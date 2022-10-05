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Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
Цены действительно падают, а выгода становится всё существеннее
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Процессоры Ryzen 7000-й серии штурмуют магазины по всему миру. К сожалению, новинки пока не попали в российскую розницу. Причина в санкциях, ведь прямых поставок нет, а завозить камни в несколько раз дороже рыночной стоимости никто не решается. Бизнесмены справедливо полагают, что партию никто не купит, а после придётся спешно избавляться от товаров, неся огромные убытки. В то же время релиз новинок уже оказал влияние на цены, ведь в магазинах США скидки превышают все разумные пределы.

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В Европе ничего подобного не происходит, ну а в России ожидать рекордных падений не приходится. Несмотря на это скидки есть, а если оценить все выгоды, то вы здесь и сейчас можете собрать впечатляющую систему, потратив на это намного меньше денег, чем ещё пару месяцев назад. Давайте изучим флагманы со скидками, каждый из которых способен стать частью ультимативного компьютера для энтузиастов.

За 42 тысячи можно отхватить Core i9-12900KF. Кто знает, что там в следующем поколении представит Intel, но есть все основания ожидать не такого большого прорыва, как прочат инсайдеры. Судя по всему, в играх прирост окажется незначительным, а для рабочих задач достаточно и Core i9-12900KF. При этом этот камень продаётся здесь и сейчас, тогда как новинки будут намного дороже. Возможно, через несколько месяцев после старта продаж ажиотаж и стихнет, но вы уверены, что хотите ждать ближайшие три месяца, глядя на то, как ваши знакомые активно гоняют на прокачанном флагмане?

Ryzen 9 5950X остаётся бестселлером для тех, кто видит все преимущества предыдущей и недостатки текущей серии процессоров красной команды. Если говорить о минусах Ryzen 7000, то налицо резкий рост расходов на подорожавшие материнские платы и оперативную память. Вместо 500 долларов за качественный комплект, теперь вам нужно отдать в 2 раза дороже, и это ещё не предел. А вот траты на сборку Ryzen 9 5950X намного ниже, ведь вы и вовсе можете ничего не разгонять, а материнские платы с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 уже лежат в продаже. Если вы купите видеокарту GeForce RTX 3090, то Ryzen 9 5950X действительно окажется медленнее Ryzen 9 7950X, вот только большинство ограничится GeForce RTX 3070, где разница почти отсутствует.

Если вы хотите собрать игровой компьютер, замахнувшись на разрешение 4К, то оптимальным выбором для ультимативной системы станет Core i9-12900F. Здесь вы получаете все преимущества модели с разблокированным множителем, но выигрываете в цене за счёт низкой стоимости других комплектующих. Так, вам больше не нужно беспокоиться о разгоне, ведь здесь такой функции нет. Берите самую скромную материнскую плату и оперативную память DDR4. Купите мощную видеокарту, а всё остальное доверьте Core i9-12900F.

Если вы всё же хотите опробовать свои силы в разгоне, но сделать это без лишних жертв, то берите Core i7-12700K. Увы, но сборка будет ненамного дешевле, чем с Core i9-12900KF, но 20 000 точно удастся выиграть. А вообще никто не принуждает вас брать для такого камня материнскую плату. Покупайте Core i7-12700K, к нему бюджетные комплектующие и мощную видеокарту. В результате можно обойтись высокой тактовой частотой, ведь после разгона вы вряд ли получите больше 5% буста. Всегда можно найти альтернативу, а Core i7-12700K только подтверждает наше мнение.

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Ну и Ryzen 9 5900X уже почти два года является одним из самых популярных процессоров на глобальном рынке. Камень стоит дешевле флагмана Ryzen 9 5950X, но позволяет получать в играх сравнимую производительность. В рабочих задачах он не пасёт задних, а для сёрфинга в интернете подходит вообще любой процессор, находящийся в продаже. Ryzen 9 5900X часто берут с целью апгрейда. Например, вы устали от медленного Ryzen 3 1300X. В случае Intel вам пришлось бы тратить целую гору денег, ну а Ryzen 9 5900X совместим с материнскими платами под сокет АМ4.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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