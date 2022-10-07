Скажите спасибо Лизу Су, ведь благодаря новому поколению процессоров AMD можно купить флагманы Intel со скидками

Релиз процессоров Ryzen 7000-й серии уже оказал позитивное влияние на цены камней предыдущего поколения. Так вышло, что дефицита не наблюдается, а против новинок играет высокая цена на материнские платы и оперативную память. Получается, что сами процессоры оказывают давление на рынок, но не пользуются высоким спросом. При этом серия Ryzen 5000 расходится как горячие пирожки. Кстати, и цены здесь слегка больше, чем за 100 килограмм отборных пирожков с мясом.

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Если вы ждали больших скидок, то можете радоваться, ведь цены упали даже в российской рознице. Есть мнение, что стоимость процессоров предыдущих поколений пойдёт вниз после того, как серия Ryzen 7000 доберётся до российской розницы, но пока ни о чём подобном не сообщается. Это значит, что вы можете запастись терпением, или же собрать мощную систему со скидками без томительных ожиданий. Ну а сегодня мы изучим наиболее мощные камни, подходящие для мажоров и энтузиастов, которые не могут жить без разгона.

За 42 тысячи вы можете отхватить Core i9-12900KF. Судя по тестам, которые уже просочились в сеть, никаких прорывов в игровом плане процессоры следующих поколений не несут. Вы получите небольшой прирост, заплатив за него какие-то невероятные суммы. Если вы умеете считать деньги, то несложно сделать правильный вывод, ведь Core i9-12900KF уже зарекомендовал себя как самый быстрый игровой камень, а при правильном подходе и системе жидкостного охлаждения будет ещё долго радовать вас ультимативной производительность. Для такого процессора нужны соответствующие комплектующие, но сегодня мы ограничимся уже озвученной информацией.

Судя по официальным тестам, которые уже попали в сеть, Ryzen 9 7950X оказался намного быстрее Ryzen 9 5950X в рабочих задачах, где он предлагает до 50% роста производительности. Согласитесь, что это очень много если вы планируете использовать новый камень в сложных сценариях, а вот в играх всё обстоит немного иначе. Дело в том, что разрыв не критичный, а сборка на Ryzen 9 7950X обойдётся вам в несколько раз дороже. Так, флагманская материнская плата затянет от 500 долларов, а оперативная память DDR5 стоит ровно в 2 раза дороже DDR4. Ладно бы вы получили в играх хотя бы 20% прирост, но и здесь с использованием видеокарты GeForce RTX 3060 скромные 10%. Учтите, что Ryzen 9 5950X разгоняется на недорогой материнской плате за 150 долларов, позволяя каждому энтузиасту почувствовать себя оверклокером.

Бывает и так, что вы осознаёте всю бесперспективность инвестиций в разгон процессора. Посудите сами: придётся брать дорогую материнскую плату, оперативную память по завышенной цене и комплектовать всё это системой жидкостного охлаждения. А после неделями подбирать оптимальные тайминги и стабильные тактовые частоты для процессора. В итоге скромные 5% к общей производительности – это явно не то, на что вы рассчитывали. Если вы мыслите именно так, то берите Core i9-12900F. Он включает всю мощь флагмана, но позволяет экономить на ровном месте. При этом выгода окажется намного выше пары сотен долларов, тогда как разница в быстродействии будет почти незаметна даже в играх.

Мы просто не можем обойти Ryzen 9 5900X. На самом деле по сравнению с другими процессорами он стоит немного дороговато, поэтому не имеет такой привлекательности для новой сборки. Это факт, поэтому мы ждём более внушительных скидок, но не всё так просто. Если у вас уже есть сборка на платформе АМ4, которую вы бы хотели обновить, то можно докупить Ryzen 9 5900X, позволяющий вам перейти в высшую лигу без огромных инвестиций. Не забудьте, что вам понадобится мощная видеокарта, без которой толку от процессора в играх не будет.

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Если вы хотите получить высокую игровую производительность, но по каким-либо причинам не готовы тратить на это пару сотен тысяч рублей, то всегда можно обратить внимание на процессор Core i7-12700F. Он разгоняется до 4.9 ГГц, что позволяет выходить на ультимативную скорость с использованием игровой видеокарты. Сборка на таком процессоре не ударит по вашему карману, а разгон оставьте профессиональным оверклокерам. Пусть они тратят деньги на глупости, тогда как вы просто получите на 5% меньше к количеству кадров в секунду, сэкономив до 500 долларов.