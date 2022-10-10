Танк готов к испытаниям, а после поступит в серию

Находящийся на вооружении США танк M1 Abrams начал серийно выпускаться в 1980 году. Кажется, что прошла целая вечность, ведь даже при меньшем финансировании российская армия имеет более продвинутые разработки. Как отмечают эксперты, бронированные машины, которые сегодня выпускаются под названием Abrams, имеют значительные отличия от тех, что поступали на вооружение 40 лет назад. Абсолютное большинство танков было модернизировано, при этом модификации позволили не только вывести технику на новый уровень в плане защищённости, но и оснастить продвинутыми электронными системами. Благодаря этому узнаваемый силуэт Abrams смотрится свежо, а эксперты ставят танку довольно высокие баллы несмотря на возраст.

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Вот только соперники теснят по всем франтам, поэтому американским инженерам был дан приказ превратить старый танк в современную машину, способную составить конкуренцию наиболее продвинутым машинам следующего поколения. Сказано – сделано. Как стало известно, несколько дней назад в одну из дивизий сухопутных войск США поступил глубоко модифицированный M1A2 SEP v.4. Испытания проходят на полигоне Юма, где будут изучены все сильные и слабые стороны, а после на основе доработок уже запущена полноценная серия. Согласно графику, испытания завершатся не позднее начала 2025 года, при этом первый модифицированный Abrams 4-го поколения поступит в серийную сборку уже в 2025 году. Пока слишком сложно гадать, насколько подобные планы удастся реализовать, ну а мы попробуем изучить некоторые характеристики обновлённой машины.

Прежде всего указывается наличие усиленного бронирования боровой проекции вместе с улучшением защитных характеристик днища. Это значит, что танк получит активную защиту типа Trophy и динамическую типа ARAT, а специалисты отмечают, что такой подход не повлияет на возможности обслуживания и ремонт отдельных механизмов. Судя по всему, основная часть улучшений будет сосредоточена именно на электронике, поскольку в современной войне ключевое значение имеют не побоища десятков танков на пересечённой местности, а скрытность и умение наносить удар по критической инфраструктуре или технике противника, сведя возможность ответных мер к нулю.

Так, планируется повысить огневые характеристики за счёт внедрения полноцветных экранов, благодаря которым командир и наводчик будут видеть местность в нескольких световых диапазонах. Прежде всего это дневной канал, где видимость окажется максимальной. Также предусмотрен тепловизор третьего поколения, получивший продвинутый лазерный дальномер для определения точного расстояния до цели. Известно и о новой метеостанции, которая собирает массу параметров от влажности и давления до нахождения в воздухе радиации. Первый опытный экземпляр уже включает новые приборы, способные осуществлять управление программируемыми снарядами. Эффективность последних значительно превышает таковую для обычных боеприпасов, а эксперты уже говорят о небольшой революции на этом направлении.

Находящийся на вооружении модифицирвоанный M1A2 SEP v.3 Если внимательно присмотреться к M1A2 SEP v.4, то можно сделать несколько выводов: Инженеры брали за основу предыдущую модификацию M1A2 SEP v.3, а визуально танк мало чем отличается от предшественника. На башне замечена система предупреждения о лазерном облучении, немного изменены прицелы командира и наводчика, а также колонка метеорологических датчиков. Всё остальное надёжно спрятано под толстой бронёй, а значит недоступно глазу журналиста. Появившийся в сети танк красуется с надписью M1A2 SEP v.4 на борту. Судя по всему, изображения были сделаны солдатами американской армии, а после спешно удалены из социальных сетей. Вот только картинки быстро расползлись по интернету, а значит вскоре мы узнаем о новой перспективной модификации Abrams 4-го поколения ещё больше.

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Ну и стоит отметить, что перспективные разработки танков нового поколения идут с повышенной активностью. Российский Т-14 (на универсальной платформе «Армата») уже начал производиться серийно, но существует в нескольких экземплярах. «Ростех» уверяет, что закупки идут, но все остальные данные находятся под грифом «Секретно». Очевидно, что Т-14 оказался намного дороже, чем планировали инженеры и может себе позволить российская армия. Именно поэтому решено было начать массовую модификацию устаревших Т-72Б3 и Т-80БВМ.