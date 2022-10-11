Сможет ли Ryzen 7700X вытянуть популярные игры? Давайте разбираться

Хороший критик всегда может найти недостатки любого, даже самого качественного и популярного продукта. Это как на экзамене в университете, когда преподаватель всегда прав, а значит нет никакой проблемы с тем, чтобы завалить нерадивого студента. С экспертами происходит такая же ситуация, а главная претензия, звучащая в адрес процессоров серии Ryzen 5000 звучала следующим образом: полное отсутствие встроенной графики. И действительно, многие годы AMD устанавливала на свои камни интегрированные графические чипы, но с приходом первого поколения Ryzen отказалась от этой традиции, начав выпускать более мощные гибридные процессоры, которые получали продвинутую встроенную видеокарту.

реклама

На самом деле по сравнению с недорогими бюджетными дискретными моделями встройка оставалась медленной, но всё изменилось с приходом прокачанных APU на архитектуре ZEN 2 в процессорах Ryzen. И всё же, критики остались недовольны отсутствием встроенного графического чипа, укоряя Лизу Су в том, что конкуренты не дремлют. Судя по всему, руководство красных сделало соответствующие выводы, ведь в новой линейке Ryzen 7000 встройка появится в каждом процессоре. Ещё до того, как состоялся официальный релиз, в прессу попали первые тесты iGPU, результаты которого не впечатлили, ведь AMD ограничилась примитивным графическим чипом с двумя 2 CU и 128 ядрами. И всё же, раз графика появилась, значит нужно её протестировать. Именно такой логикой руководствовался автор канала ETA PRIME. Он купил процессор Ryzen 7700X и как следует прогнал его через несколько игровых тестов. Отметим, что блогер основательно потратился, ведь ему пришлось раскошелиться на дорогую материнскую плату MSI PRO X670-P WIFI, а также купить 32 Гб дорогостоящей DDR5-6400. Было бы гораздо дешевле купить обычный процессор предыдущего поколения для рабочих задач и в добавок PlayStation 5 для игр.

Итак, в Forza Horizon 5 удалось выжать немалые 70 кадров в секунду, а вот разрешение дисплея пришлось выставить на 720р. Настройки графики автор вынужден был снизить до самых минимальных, в результате чего играть в Forza Horizon 5 бе слёз просто невозможно. В то же время, если у вас монитор имеет размер не больше 21 дюйма, то всё окажется не так уж и плохо. При попытке повысить разрешение до 1080р, количество кадров в секунду рухнуло до 40, а картинка стала намного приятнее для глаз. Ожидаемо, The Elder Scrolls V: Skyrim заработала на максимальных графических настройках в разрешении 1080р, выдавая стабильные 60 кадров в секунду.

А вот побегать по большому открытому миру Ведьмака 3 с большим удовольствием не получится. Даже в 720р количество кадров в секунду стремится к 30 единицам, а фрамрейт не может похвастать стабильностью. Мы не советуем запускать игры с открытым миром на встроенной графике Ryzen 7700X. Но есть важный нюанс, ведь всем владельцам новых процессоров доступна технология FSR. Это значит, что у вас пойдёт даже Cyberpunk 2077, которая пусть и не блещет красотой, но выдаёт стабильные 30 кадров в секунду. Точно таким же способом в Elden Ring удалось достичь 50 кадров в секунду, ну а в God of War не выше 30 fps. Как и с Ведьмаком, картинка выглядит печально, но в данном случае выбор невелик.

Обычно процессоры Ryzen покупают те, кто предпочитает брать дискретную видеокарту. В текущем поколении у всех владельцев есть шанс сэкономить. Для тех, кто выбирает старые игры и многопользовательские шутеры – это действительно неплохой шанс отказаться от дополнительных затрат. Вот только пока одна материнская плата к процессору стоит 500 долларов, а значит даже заикаться о какой-то экономии не приходится. Уже на подходе материнские платы от 160 долларов, но и это больше, чем привыкли платить обычные покупатели. Возможно, именно это обрушило продажи процессоров Ryzen 7000-й серии. Ну а больше на эту тему вы можете узнать из нашего материала, где приведена подробная статистика.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



