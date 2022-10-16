Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Фанаты NVIDIA платят дважды – 5 игровых видеокарт AMD для жадины, который считает каждый рубчик
Иногда выбор бренда куда важнее остальных характеристик
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если вы по какой-либо причине решили, что покупка видеокарты – сродни лёгкой прогулке по парку, то мы спешим вас разуверить. Прежде всего нужно оценить ваш бюджет. Если вы придёте в магазин и начнёте метаться, добавляя и отнимая десять тысяч рублей и больше, то получите сомнительный результат. Будет гораздо лучше оценить свои возможности, а также потребности. Например, если вы не можете прожить без требовательных новинок, то придётся раскошелиться. Ну и не забывайте, что решающее значение имеет разрешение вашего дисплея. В случае, если вы купили монитор с разрешением 4К, то мы вам не завидуем.

реклама

Копите деньги, ведь далеко не все видеокарты способны тянуть блокбастеры в таком высоком разрешении. Ну а сегодня мы поговорим о брендах. Известно, что в продажу поступила новая GeForce RTX 4090. Видеокарта уже в магазинах РФ, но стоит жутко дорого. Мало того, даже флагманы NVIDIA  предыдущего поколения не торопятся дешеветь. Кажется, что выбора нет, ну а на самом деле он есть, ведь достаточно обратить свой взор в сторону красного лагеря, и все проблемы будут решены. AMD предлагает больше видеопамяти при сохранении преимущества по цене и финальной производительности. Давайте убедимся в этом воочию.

За 66 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта стоит столько же, как и GeForce RTX 3080, но имеет несколько преимуществ, которые стоит знать любителям высоких скоростей. Прежде всего Radeon RX 6800 XT быстрее, а значит является более привлекательной для конечного пользователя. Но и это не всё, ведь обе видеокарты предлагаются для игр в разрешении 4К, где требуется большое количество видеопамяти. Увы, но GeForce RTX 3080 получила только 10 Гб, тогда как красные щедро поставили целых 16 Гб. Выбор очевиден.

Radeon RX 6800 отлично справляется с любыми играми и имеет быстродействие чуть меньше, GeForce RTX 3080. Как вы уже поняли, в реальных играх обе видеокарты показывают себя неплохо, вот только Radeon RX 6800 на 10 тысяч дешевле и содержит на борту 16 Гб видеопамяти. Если вы просто включите голову, то сможете понять, насколько глупо в этой ситуации покупать GeForce RTX 3080. Разумные жадины всегда найдут выход из положения, ведь эти ребята умеют считать деньги.

Radeon RX 6700 XT довольно неплохо смотрится в своей ценовой категории. Видеокарта не только не уступает своим прямым конкурентам, но и превосходит их по количеству видеопамяти. Отметим, что Radeon RX 6700 XT создана для игр в разрешении 2К, поэтому разница с зелёным лагерем здесь не критична. В любом случае, даже если перед вами теоретическое преимущество без недостатков, глупо отказываться от лишних 4 Гб, особенно если за них не просят ни рубля.

Ну а Radeon RX 6650 XT кладёт на лопатке свою потенциальную конкурентку GeForce RTX 3060. Обе видеокарты ещё долго будут актуальны, поскольку до весны 2023 года широкого распространения новые графические чипы среднего ценового сегмента не получат. Но и это ещё не всё, ведь есть все основания полагать, что цены на новинки будут заоблачными. При этом Radeon RX 6650 XT легко справляется даже с разрешением 2К на средневысоких. Для любителей максимальных настроек графики есть технология масштабирования FSR, но эта фишка имеет как плюсы, так и очевидные минусы. Помните об этом и смотрите графические тесты, где всё это разложено по полочкам.

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и абсолютным победителем сегодняшнего топа остаётся Radeon RX 6600. Теоретически, эта видеокарта должна противостоять GeForce RTX 3050, вот только бюджетный графический чип таит массу сюрпризов, в результате чего на равных идёт с более дорогим представителем зелёного лагеря – GeForce RTX 3060. Получается, что вы можете за 26 тысяч получить производительность, за которую фанаты NVIDIA отдадут все 35 тысяч рублей. При этом на стороне Radeon RX 6600 ещё и низкое энергопотребление. Благодаря этому вы легко установите видеокарту даже в не самый новый системник, где уже давно пылится блок питания на 450 Вт. Ну а GeForce RTX 3060 так не может, ведь по-хорошему для этой видеокарты стоит брать что-то от 600 Вт. Вот вам ещё один повод для экономии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

51RISC встроила пузырьковый уровень в RTX 4090 — можно следить за перегибом конструкции
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
30 дней без майнинга - на вторичном рынке продолжают падать цены на видеоускорители
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семья клиентов «Тинькофф Банка» получила 4,5 млн руб кешбэка за покупки, их обвиняют в мошенничестве
19
Швеция тайно передала Украине 3 самоходных системы РЛС ARTHUR – чем это грозит армии РФ
5
Майнеры уже добрались до GeForce RTX 4090 – сколько денег приносит самая быстрая видеокарта
18
Игры от Wargaming сменили владельца в РФ и свои названия, и 7 причин, почему я бросил World of Tanks
60
DLSS 3.0 на старых видеокартах NVIDIA добавила 40 FPS игровой производительности
18
Российские операторы мобильной связи снизили стоимость роуминга для популярных стран релокации
+
Nvidia сделала подарок майнерам, отключив LHR в последних драйверах, но им это уже не поможет
2
Власти РФ начнут качать фильмы и игры с торрентов и продавать их гражданам – инициатива Госдумы
32
NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 4080 12 Гбайт — название для новинки неподходящее
44
Рекордный гамма-всплеск с энергией 18 ТэВ пронесся недавно мимо нашей планеты
+
Флагманы NVIDIA дешевеют после прихода в магазины РФ GeForce RTX 4090 – 5 GPU для экономных мажоров
9
Релиз консольной версии игры Humankind отложен на неопределённый срок
+
Обязательно ли наличие PCIe версии 4.0 для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090 — тест TPU
11
В Сети появляются спойлеры A Plague Tale Requiem, разработчики просят игроков быть аккуратнее
+
Как NVIDIA обманула геймеров, и почему GeForce RTX 4080@12 Гб всего на 12% быстрее GeForce RTX 3080
15
От бюджетного Core i3-13100 до топового i9-13900K — обнародован ряд характеристик CPU Intel
4
Видео: трейлер дополнения к Resident Evil Village
+
51RISC встроила пузырьковый уровень в RTX 4090 — можно следить за перегибом конструкции
22
Как Швеция и Дания «кинули» Германию – чего испугались шведы, и почему РФ останется без денег
19
Ryzen 9 7950X показал своё превосходство над Core i9-13900K в бенчмарке V-Ray
7

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
35
Цена на Radeon RX 6600 обрушилась — собираем ПК для халявного гейминга в Full HD
15
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
12
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
35
Обзор электрической мухобойки Rexant 70-0491
36
5 лучших беспроводных зарядных устройств для покупки в 2022 году
2
Обзор дешевого и качественного графического планшета XP-Pen Deco Mini 7
1

Сейчас обсуждают

supreme-thx
05:14
оо, еще один багодром с кучей вырезанного контента хотят запилить? спасибо, не надо
Глава Obsidian хотел бы завершить карьеру выпуском новой Fallout
VRoman
04:57
И TSMC поступала так же
Процессоры Intel Granite Rapids будут иметь до 128 ядер, изготовленных по 3-нм техпроцессу
VRoman
04:56
Только путь от продаж подделок русским на Али до сотрудничества в литографии будет очень долгий.
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
VRoman
04:52
Похоже в играх 7800Х3D будет драть своего старшего сородича
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
VRoman
04:48
Ничего, когда перейдёшь на полноценный 8-ядерник (8 больших ядер), то ты долго будешь удивляться, почему давно этого не сделал. ;-)
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
Asmodeus
04:44
- Вы из ФСБ? - А как вы догадались? - Вы на отключенный телефон дозвонились.
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
Asmodeus
04:39
Только не стоит забывать старую мудрую поговорку. Если хочешь стать отцом - обмотай конец свинцом.
5 лучших беспроводных зарядных устройств для покупки в 2022 году
Asmodeus
04:37
Мой 2550к жив и будет жить 😂
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
Stupid Miner
04:33
Да у ФСБ вообще ко всему есть доступ )
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
Stupid Miner
04:28
Yeston тоже годные , забыл про них. Но у них дизайн одинаковый мультяшный .
51RISC встроила пузырьковый уровень в RTX 4090 — можно следить за перегибом конструкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем