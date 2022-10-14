Каких-то огромных скидок пока нет, но цены определённо пошли вниз

Вчера в российские магазины приехала GeForce RTX 4090. Поскольку аппетиты у ритейлеров разные, то и цены на новинки были установлены довольно любопытные. Кто-то предлагал купить самую быструю видеокарту на планете по 140 тысяч рублей, тогда как некоторые просили за неё все 165 тысяч. Если попытаться следовать логике любителей AliExpress, то у вас есть возможность сэкономить ещё, ведь прямо сейчас с доставкой там можно отхватить одну из популярных моделей за 120 тысяч с доставкой. Говорите что угодно, но мы бы предпочли за 140 с гарантией в России.

реклама

Но всё это мелочи, ведь реальных покупателей на столь дорогие решения почти нет. Единицы энтузиастов могут себе позволить потратить такие деньги на развлечения, ну а в итоге у магазинов не будет другой возможности, кроме как скидывать цены. Уже через месяц GeForce RTX 4090 можно будет купить в России за 120 тысяч, поэтому мы рекомендуем вам подождать. Вот только релиз графических чипов нового поколения сопряжён с невероятными скидками на поколение старое. Заметим, что пока скидки довольно скудные, и мы бы вам не советовали вливать деньги в видеокарты. Подождите немного. Уже вскоре на прилавки магазинов хлынет GeForce RTX 4080. Она должна ещё больше обрушить цены, ведь по скорости эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3090 Ti, при этом имеет рекомендованную стоимость на уровне 1200 долларов.

Поскольку больших скидок нет, вы можете изучить то, что уже доступно, ну а платить за эти видеокарты деньги или нет, решайте сами. Медленно и очень неуверенно дешевеет GeForce RTX 3090. Сегодня купить такую видеокарту можно за 111 тысяч рублей. Скорее всего, если бы курс рубля оставался на уровне 58 за 1 доллар, то мы бы с вами увидели флагман предыдущего поколения дешевле 100 000, но пока цены таковы, как мы указали. С GeForce RTX 3090 вы точно не будете чувствовать нехватку производительности, поскольку видеокарта предлагает 24 Гб видеопамяти и ультимативное быстродействие во всех играх.

Топчется на месте и GeForce RTX 3080 Ti. На самом деле не всё так плохо, ведь ещё недавно за такую видеокарту просили больше 100 000 рублей, ну а сегодня её можно купить за 87 тысяч. При этом перед нами слегка урезанная версия флагмана, которые предлагает 12 Гб видеопамяти. По всем остальным параметрам здесь всё в полном порядке, а реальную разницу между видеокартами вы сможете заметить только в синтетических тестах. В играх различия в несколько кадров не видны глазу даже в разрешении 4К, хотя есть у GeForce RTX 3080 Ti и недостаток. Так, из-за наличия 12 Гб видеопамяти эта видеокарта плохо подходит для сложной обработки больших пакетов с данными. Если вас интересует эта сторона вопроса, то наличие дополнительных 12 Гб видеопамяти действительно важно. Ну а для игр можно немного сэкономить.

Слегка подешевела и GeForce RTX 3080. Эта видеокарта планомерно скидывает по несколько тысяч в неделю, хотя всё ещё далека от идеала. В американских магазинах за неё просят 650 долларов, хотя в Европе эта сумма превращается в 800 евро и выше. В любом случае это дешевле, чем в российской рознице, поэтому нам есть ещё куда двигаться. Как мы уже писали выше, цена должна пойти вниз после релиза GeForce RTX 4080. Случится это уже на следующей неделе, поэтому ждать осталось недолго. Вполне возможно, вскоре вы сможете купить GeForce RTX 3080 за 55 тысяч рубликов. Поэтому остаётся только ждать.

Медленно приближается к 50 тысячам и GeForce RTX 3070 Ti. Нам кажется, что эта видеокарта будет идеально смотреться за 40 тысяч рублей, где найдёт целую гору потенциальных покупателей. Пока стоимость застряла, нам остаётся только ждать. Ну или платите 55 тысяч, ведь ещё несколько месяцев никаких графических чипов в данном ценовом сегменте NVIDIA выпускать не будет. Получается, что ожидания могут быть напрасными, а в итоге стоимость слегка опустится через пару месяцев, тогда как играх хочется уже сегодня.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и мы не можем обойти GeForce RTX 4090. В Ситилинк цены на новинку кусаются, а две модели производства GIGABYTE стоят около 160 тысяч. Как мы уже писали выше – лучше подождать, но может вам уже не терпится купить новинку, а цена имеет второстепенное значение. Если это так, то вы знаете куда перейти за покупкой. Ну а всем разумным геймерам мы рекомендуем запастись терпением. В декабре состоится релиз нового поколения графических чипов AMD. Ожидается большой прорыв в трассировке лучей, а цена традиционно будет ниже, чем просит NVIDIA. Посмотрим, может гораздо выгоднее будет купить Radeon RX 7900 XT, наслаждаясь скоростью по относительно низкой цене.