:28
10 из 10
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
REY_B_
13:27
"Зачем они будут умышленно портить себе жизнь ради амбиций?" - Уже испортили. К тому что было.... Например Монако... Если говорить о местных, то богатых местных почти нет, все приезжие. Зелени и парко...
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Asker 013
13:27
В общественном французском туалете, надписи ...
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем