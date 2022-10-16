В будущем планируется ввести дополнительные акцизы на другую вредную для здоровья продукцию

Известно, что во многих странах широко распространена практика, когда на производителей тех или иных видов товаров перекладывают финансирование различных государственных проектов. Поскольку сегодня мы будем говорить о безалкогольных напитках, то в первую очередь полученные средства идут на так называемую борьбу с сахарным диабетом. Эксперты отмечают, что довольно сложно понять, что имеется в виду под программой борьбы с этим опасным заболеванием. Как оказалось, однозначного ответа на этот вопрос нет, но раз указ подписан, то фонд будет создан, а деньги выделены.

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Специалисты констатируют, что ситуация с сахарным диабетом критическая. С каждым годом растёт количество случаев, а болезнь молодеет. В качестве главной причины называется чрезмерное употребление газированных напитков. Именно сладкая вода с незамысловатыми вкусами приводит к тому, что всё больше людей попадает в зависимость от дорогостоящих лекарств, а человечество всё больше осознаёт опасность, идущую от знакомой всем содовой. Нет никаких сомнений, что запрещать употреблять подобные напитки никто никому не будет, поскольку продажи сладкой воды генерируют десятки миллиардов бюджетных рублей. А вот установить дополнительный налог планируется.

Уже через несколько дней будет принят закон, согласно которому каждый производитель газировки будет вынужден оплачивать в бюджет дополнительный акциз в размере 7 рублей за 1 литр. Получается, если речь идёт о небольшой баночке, то рост стоимости может оказаться невысоким, хотя это неточно, поскольку мы не знаем, каким образом будет считаться акциз. Все деньги пойдут в государственный фонд, занимающейся борьбой с сахарным диабетом, а правительство ожидает дополнительных поступлений в размере 35 миллиардов рублей в год. Сообщается, что в данную категорию подпадает вся газировка с содержанием сахара или заменителя больше чем 5 г на 100 мл жидкости (5%). Если вы обратите внимание на привычную Coca-Cola, то там не меньше 10% сахара, а во многих других напитках процентная доля доходит до 20%. В списке значатся сиропы, морсы, нектары, соки, различные спортивные напитки и даже квасы, в которых содержание спирта меньше 1.2%. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2023 года.

По мнению экспертов, акциз негативно повлияет на цену газировки, а в некоторых случаях стоимость может вырасти более чем на 20%. Сложных схем, в результате которых 7 рублей с одного литра превратятся в 20%, не раскрывается, но нет никаких сомнений, что производители могут воспользоваться открывшейся возможностью залезь в карманы потребителей. Эксперты отмечают, что инициатива не окажет влияние на количества сладких напитков, ежегодно употребляемых жителями России, поскольку нужна системная работа, которая проводится крайне мало. Прежде всего стоит знакомить подрастающее поколение с последствиями диабета, со статистикой и подробностями, которые могут вызвать реальные опасения за своё здоровье. Кроме того, предлагается маркировать газировку таким образом, чтобы каждый покупатель знал, что внутри находится напиток, с повышенным содержанием сахара.

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В настоящий момент неясно, каким образом планируется потратить 35 миллиардов рублей. Если они действительно начнут работать, а в течение последующих трёх лет число заболеваний сахарным диабетом у молодого поколения снизится, то можно говорить об эффективности программы. Ну а если чиновники просто распихают деньги по карманам, то мы увидим, как эти ребята становятся ещё толще и богаче. По мнению экспертов, в будущем ожидается появление несколько подобных инициатив, в результате которых акцизами обложат и другие продукты, считающиеся вредными. Это могут быть чипсы, сухарики, печенье, в котором нет ничего кроме сои и пальмового масла, а также многие другие товары. Всё это сегодня абсолютно свободно могут покупать школьники, которые уже находятся в группе риска. Известные специалисты предлагают остановить торговлю подобными товарами возле школьных заведений. Это не сможет решить создавшуюся проблему, но точно позволит сократить потребление детьми вредной продукции.