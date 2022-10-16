Иногда выбор бренда куда важнее остальных характеристик

Если вы по какой-либо причине решили, что покупка видеокарты – сродни лёгкой прогулке по парку, то мы спешим вас разуверить. Прежде всего нужно оценить ваш бюджет. Если вы придёте в магазин и начнёте метаться, добавляя и отнимая десять тысяч рублей и больше, то получите сомнительный результат. Будет гораздо лучше оценить свои возможности, а также потребности. Например, если вы не можете прожить без требовательных новинок, то придётся раскошелиться. Ну и не забывайте, что решающее значение имеет разрешение вашего дисплея. В случае, если вы купили монитор с разрешением 4К, то мы вам не завидуем.

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Копите деньги, ведь далеко не все видеокарты способны тянуть блокбастеры в таком высоком разрешении. Ну а сегодня мы поговорим о брендах. Известно, что в продажу поступила новая GeForce RTX 4090. Видеокарта уже в магазинах РФ, но стоит жутко дорого. Мало того, даже флагманы NVIDIA предыдущего поколения не торопятся дешеветь. Кажется, что выбора нет, ну а на самом деле он есть, ведь достаточно обратить свой взор в сторону красного лагеря, и все проблемы будут решены. AMD предлагает больше видеопамяти при сохранении преимущества по цене и финальной производительности. Давайте убедимся в этом воочию.

За 66 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта стоит столько же, как и GeForce RTX 3080, но имеет несколько преимуществ, которые стоит знать любителям высоких скоростей. Прежде всего Radeon RX 6800 XT быстрее, а значит является более привлекательной для конечного пользователя. Но и это не всё, ведь обе видеокарты предлагаются для игр в разрешении 4К, где требуется большое количество видеопамяти. Увы, но GeForce RTX 3080 получила только 10 Гб, тогда как красные щедро поставили целых 16 Гб. Выбор очевиден.

Radeon RX 6800 отлично справляется с любыми играми и имеет быстродействие чуть меньше, GeForce RTX 3080. Как вы уже поняли, в реальных играх обе видеокарты показывают себя неплохо, вот только Radeon RX 6800 на 10 тысяч дешевле и содержит на борту 16 Гб видеопамяти. Если вы просто включите голову, то сможете понять, насколько глупо в этой ситуации покупать GeForce RTX 3080. Разумные жадины всегда найдут выход из положения, ведь эти ребята умеют считать деньги.

Radeon RX 6700 XT довольно неплохо смотрится в своей ценовой категории. Видеокарта не только не уступает своим прямым конкурентам, но и превосходит их по количеству видеопамяти. Отметим, что Radeon RX 6700 XT создана для игр в разрешении 2К, поэтому разница с зелёным лагерем здесь не критична. В любом случае, даже если перед вами теоретическое преимущество без недостатков, глупо отказываться от лишних 4 Гб, особенно если за них не просят ни рубля.

Ну а Radeon RX 6650 XT кладёт на лопатке свою потенциальную конкурентку GeForce RTX 3060. Обе видеокарты ещё долго будут актуальны, поскольку до весны 2023 года широкого распространения новые графические чипы среднего ценового сегмента не получат. Но и это ещё не всё, ведь есть все основания полагать, что цены на новинки будут заоблачными. При этом Radeon RX 6650 XT легко справляется даже с разрешением 2К на средневысоких. Для любителей максимальных настроек графики есть технология масштабирования FSR, но эта фишка имеет как плюсы, так и очевидные минусы. Помните об этом и смотрите графические тесты, где всё это разложено по полочкам.

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Ну и абсолютным победителем сегодняшнего топа остаётся Radeon RX 6600. Теоретически, эта видеокарта должна противостоять GeForce RTX 3050, вот только бюджетный графический чип таит массу сюрпризов, в результате чего на равных идёт с более дорогим представителем зелёного лагеря – GeForce RTX 3060. Получается, что вы можете за 26 тысяч получить производительность, за которую фанаты NVIDIA отдадут все 35 тысяч рублей. При этом на стороне Radeon RX 6600 ещё и низкое энергопотребление. Благодаря этому вы легко установите видеокарту даже в не самый новый системник, где уже давно пылится блок питания на 450 Вт. Ну а GeForce RTX 3060 так не может, ведь по-хорошему для этой видеокарты стоит брать что-то от 600 Вт. Вот вам ещё один повод для экономии.