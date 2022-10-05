На этот раз прогнозы основываются на вполне конкретной статистике

Известно, что на 13 октября намечено заседание ФРС, в рамках которого будут опубликованы данные по снижению инфляции на американском рынке. Сегодня делать предположения о том, удалось ли ведомству улучшить показатели за прошедший месяц, не решается никто. В прошлый раз, когда регулятор давал предварительную оценку, это вылилось в масштабный биржевой кризис. Напомним, предполагалось, что инфляция упала с 8.5% до 8.1%, тогда как в реальности она опустилась до 8.3%. Ну а добить финансовый рынок было решено по итогам повышения ключевой ставки на 75 пунктов, в результате чего процент по кредитам достиг 3.5%. Если все усилия американского регулятора оказались тщетны, то нас ждёт очередной провал, а значит вместе с биржевыми индексами рухнут и криптовалюты.

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Аналитики полагают, что это наиболее вероятное развитие событий, ведь ФРС взяла ястребиный курс и не планирует останавливаться на достигнутом. Ставка в любом случае будет повышена 2 ноября, а вопрос лишь в том, какой фон будет преобладать: бычий или медвежий. Но если у обычных инвесторов доступа к подобным данным нет, то крупные игроки уже могут ознакомиться с предварительными данными. Именно они являются индикатором, на основе которого строятся догадки о том, в какую сторону пойдут криптовалюты. По данным инсайдеров, октябрь преподнёс на этом направлении множество сюрпризов. Так, на кошельках с количеством Биткоинов от 100 до 10 000 накопления выросли на 46 173 монеты. Это значит, что Киты и крупные инвесторы увеличили свои накопления почти на 1 миллиард долларов всего за 1 месяц. В свою очередь это наводит на мысль, что эти ребята что-то знают, ведь за 2022 год многие киты предпочли продавать, тогда как тенденция к накоплению фиксируется впервые за многие месяцы.

Интересную динамику демонстрируют и крупные майнеры, занимающиеся добычей Биткоинов. Напомним, этим летом ситуация стала настолько критичной, что фермеры вынуждены были не только распродавать все добываемые монеты, но и ощутимо пощипать стратегические запасы. Поскольку крупные майнеры выбросили на рынок слишком много новых Биткоинов, то курс постоянно находился под давлением. За последний месяц фиксируется снижение продажи добытых монет на 50%. Это может говорить о стабилизации положения, что позволит сократить приток криптовалюты на рынок. Аналитики уверены, что два указанных выше фактора свидетельствую о том, что рынок готовится к бычьему ралли. Майнеры накапливают монеты, Киты скупают Биткоин, а крупные инвесторы ожидают отмашки. Стоит помнить, что всё это имеет смысл только в том случае, если показатели инфляции в США действительно улучшились. Если нас снова ждёт топтание на месте, то рынок криптовалют грозит обрушиться в бездну.

При этом есть и позитивные прогнозы. Финансовые аналитики полагают, что ФРС не сможет безгранично повышать ключевую ставку. Предполагается, что к концу первого квартала 2023 года ситуация стабилизируется, в результате чего проценты по кредитам не превысят 4.75%. Если это действительно так, то у регулятора осталось не так много инструментов для давления на рынок. Получается, что даже если ставка подрастёт на 75 пунктов, увеличившись до 4.25%, то до конца года никаких резких движений уже не будет. Мало того, поскольку ястребиная политика перестала давать эффект, ставку и вовсе могут оставить в покое, либо повысить на 25 пунктов. Это позитивно скажется на рынке криптовалют, ведь быки уже точат рога, а медведям действительно пора уходить на длительную зимнюю спячку.

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Ну и последняя информация позволяет сделать вывод о том, что у держателей Биткоина не всё так плохо, как может показаться. Инсайдеры уверяют, что 47% всех держателей первой криптовалюты до сих пор остаются в плюсе. Таким образом для довольно значительной группы людей инвестиции в Биткоин оказались прибыльными. Рост курса цифрового золота улучшит положение этих людей, но вне зависимости от происходящего наблюдается повышенный интерес к накоплению Биткоинов. Так, только за 2022 год появилось 4.5 миллиона новых держателей первой криптовалюты. Источники: 1, 2, 3.