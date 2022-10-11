Хороший критик всегда может найти недостатки любого, даже самого качественного и популярного продукта. Это как на экзамене в университете, когда преподаватель всегда прав, а значит нет никакой проблемы с тем, чтобы завалить нерадивого студента. С экспертами происходит такая же ситуация, а главная претензия, звучащая в адрес процессоров серии Ryzen 5000 звучала следующим образом: полное отсутствие встроенной графики. И действительно, многие годы AMD устанавливала на свои камни интегрированные графические чипы, но с приходом первого поколения Ryzen отказалась от этой традиции, начав выпускать более мощные гибридные процессоры, которые получали продвинутую встроенную видеокарту.
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На самом деле по сравнению с недорогими бюджетными дискретными моделями встройка оставалась медленной, но всё изменилось с приходом прокачанных APU на архитектуре ZEN 2 в процессорах Ryzen. И всё же, критики остались недовольны отсутствием встроенного графического чипа, укоряя Лизу Су в том, что конкуренты не дремлют. Судя по всему, руководство красных сделало соответствующие выводы, ведь в новой линейке Ryzen 7000 встройка появится в каждом процессоре. Ещё до того, как состоялся официальный релиз, в прессу попали первые тесты iGPU, результаты которого не впечатлили, ведь AMD ограничилась примитивным графическим чипом с двумя 2 CU и 128 ядрами. И всё же, раз графика появилась, значит нужно её протестировать. Именно такой логикой руководствовался автор канала ETA PRIME. Он купил процессор Ryzen 7700X и как следует прогнал его через несколько игровых тестов. Отметим, что блогер основательно потратился, ведь ему пришлось раскошелиться на дорогую материнскую плату MSI PRO X670-P WIFI, а также купить 32 Гб дорогостоящей DDR5-6400. Было бы гораздо дешевле купить обычный процессор предыдущего поколения для рабочих задач и в добавок PlayStation 5 для игр.
Итак, в Forza Horizon 5 удалось выжать немалые 70 кадров в секунду, а вот разрешение дисплея пришлось выставить на 720р. Настройки графики автор вынужден был снизить до самых минимальных, в результате чего играть в Forza Horizon 5 бе слёз просто невозможно. В то же время, если у вас монитор имеет размер не больше 21 дюйма, то всё окажется не так уж и плохо. При попытке повысить разрешение до 1080р, количество кадров в секунду рухнуло до 40, а картинка стала намного приятнее для глаз. Ожидаемо, The Elder Scrolls V: Skyrim заработала на максимальных графических настройках в разрешении 1080р, выдавая стабильные 60 кадров в секунду.
А вот побегать по большому открытому миру Ведьмака 3 с большим удовольствием не получится. Даже в 720р количество кадров в секунду стремится к 30 единицам, а фрамрейт не может похвастать стабильностью. Мы не советуем запускать игры с открытым миром на встроенной графике Ryzen 7700X. Но есть важный нюанс, ведь всем владельцам новых процессоров доступна технология FSR. Это значит, что у вас пойдёт даже Cyberpunk 2077, которая пусть и не блещет красотой, но выдаёт стабильные 30 кадров в секунду. Точно таким же способом в Elden Ring удалось достичь 50 кадров в секунду, ну а в God of War не выше 30 fps. Как и с Ведьмаком, картинка выглядит печально, но в данном случае выбор невелик.
Обычно процессоры Ryzen покупают те, кто предпочитает брать дискретную видеокарту. В текущем поколении у всех владельцев есть шанс сэкономить. Для тех, кто выбирает старые игры и многопользовательские шутеры – это действительно неплохой шанс отказаться от дополнительных затрат. Вот только пока одна материнская плата к процессору стоит 500 долларов, а значит даже заикаться о какой-то экономии не приходится. Уже на подходе материнские платы от 160 долларов, но и это больше, чем привыкли платить обычные покупатели. Возможно, именно это обрушило продажи процессоров Ryzen 7000-й серии. Ну а больше на эту тему вы можете узнать из нашего материала, где приведена подробная статистика.