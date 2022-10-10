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Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
Какую видеокарту купить, если кроме танчиков вас больше ничего не интересует? Давайте разбираться
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Чем занимаются люди, когда у них внезапно появляется несколько свободных часов в день? По мнению аналитиков, большинство представителей человеческой цивилизации настолько подсели на цифровую иглу, что предпочитают проводить время дома, игнорируя прогулки. Коронавирус оказал значительное влияние на рынок стриминговых сервисов и компьютерных игр, ведь десятки миллионов людей за короткий промежуток времени перешли на удалённую работу. Что любопытно, многие предпочитают сидеть дома, купив игровую приставку или подписавшись на Netflix и Apple TV+.

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Не нужно тратить время на поездки на работу в общественном транспорте или на личном автомобиле, что привело к бурному росту цифрового контента. Что до российских пользователей, то кроме фильмов и сериалов, здесь наблюдалось повальное увлечение World of Tanks. Вообще, игры приходят и уходят, а танки вечны, ведь они уже больше десяти лет остаются в тренде, предлагая всё новые возможности любителем погонять в виртуальном мире на мощной тяжелобронированной технике. Сегодня мы подумаем, какую видеокарту купить, чтобы получать максимум удовольствия от игры в танки.

Многие знают, что GeForce RTX 3050 не потребует от вас самого современного железа, поэтому для высоких разрешений типа 4К и 2К можно взять GeForce RTX 3050. Это самая бюджетная видеокарта NVIDIA текущего поколения, поддерживающая технологию трассировку лучей. Никаких лучиков в танках нет, но это не так важно, ведь перед вами довольно мощный графический чип, который не только позволит открыть двери танкистам, но и справится с самыми требовательными играми. Вот только разрешение придётся скинуть на 1080р, но раз сегодня мы говорим о World of Tanks, то можем смело рекомендовать GeForce RTX 3050 для этой игры.

Radeon RX 6600 стоит на 1000 рублей дешевле, но и быстрее GeForce RTX 3050 не только в танках, но и в любой другой игре. Обязательно обратите внимание на графический чип AMD, ведь геймеры незаслуженно обходят вниманием Radeon RX 6600. Видеокарта примерно на 10% быстрее конкурентки из зелёного лагеря, а также выгодно отличается низкими требованиями к питанию. Благодаря этому вы можете не думать о замене блока питания на старом компьютере, тогда как GeForce RTX 3050 на старом блоке питания мощностью 450 Вт не заведётся.

Переходя в разрешение 1080р, можно неплохо сэкономить, ведь Radeon RX 6500 XT не только легко справится с World of Tanks, но и неплохо подходит для любых других игр. В некоторых случаях придётся пожертвовать настройками графики, тогда как иногда можно с помощью технологии масштабирования добиться довольно неплохих результатов в самых требовательных тайтлах. Radeon RX 6500 XT имеет минимальный теплопакет и будет работать на любом старом блоке питания.

На целых 2000 рублей дешевле можно отхватить GeForce GTX 1650. Для требовательных игр такая видеокарта подходит с большой натяжкой, но станет лучшим подарком для танкистов. Вы можете играть на высоких настройках в 1080р, а значит будете видеть все прелести графики (а она там есть?), включая порхающих с цветка на цветок бабочек. По чистой производительности GeForce GTX 1650 уступает Radeon RX 6500 XT, но фанаты NVIDIA с нами не согласятся, уверяя в том, что у AMD есть масса минусов.

Если вы хотите ворваться в танки на минималках, то берите Radeon RX 6400. Эта видеокарта весьма противоречива и может показывать как неплохие показатели быстродействия, так и весьма печальную производительность. В данном случае всё зависит от наличия на процессоре PCIe 4.0. Если у вас с этим интерфейсом всё в полном порядке, то количество кадров в секунду будут намного выше 60 на высоких настройках графики в 1080р. А вот без нового интерфейса придётся гонять на средненизких. Ничего плохого, ведь в танках главное не графика, но всегда приятно получат больше, чем платишь.

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Ну и завершим на GeForce GTX 1630. Обе последние видеокарты примерно равны по скорости, хотя на компьютере с поддержкой PCIe 4.0 Radeon RX 6400 будет ощутимо быстрее. Мы советуем вам изучить тесты, ну или берите то, что кажется вам более выгодным. В любом случае для World of Tanks подобные мелочи роли не играют, ведь поиграть в эту игру у вас получится при любом раскладе.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #world of tanks
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