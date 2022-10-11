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Когда Биткоин будет стоить $100 000 – фермеры скупают ASIC-майнеры, а аналитики ждут подорожания ВТС
Предполагается, что к концу 2022 года Биткоин подорожает до 25 000 долларов
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12 октября состоится заседание ФРС, в рамках которого будут озвучены данные по инфляции в США. Напомним, в прошлом месяце показатели с 8.5% снизились до 8.3%, что привело к масштабному падению биржевого сектора. Аналитики предполагали, что работа регулятора оказалась более эффективной, вот только пока действия ФРС кажутся такими же неуклюжими, а в итоге даже ожидаемые 8.1% по итогам месяца могут оказаться недостижимыми. Поскольку рынок криптовалют прочно привязан к биржевым индексам, то нет ничего удивительного в том, что Биткоин падает и растёт на негативных и позитивных новостях.

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Обратите внимание на график ниже. Это курс первой криптовалюты за месяц. Как видите, ещё 13 сентября стоимость цифрового золота находилась выше 22 тысяч долларов, тогда как после предыдущей публикации показателей инфляции, рухнула ниже 19 тысяч долларов. Ещё пару дней назад рынок был настроен позитивно, вот только чем ближе оглашение ключевых экономических показателей, тем более нервозными становятся инвесторы. Есть мнение, что сегодня Биткоин уже достиг дна, поскольку эксперты не дают никаких позитивных прогнозов относительно уровня инфляции. Это значит, что первая криптовалюта уже отыграла негативный сценарий и в ближайшие дни перейдёт к росту.

Возможно, так и будет, но сегодня у нас есть любопытная статистика, которая прекрасно согласуется с долговременными ожиданиями аналитиков. Прежде всего утверждается, что ястребиная политика ФРС США подходит к концу. 2 ноября состоится последнее крупное повышение ключевой ставки, а значит следующие 2 месяца рынок получит передышку. Это может привести к тому, что биржевые индексы пойдут вверх, а за Биткоин будут давать 25 тысяч долларов. Но если в данном случае мы обсуждаем мнение аналитиков, то куда больше говорят действия крупных майнеров. На графике ниже можно увидеть, что хешрейт добычи первой криптовалюты постоянно увеличивается, и только за сутки вырос на 13%. При этом крупнейшие майнинговые компании не планируют останавливаться на достигнутом. Согласно некоторым данным, фермеры до конца года планируют нарастить мощность своего оборудования на 50%. Деньги за железо уже оплачены, а поставки и ввод в строй идут опережающими темпами.

Всё дело в том, что на фоне дешевеющего Биткоина и падения спроса на полупроводники, производители ASIC-майнеров ощутимо снизили цены на высокопроизводительное оборудование. Для тех, кто делает инвестиции в будущее – это самая лучшая возможность, реализовать которую ринулись десятки компаний. Нет сомнений, что хешрейт Биткоина будет расти, а значит выгоды от инвестиций станут не такими высокими. Спасти положение может только повышение курса первой криптовалюты. По данным специалистов, сегодня для крупных майнинговых компаний возврат вложений в железо окупается за 11 месяцов. А вот для тех, кто копает дома и покупает железо с наценкой, сроки растягиваются до 15 месяцев. Любые курсовые перепады оказывают влияние на показатели доходности, но курс всегда возвращается, а благодаря снижению цен на оборудование, у шахтёров появился прекрасный шанс купить железо со скидкой.

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Ну и мы не можем оставить наших читателей без долговременных прогнозов. Мнения аналитиков разнятся, но многие сходятся к тому, что по итогам 2023 года за одну монету Биткоина будут давать от 50 до 70 тысяч долларов. Говорить о том, какой прогноз наиболее реалистичен не приходится, поскольку политическая и экономическая ситуация в мире стремительно меняется. Похоже, кардинальные изменения рынок ждут уже в 2025 году, когда состоится очередной халвинг, в результате которого доходы фермеров снизятся в 2 раза из-за специфического алгоритма системы. Есть мнение, что курс цифрового золота достигнет 100 000 долларов, а после пойдёт вверх. При этом начнётся глобальное проникновение криптовалют в повседневную жизнь. Предполагается, что к 2030 году около 10% жителей планеты будут регулярно использовать цифровые платежи, тогда как уже к 2050 году эта цифра вырастет до 80%. Сложно сказать, насколько такие прогнозы реальны, но некоторые из них действительно кажутся реалистичными. Источники: 1, 2, 3, 4

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#криптовалюты #биткион
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