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Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
Разница между процессорами заметна, но есть важный нюанс по использованию видеократы
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Вчера наши читатели смогли ознакомиться с любопытным тестированием, в рамках которого сошлись два процессора: Core i9-12900K против Ryzen 5 7600X. Первый на старте продаж стоил 600 долларов, тогда как новинка AMD продаётся за 300 долларов. Прежде чем переходить к сути нашего материала, нужно знать несколько деталей. Прежде всего не стоит забывать о том, что уже вскоре на рынок хлынет 13-я серия процессоров Intel, где основным конкурентом Ryzen 5 7600X станет Core i5-12600K. Предполагается, что новинка Intel окажется немного дороже, что может негативно сказаться на покупательском спросе. Но дело даже не в стоимости того или иного процессора, ведь мы уже знаем цены материнских плат для процессоров AMD. Так, флагманы стоят от 500 евро, тогда как некогда считавшуюся бюджетной линейку на основе чипсета В650 будет продавать от 200 евро и дороже.

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Со стороны Intel ожидается существенно послабление, ведь новая линейка сможет без особых проблем работать с материнскими платами, которые уже продаются в магазинах. Вот и получается, что при прочих равных, выгода может остаться не на стороне красных. Подобные вопросы волнуют миллионы потенциальных покупателей, которые сегодня задумываются о покупке нового процессора. Среди этих пользователей множество тех, кто уже владеет процессорами AMD. Автор канала Jarrod'sTech решил как следует разобраться, а стоит ли вообще владельцам популярных камней предыдущих поколений переходить на новинки. С этой целью он протестировал следующие процессоры: Ryzen 5 3600, Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 7600X. В качестве видеокарты использовалась прокачанная GeForce RTX 3090 Ti, а для наглядности можно изучить показатели в разрешении 1080р, 2К и 4К. Если вы уже забыли характеристики участников, то можете изучить эту информацию в конце материала.

Как видите, систематизированный график демонстрирует довольно противоречивые показатели быстродействия нового Ryzen 5 7600X по сравнению с камнями, ранее входившей в линейку Ryzen 5. Прежде всего к разрешению 4К. Увы, но смысла менять свой Ryzen 5 5600X просто нет. Прирост стремиться к нулю, а в результате вы потратите огромное количество денег впустую. Скорее всего, точно такая же картина будет наблюдаться и в отношение владельцев процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9. С процессором Ryzen 5 3600 всё немного сложнее, ведь он уже не способен справляться с высокими требованиями и плохо подходит для флагманской видеокарты. Несмотря на это отставание не носит системного характера, а если не придираться в цифрах, то заметно не будет.

А вот в разрешении 2К и тем более 1080р ситуация кардинально меняется. Если вы по каким-либо причинам предпочитаете народное разрешение, то отставание Ryzen 5 3600 от Ryzen 5 7600X достигает 50%, что позволяет говорить о том, что такой камень уже не может использоваться в высокопроизводительных сборках. А вот Ryzen 5 5600X оказалась медленнее новинки 2022 года всего на 16% в 1080р. Получается, что владельцам серии процессоров Ryzen 5000 можно никуда не спешить. Потенциал для роста у них есть, запас прочности огромен, а пока стоит подождать. Пусть процессоры немного подешевеют, доступные материнские платы завезут в розницу, а оперативная память DDR5 скинет хотя бы 30%. Только все эти пункты одновременно могут склонить вас к отказу от уже работающей системы в пользу Ryzen 5 7600X.

Стоит учитывать, что с менее скоростной видеокартой разница была бы не так очевидна. Пикантность ситуации в том, что покупатели Ryzen 5 7600X отдают предпочтение видеокартам типа GeForce RTX 3050 и дешевле. Ну а с использованием подобных графических чипов различия между поколениями и вовсе стираются. Помните, что современные процессоры неплохо справляются с играми, а увидеть между ними разницу можно в идеальных условиях. Использование флагманской видеокарты с минимальным разрешением дисплея и есть отражение подобных условий. Почти никто так не делает, но благодаря подобным тестам можно увидеть максимальную производительность, даже если в жизни ничего подобного и не происходит.

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#процессоры #тесты #ryzen 5 5600x #ryzen 5 7600x
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