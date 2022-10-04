Всего за 12 790 рублей можно купить Ryzen 7 5600G

Можно сколько угодно долго спорить о том, какой процессор стоит покупать: Intel или AMD, но в реальности всё решает обычный пользователь. При этом важно учитывать, что массовый покупатель не берёт дорогостоящие камни за 600 долларов, отдавая предпочтение моделям до 300 вечнозелёных. Доказательства этому мы видели сегодня. Как сообщалось, средняя цена в немецкой рознице на камни красной команды равняется 348 долларов, тогда как за синие просят 293 доллара. Учтите, что в Германии стоимость комплектующих ощутимо дороже стран Восточной Европы за счёт высоких налогов и не сравнится с тем, что предлагают американские магазины.

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Вот и получается, что чаще всего пользователи обращают внимание на процессоры до 250 долларов. Ну а здесь герои постоянно меняются, уступая друг другу по показателям быстродействия и соответствию цены и производительности. Сегодня мы предлагаем изучить серию Ryzen 5000, которая благодаря недавнему появлению в продаже новинок Ryzen 7000 стала ощутимо дешевле. Учтите, что в магазины РФ новинки ещё не поступали, поэтому не исключено, что нас ждёт ещё больше скидок.

Если вы можете себе позволить потратить на процессор чуть больше 20 тысяч рублей, то берите Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерный камень, производительности которого будет достаточно для любых задач. В играх он демонстрирует отличные показатели, лишь немного уступая самым дорогим 16-ядерным камням. Но разница есть только с использованием флагманских видеокарт за 100 000 рублей, тогда как с обычной GeForce GTX 1660 Super различия окажутся минимальными. Геймеры по всей планете высоко оценили перспективы сборки компьютера на основе Ryzen 7 5800X, ведь его можно использовать как в качестве бюджетного варианта, так и попытаться разогнать.

Весьма интересно выглядит Ryzen 7 5700G. Этот процессор медленнее предыдущего камня, но имеет одно ключевое преимущество: самый быстрый интегрированный графический чип на рынке. Благодаря этому вы можете не тратиться на дискретную видеокарту, ведь играть в стрелялки и даже танки удастся без дополнительных инвестиций. Все процессоры серии Ryzen 7000 получат интегрированный графический чип, но он будет в несколько раз медленнее того, что предлагает Ryzen 7 5700G. Ну а аналоги появятся в продаже не раньше весны 2023 года, поэтому путь ожидания не кажется нам логичным.

За 16 тысяч рублей можно отхватить Ryzen 5 5600X. Вы прекрасно знаете, насколько хорош этот камень, ведь слышали много раз о высокой производительности и выгодной цене. Нам кажется, что хорошо бы скинуть ещё пару тысяч, что сделало бы камень ещё привлекательнее. Кстати, в комплекте уже лежит система охлаждения, что позволит вам не тратить дополнительные деньги. Если есть планы собрать перспективный компьютер, то берите материнскую плату с чипсетом В550. В любом другом случае просто выбирайте самый дешёвый комплект.

Ещё никогда за Ryzen 5 5600G не просили 12 790 рублей. Помните, что внутри также скрывается встроенная графика, а по производительности в играх камень слегка уступает более дорогому Ryzen 7 5700G. Если нужны именно 8 ядер, то выбор очевиден. Но в случае, если вы планируете собрать нетребовательную систему для школьника, то переплачивать за ядра и мегагерцы не стоит. Самые требовательные игры запустить не получится, но таких выходит всего 15-20 в году, тогда как большая часть проектов на вашем Ryzen 7 5600G будет летать. Низкая цена объясняется огромной скидкой в 20%, а значит после завершения акции стоимость может прийти в норму.

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Ну и мы решили не оставлять фанатов продукции Intel без выгодных предложений. В данном ценовом диапазоне вам может подойти Core i5-12400F. Это неплохой камень с отличным потенциалом, обеспечивающий высокие скоростные показатели в играх. Помните, что вам потребуется видеокарта, ну а в остальном это типичный Alder Lake, для которого потребуется не самая дешёвая материнская плата. Скажем честно, сборка на Ryzen 5 5600X будет выгоднее, но в данном случае выбор оставляем за вами.