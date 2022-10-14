Можно ли заработать на видеокарте GeForce RTX 4090 в майнинге? Давайте разбираться

Сегодня мы могли убедиться в том, что все видеокарты на графическом чипе GeForce RTX 4090 в США уже раскуплены. На самом деле всё это происки перекупщиков, которые умудрились обчистить полки, выставив новенькие карты на популярных площадках в несколько раз дороже. Пока неясно, что по этому поводу думает Дженсен Хуанг, который неоднократно заявлял о необходимости неустанной борьбы с любителями криптовалют. На самом деле мы видели, как глава NVIDIA отправлял в адрес фермеров сотни тысяч графических чипов в обход игрового рынка, но сегодня об этом предпочитают не вспоминать. Напомним, что ещё до начала продаж представители зелёного лагеря заявили о том, что планируют выпустить в первой партии в несколько раз больше готовых видеокарт, чем было доступно в 2020 году.

реклама

И вот здесь неясно, или нас снова обманули, или кто-то приложил руку к делу обчистки магазинов. На первый взгляд приходят геймеры, вот только есть все доказательства тому, что не обошлось без майнеров. Многие наши читатели уже стали забывать, как шахтёры превратили жизнь обычных геймеров в ад в 2021 году. Купить видеокарту было почти невозможно, а отдельные майнеры владели фермами на десятки и даже сотни графических чипов. Сегодня эти ребята помалкивают, продолжая спокойно копать альткоины. На данный момент ни одна криптовалюта не приносит прибыли, но в кошельках шахтёров осталось достаточно денег, поэтому многие из них продолжают скупать видеокарты. На первый взгляд логика в подобных действиях отсутствует, вот только если речь идёт об инвестировании и долговременных перспективах, то всё становится на свои места. Сегодня почти все аналитики полагают, что в ближайшие годы криптовалюты подорожают в несколько раз, а значит даже если сегодня доходы равны нулю, в будущем удастся заработать целое состояние на перепаде курсов.

Как выяснилась, новая GeForce RTX 4090 настолько плоха в майнинге, что реальная прибыль будет слегка выше, чем на GeForce RTX 3090 Ti. Прежде всего стоит обратить внимание, что на нескольких популярных алгоритмах вам так и не удастся выйти в плюс, тогда как по сравнению с предыдущим суперфламганом наблюдается невысокий прирост эффективности. Можно было бы списать происходящее на так называемый алгоритм LHR, вот только представители NVIDIA заявили, что ничего подобного в новом поколении нет. Причина проста: Эфир больше не стоит повестке дня, а майнеры расползлись по альткоинам. Новый драйвер, который оказался доступен для скачивания в день релиза GeForce RTX 4090, не только доказал отсутствие ограничивающего алгоритма на новинках, но и снял все следы замедления с серии GeForce RTX 30. Получается, что сегодня все видеокарты могут копать в полную силу, вот только это пока не приносит ощутимой прибыли.

Есть мнение, что на пути высокой доходности стоит рост потребления, а значит прежде всего нужно провести андервольтинг. В сети уже проводятся подобные попытки, часть из которых оказалась успешной. Например, на канале Tech YES City доступно видео, в рамках которого проводятся любопытные эксперименты с вольтажом. В игре A Plague Tale: Requiem после снижения потребления на 10% удалось получить 125 кадров в секунду, тогда как в штатном режиме было 127 fps. Ограничение теплопакета до 80% от максимального значения привело к потере ещё одного кадра в секунду (376 Вт по сравнению с 440 Вт в штатном режиме), тогда как даже после урезания TDP до 70% и 316 Вт удалось получить 118 fps. Дальше фрамрейт обрывается, но суть в том, что перед нами крайне эффективный способ заставить GeForce RTX 4090 потреблять как можно меньше, а зарабатывать больше.



Есть мнение, что сегодня мы имеем дело с ранней версией драйвера, в результате чего и хешрейт GeForce RTX 4090 не такой высокий, как хотелось бы. Посмотрим, вот только есть высокая вероятность, что по мере удорожания криптовалют интерес фермеров к видеокартам будет восстанавливаться. Такого, как было в 2021 году, ждать уже не следует, но взвинтить цены на 50% шахтёры всё ещё могут. Ну а пока дела идут относительно стабильно, хотя майнеры уже добрались до нового флагмана и активно проводят на нём свои тесты. Сегодня порадовать любителей криптовалют нам не чем, а это уже хорошие новости.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



