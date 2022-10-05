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Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
В ход идёт песок, стальные листы и даже куски забора в виде причудливых козырьков от джавелинов
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Какой бы ни была современной техника, в режиме реального боя вскрываются сильные и слабые стороны. При этом несмотря на все усилия конструкторов бронетехники, с другой стороны мушки сидят команды экспертов, которые анализируют трофеи, спутниковые снимки и любую доступную информацию о вооружении потенциального противника. Такой подход позволяет найти уязвимые места, а в будущем создать эффективные поражающие элементы, которые сведут на нет любые защитные механизмы на танках и другой бронетехнике. Именно поэтому солдатам приходится самостоятельно искать способы обезопасить собственную жизнь, что иногда приводит к появлению довольно странных защитных систем.

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Но если в условиях мирного времени всё это носило исключительно теоретический характер, то после начала спецоперации приобрело самые неожиданные формы. Одним из наиболее популярных кустарных приспособлений считается козырёк от джавелинов. На фотографии ниже вы можете увидеть танк, к бортам которого припаяны металлические основания, на которых крепится подобие крыши. Некоторые подразделения используют плотные листы стали, тогда как другие задействуют подручный материал, который смогли найти самостоятельно. В любом случае эксперты констатируют, что от джавелинов укрыться под таким козырьком невозможно. В то же время, если прилетает кассетный боеприпас или миномётный снаряд, то шансы на выживание ощутимо повышаются. Точных данных нет, но даже если козырёк приносит лишь частичную пользу, солдаты под ним чувствуют себя увереннее, что позитивно сказывается на боевой результативности.

Очень часто встречается установка дополнительной динамической защиты на лёгкие БТР и БМП. По мнению экспертов, это не только ухудшает скоростные качества, но и наносит вред при контакте с обычной противотанковой гранатой. В момент взрыва происходит подрыв защиты, что разрушает тонкий слой брони, нанося ощутимый урон находящимся внутри бойцам. А вот использовать такой тип защиты на танках – это правильное решение. Как мы уже писали выше, инженеры не могут предусмотреть все сценарии боя, а большая часть российской техники уже давно изучена до мелочей. Именно поэтому противник способен выцеливать самые уязвимые места. Установка туда динамической защиты предотвращает выведение узлов из строя, увеличивает шансы на выживание экипажа, а иногда и сводит на нет усилия потенциального противника.

А вот попытки экранировать технику чаще всего обречены на провал. Стоит понимать, что многое зависит от удачи танкистов и множества других обстоятельств, но мешки с песком, камнями и корзинки из металлических деталей служат скорее для успокоения личного состава. Дело в том, что большинство противотанковых гранат корпус не пробивает, ну а мощные снаряды легко проходят сквозь песок. Что плохо для одного вида бронетехники – хорошо для другого. БТР и БМП не вступают в бой с танками, но нуждаются в защите от пулемётов и миномётов. Установка экранов из песка в этом случае крайне эффективна и неплохо повышает живучесть техники.

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Эксперты полагают, что инженерам из государственных конструкторских бюро следует почаще ездить на фронт, где можно получить от солдат больше информации о той или иной технике. В этом случае исправлять уязвимости в рамках модернизации будет куда проще, а эффективность защиты значительно возрастёт. Вполне возможно, что так и происходит, но подобные вещи не афишируются. Ну а пока экипажи танков и другой бронетехники придумывают свои способы защиты. Как мы писали выше, некоторые из них работают, тогда как другие не только бесполезны, но и вредны. В любом случае, если один инженер придумал тот или иной механизм, то всегда найдётся сотня любителей технологий, которые попытаются улучшить (или ухудшить) изобретение, ведь на кону реальные жизни.

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#военная техника
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