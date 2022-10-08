Технологии развиваются слишком медленно, поэтому пока волноваться о скором наступлении машин не стоит

Есть такое крылатое выражение: «Собаки лают – караван идёт». Так вот, примерно такая ситуация развивается в робототехнике. Ещё до того, как мы научились делать первых функциональных роботов, писатели-фантасты рассказали о потенциальных опасностях применения подобных механизмов. В первую очередь речь идёт о полном уничтожении человечества, ведь разумные роботы могут прийти к выводу, что люди несут опасность для планеты. Существуют также сценарии глобальной ядерной войны, спровоцированной продвинутым ИИ, не говоря уже о множестве фильмов, где человек пытается выжить после схватки с машинами. Проблема носит настолько актуальный характер, что даже Илон Маск уделял её обсуждению немало внимания. Миллиардер откровенно говорил, что у человека нет шансов против разумных роботов, а значит нам нужен апгрейд. Сегодня его Neuralink якобы занимается имплантами для решения проблем болезней мозга, но первоначальная идея зафиксирована в прессе, а значит нет никаких сомнений, что в будущем учёные научатся прокачивать наши тела и мозги.

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Всё это выглядит весьма перспективно, вот только пока ничего подобного не происходит, а продвинутые роботы уже активно выпускаются. В качестве примера можно привести робопса по имени Spot, выпущенного специалистами Boston Dynamics. Первоначально машина существовала в количестве нескольких экземпляров, после стала доступна энтузиастам, а со временем её получил возможность купить каждый американец, у которого есть 100 000 долларов. Но если частные лица подписывали строгий договор, за нарушение которого робопса могли отнять, то вскоре стало известно о поступлении нескольких машин в департамент полиции. И вот здесь и началось самое любопытное, ведь Spot способен сам ходить по городу, вести патрулирование и передвигаться по пересечённой местности. Уже вскоре робопёс стал сопровождать полицию во время задержаний, что вызвало шумиху в обществе. Журналисты, которые успели познакомиться с требованиями Boston Dynamics, удивлялись, ведь производитель запрещал использование робота для любых целей, так или иначе связанных с насилием и причинением вреда.

Со временем шумиха сошла на нет, но не обеспокоенность в обществе, ведь машины становятся с каждым годом всё умнее. Как стало известно, сегодня несколько крупных производителей умных механизмов подписали открытое письмо, в рамках которого прямо заявили о полном отказе когда-либо создавать боевых роботов. В документе значатся: Boston Dynamics, Open Robotics, Clearpath Robotics, Agility Robotics, Unitree Robotics и ANYbotics. Все шесть категорически против применения роботов в военных целях, а также любых попыток добавить оружие механизмам, которые находятся в общественных местах. По их мнению, это создаёт риски для жизни и безопасности человека, поэтому ни одна из компаний в будущем не пойдёт на компромиссы в отношении озвученного вопроса.

Что до использования роботов в военных целях, то это не только недопустимо, но и опасно. Так, если нечто подобное случится, то такой шаг подорвёт доверие людей к машинам, создаст опасный прецедент, а в результате одна часть населения получит огромные преимущества перед другими, что только усилит неравенство и военную мощь крупных стран. Отдельно отмечается, что все участники альянса крайне обеспокоены тем фактом, что некоторые организации открыто демонстрируют возможность модификации бытовых роботов в машины для убийства. Можно сказать, что доктрина Boston Dynamics теперь не только расширится на всех основных производителей подобных устройств, но и станет боле требовательной. Инженеры начнут отслеживать свои детища после продажи, а в программное обеспечение могут вносить коррективы, ограничивающие те или иные действия с роботами.

Робопёс с винтовкой, заряженной боевыми патронами

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Очевидно, что всё это не остановит энтузиастов, но решимость Boston Dynamics внушает скромный оптимизм. Как мы писали в первом абзаце, всё это не обратит прогресс вспять, а значит боевые роботы рано или поздно появятся. С нашей точки зрения, пусть это случится позднее, ведь со временем мы научимся лучше контролировать свои детища, не говоря уже о том, что благодаря всем продвинутым механизмам человек и сам сможет стать быстрее, умнее и сильнее, но пока это больше фантастика, чем реальность. Кстати, эксперты полагают, что к концу текущего десятилетия мы сможем получить полноценный ИИ, способный стать основой для универсальных механизмов. Это могут быть бытовые машины, которые возьмут на себя все задачи по приготовлению пищи, закупке продуктов и многое другое. Что до боевых машин, то пока до этого слишком далеко, а значит в ближайшие 10 лет можно расслабиться, ведь Терминатор к нам заглянет гораздо позднее.