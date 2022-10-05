Почему некоторые видеокарты такие дорогие, и стоит ли вообще переплачивать за бренд? Давайте разбираться

Когда вы приходите в магазин за стиральной машиной, то на первый взгляд может показаться, что между моделью за 60 000 и 30 000 рублей нет никакой разницы. Обе выполняют свои задачи, обеспечивая высокое качество стирки. Но стоит только повнимательнее углубиться в тему, как вам станут понятны скрытые мотивы производителей, которые за почти одинаковую технику просят в 2 раза больше денег. Примерно такая же ситуация и с видеокартами, ведь вам могут попасться GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, отличить которые визуально сложно.

реклама

А бывает и так, что в продажу поступают две GeForce RTX 3080, одна из которых стоит 60 тысяч, тогда как другая больше 80 тысяч рублей. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе, как следует изучив флагманы, покупать которые вам не советуем. Будут и вполне неплохие видеокарты, ведь на что-то же нужно обратить ваше внимание, ну а если вы не согласны с нами, то можете аргументированно представить своё мнение в комментариях.

Прежде всего отметим нецелесообразность покупки GeForce RTX 3090 Ti для геймера. Вы никогда не оцените такую видеокарту по нескольким причинам. Во-первых, этот графический чип способен раскрыться только в разрешении 4К. Во-вторых, потенциал GeForce RTX 3090 Ti лежит за пределами игр, поскольку включает 24 Гб видеопамяти, работающей на скорости 21 Гбит/с. Это значит, что видеокарта хороша в рабочих задачах, тогда как для игр лучше подобрать что-то попроще. Ну и MSI ещё и продаёт свою продукцию дороже конкурентов, поэтому в данном случае у нас три причины обойти эту модель стороной. Ничуть не лучше GeForce RTX 3090. Да, цена немного ниже, но вы всё равно платите немыслимые 120 тысяч рублей, а в итоге раскрыть потенциал не сможете. Мы рекомендуем отказаться от имиджевых глупостей, ведь есть намного более выгодные и не менее скоростные видеокарты.

А вот GeForce RTX 3080 Ti на месте оптимального выбора для энтузиастов смотрится неплохо. Видеокарта получила всё необходимое для экстремального гейминга в 4К и предлагает 12 Гб видеопамяти и полноценную 384-битную шину. Получается, что вы платите меньше, а разница в реальных задачах почти отсутствует или находится на уровне погрешности. А вот GIGABYTE в данном случае подкачала, ведь рассматриваемая модель стоит 105 тысяч рублей. Если не хотите переплачивать за воздух в вентиляторах, берите модель от Palit за 90 тысяч. Никаких видимых отличий нет, а в результате вам удастся сэкономить 15 тысяч на ровном месте.

Как вы уже поняли, MSI довольно агрессивно подходит к ценообразованию, поэтому нет ничего удивительного в том, что указанная выше GeForce RTX 3080 слишком переоценена. Скажите, ну кто в здравом уме согласится платить 84 тысячи за видеокарту, если за 63 тысячи можно купить аналог? Да, модель GIGABYTE выполнена в эталонном дизайне, но какое вам вообще до этого дело? Поставили видеокарту в корпус, закрыли крышку и пользуетесь без проблем. Вся эта гонка за дизайном кажется нам абсурдной. Похоже, в какой-то момент крупные производители видеокарт придумали дополнительный способ зарабатывать на геймерах, продавая им более внушительные видеокарты. Мы на такое не купимся.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и в конце материала рассмотрим две модели GeForce RTX 3070 Ti. Что любопытно, обе выпущены GIGABYTE, но имеют различный дизайн. Первая явно предназначена для тех, кто верит в разгон видеокарт. Пожелаем оверклокерам удачи, но сегодня без системы на жидкостном охлаждении вам не удастся выжать из видеокарты ровным счётом ничего. Именно поэтому предлагаем не морочить себе голову глупостями, выбрав вторую модель, которая стоит на 14 тысяч дешевле. Никакой разницы в производительности вы не заметите, а первая ещё и требует более мощный блок питания на 850 Вт. Подсветка смотрится хорошо, но только в том случае, если вы решите удивить ваших знакомых и друзей. В реальной жизни подобные глупости не приносят никакой пользы, ну а многие производители и вовсе ставят огоньки даже на бюджетные модели. Для кого эта подсветка работает в тёмном корпусе? Не иначе где-то постоянно проходят тайные вечеринки тараканов и муравьёв