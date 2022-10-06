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Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
Разница между одной и той же видеокартой на графическом чипе может доходить до 40%, что кажется недопустимым
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Даже разобраться в сортах чая крайне сложно, а экспертов, которые досконально знают каждую модель графического чипа, и вовсе мало. Мы не претендуем на глубину данных, поскольку оперируем незначительным количеством фактов. И всё же, если вы не разбираетесь в видеокартах, то все модели для вас выглядят одинаково. Названия сменяют друг друга, а сделать правильный выбор крайне сложно. Многие даже не понимают, сколько вообще денег должна стоить видеокарта, обращаясь аз помощью к продавцам в магазине или знакомым.

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Сегодня мы обойдёмся без советов экспертов, ведь логика нашего материала проста, как никогда. Дело в том, что некоторые производители считают себя лучше других. Например, руководство ASUS уверено в своей исключительности. Можно согласиться, что тайваньская компания выпускает неплохие продукты, но ощутимой разницы с той же Palit мы не наблюдаем. Выходит, что нет никакого смысла переплачивать за бренд, ведь в итоге вы получите примерно аналогичный товар, о чём и поговорим ниже.

Перед вами две видеокарты на графическом чипе GeForce RTX 3050. Первая от ASUS стоит 33 тысяч рублей, тогда как Palit предлагает стать владельцем современной видеокарты за 26 тысяч. Получается, что вы переплачиваете 7 тысяч рублей. Возможно, если бы речь шла о видеокарте за 100 тысяч рубликов, то 7000 казались бы нам мелочью, но в данном случае вы отдаёте на 30% больше за бренд. Мы настоятельно рекомендуем не совершать подобных глупостей, ведь вы не получите прироста производительности даже на 500 рублей.

Сегодня купить графический чип GeForce RTX 2060 вы можете как за 36 тысяч рублей, так и за 28 тысяч. Для начала отметим, что мы вообще не рекомендуем покупать видеокарты на этом графическом чипе. Прежде всего он выпущен 4 года назад, а значит морально устарел и будет всё реже появляться в драйверах. Также стоит помнить, что GeForce RTX 3050 дешевле, а выдаёт идентичные показатели фрамрейта в играх. Ну и по потреблению энергии GeForce RTX 3050 вне конкуренции. И всё же, если вы хотите купить GeForce RTX 2060, то берите модель производства GIGABYTE, предлагающую отличные показатели быстродействия и самую низкую цену на рынке.

Что до GeForce GTX 1660 SUPER, то есть выбор между видеокартой ASUS за 29 тысяч и Palit за 24 тысячи. Нам выбор очевиден, а вам? Ну какой смысл переплачивать 5 тысяч, если система охлаждения имеет всё те же два кулера, а энергопотребление на такое высокое, чтобы говорить об эффективности системы охлаждения. Ну и мы вообще рекомендуем за 29 тысяч купить GeForce RTX 2060, поскольку GeForce GTX 1660 SUPER лишена трассировки лучей. Одним словом, довольно сложно, но если вы разберётесь, то всё встанет на свои места.

Как вы уже поняли, бренды не стесняются завышать цены как на самые дорогие модели, так и на откровенно бюджетные. Например, есть GeForce GTX 1650 производства MSI за 18 тысяч рублей. Но если обратить внимание на бюджетную модель Palit, то вам удастся сэкономить 3 тысячи рубликов. Да, последняя не отличается красотой и качеством системы охлаждения, но ведь подобные карты берут те, кто не планирует перебирать харчами. С нашей точки зрения выбор очевиден, ведь GeForce GTX 1650 сама по себе не торт, а с переплатой в 3000 превращается весьма странный продукт с низкой производительностью, но брендовым шильдиком. Напомним, GeForce GTX 1650 всё ещё тянет игры в 1080р, но вам придётся ограничиться средненизкими настройками качества графики. Ваши глаза точно не скажут вам спасибо.

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И уж совсем дико выглядит цена GeForce GTX 1050 Ti производства MSI. Только вдумайтесь: 17 тысяч за видеокарту, которая даже в 1080р не способна вытягивать все игры! Если к вам в гости нагрянул финансовый кризис, то обратите внимание на GeForce GTX 1630 от Palit. Всего за 12 тысяч вы получаете тут же производительность, но экономите 5 тысяч рублей. Это 40% переплата за бренд. Кто больше? Говорить о целесообразности переплаты здесь нет никакой возможности, тем более что GeForce GTX 1630 ещё и выпущена в 2022 году. Получается, что ваша видеокарта будет новее, дешевле и не потеряет ни одного кадра в секунду в играх. Надо брать!

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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