Какие видеокарты покупают обычные российские геймеры? Давайте разбираться

Иногда бывает очень трудно предугадать спрос потенциальных покупателей. Продукт может казаться качественным, иметь массу выгодных характеристик и значительно превосходить потенциальных соперников, но не иметь коммерческого успеха. Если речь идёт о действительно больших инвестициях со стороны производителя, то одним из вариантов может стать ощутимое падение стоимости компании. Но бывает и так, что выпуск одного глобального продукта, который вызвал отторжение рынка, приводит к разорению.

реклама

Особенно сложно полупроводниковым гигантам, ведь в разработку новых архитектур вкладывают миллиарды долларов. В 2022 и в 2023 году рынок ждёт сильное падение спроса, а значит NVIDIA и AMD столкнуться с низкими продажами, а спасти положение могут только масштабные скидки. Пока всё идёт к тому, что Дженсен Хуанг намерен повышать цены, а значит хороших новостей для тех, кто планирует купить видеокарту в следующем году, нет. Именно поэтому мы обратимся к российскому рынку и попытаемся выяснить, какие видеокарты покупают чаще всего.

На первом месте по популярности GeForce RTX 3070. Впервые с момента релиза этот графический чип стоит дешевле 50 тысяч рублей. Благодаря этому зажиточные геймеры могут прикоснуться к высокопроизводительным решениям, способным запускать любые игры в 2К. Мы предлагаем присмотреться к видеокарте от MSI, которая может похвастать неплохой системой охлаждения и приемлемой ценой. Это не значит, что вам нужно бежать в магазин за такой видеокартой, ведь для большинства это довольно внушительная сумма. И всё же, по сравнению с тем, что фиксировалось ещё полгода назад, выгода очевидна.

На второе место ворвалась GeForce RTX 3050. В последнее время самый недорогой графический чип NVIDIA текущего поколения никак не может занять первое место в геймерском топе. Нам кажется, что причина лежит в стоимости видеокарты. Так, более дорогие графические чипы уже неплохо скинули свои цены, тогда как GeForce RTX 3050 остановилась на отметке 25 тысяч рублей. Несмотря на топтание на месте, по показателю цены конкурентов у модели производства Gigabyte почти нет, поэтому геймеры охотно раскупают такие видеокарты. Если хорошенько поискать, то можно найти и более выгодные предложения, вот только в этом ценовом диапазоне все они располагаются в лагере AMD.

Неплохо себя чувствует и GeForce RTX 3060 Ti. Сегодня такую видеокарту можно купить за 39 тысяч рублей, а в результате вы сможете добиться стабильного фрамрейта в разрешении 2К в самых новых играх. Если судить по опыту прошлых поколений, то GeForce RTX 3060 Ti будет актуальна ещё много лет, а владельцы со временем смогут перейти в разрешение 1080р. Пока же карта выглядит перспективно, хотя Palit пожадничала, оснастив данную модель скромной системой охлаждения. В результате испытать свои оверклокерские навыки у вас не выйдет, а во всём остальном теплопакет не превышает норму, а значит стабильные температуры гарантированы.

На четвёртом месте разместилась GeForce RTX 3060. Мы не советуем вам покупать этот графический чип по нескольким причинам. Во-первых, GeForce RTX 3060 Ti всего на 3 тысячи дороже, но на 10-15% быстрее. Будет очень глупо сэкономить такую небольшую сумму, потеряв внушительный потенциал. Во-вторых, у GeForce RTX 3060 есть 12 Гб видеопамяти, но сегодня они не востребованы, поэтому вы переплачиваете за память, но теряете производительность.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На пятое место неожиданно вырвалась GeForce RTX 3070 Ti. Если у вас на руках есть такая сумма, но вы задумывались об экономии, то прекращайте заниматься подобными глупостями. Благодаря наличию скоростной видеопамяти и более мощному графическому чипу, можно рассчитывать на более высокие показатели производительности, чем на GeForce RTX 3070. Заметим, что в списке популярных значится множество других видеокарт на указанных выше графических чипах. Вот только ни один продукт AMD не смог заинтересовать российских геймеров. Причины этого мы уже много раз обсуждали, но от этого они не становятся логичнее, ведь тот же Radeon RX 6650 XT стоит всего 33 000 рублей, но превосходит GeForce RTX 3060 и не уступает GeForce RTX 3060 Ti.