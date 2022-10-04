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Недорогие видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь – за GeForce RTX 3050 просят меньше 25 000р
GeForce RTX 3060 стоит всего на 1000 рублей дороже рекомендованной цены для РФ
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Западная пресса часто пишет о скидках на видеокарты. Нет никаких сомнений, что читатели падки на цифры, а внушительные проценты заставляют читать подобные материалы даже тех, кто недавно купил видеокарту. Представьте себе, что вы буквально на прошлой неделе позволили себе новенькую GeForce RTX 3090 за 1200 долларов, а тут аналогичная модель продаётся на 200 долларов дешевле. Словом, у всех свои причины читать подобные материалы, но все заявления сводятся к тому, что реальных скидок на графические чипы среднего ценового диапазона нет.

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Причина в том, что это самый массовый сегмент, а у многих геймеров просто нет выбора. Кроме того, в этом году в продажу поступят только флагманы обеих компаний, поэтому производители не спешат скидывать цены на находящиеся в продаже модели. Ну и уже известно, что NVIDIA ещё и подняла стоимость продукции следующего поколения. Может показаться, что выбора нет, но на самом деле цены медленно снижаются, а если попасть на выгодные предложения, то можно купить видеокарту с большой выгодой. Сегодня мы рассмотрим популярные предложения в магазине Регард.

Прежде всего хотим обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 3060 производства MSI. Долгое время этот графический чип отказывался дешеветь. Цена постоянно держалась на отметке 40 000 рублей, а ничего не происходило даже после того, как более мощный GeForce RTX 3060 Ti стал предлагаться в российской рознице за 39 тысяч. Сегодня впервые с момента поступления в продажу GeForce RTX 3060 стоит чуть больше 33 тысяч, что совсем недалеко от рекомендованных 32 тысяч для российского региона. Претензий к модели MSI у нас нет, а сама карта обладает огромным потенциалом и включает 12 Гб видеопамяти, что позволит вам ещё долго оставаться на плаву, запуская любые игры.

Мы бы хотели отметить видеокарту Radeon RX 6600. Этот графический чип очень перспективен, поскольку примерно равен по производительности с GeForce RTX 3060, но стоит всего 26 550 рублей. При прямом сравнении открываются и другие плюсы. Например, если у вас старый компьютер, на котором трудится блок питания на 450 Вт, то с GeForce RTX 3060 лучше не рисковать, купив что-то более мощное. А вот Radeon RX 6600 не имеет подобных требований, что позволит вам сэкономить ещё несколько тысяч рублей. Модель Biostar не выделяется из аналогов и в целом неплохо справляется с отводом тепла от небольшого графического чипа.

Впервые с момента начала продаж ниже 25 000 рублей опустилась цена на GeForce RTX 3050. Правда перед вами модель производства ASUS, которая получила большущий и ужасно шумный кулер. Если у вас есть лишняя тысяча рублей, купите, что-то более эффективное, ну а тем, кто играет в наушниках, можно смело экономить. Даже такое охлаждение нормально справляется с отводом горячего воздуха, а самое главное здесь цена, ведь у геймеров появилась возможность купить неплохую видеокарту за вполне реальные деньги.

Многие забывают о том, что новая GeForce RTX 3050 имеет аналогичную производительность с выпущенной ещё в 2019 году GeForce GTX 1660 Super. Ну а поскольку сегодня последняя стоит всего 21 тысячу рублей, то нам такой выбор кажется более предпочтительным. Смотрите, вы экономите 3500 рублей, получаете ровно то же количество кадров в секунду, а система охлаждения более эффективная. Да, видеопамяти здесь всего 6 Гб, но в разрешении 1080р вам больше и не понадобится. Подумайте как следует, а если вдруг что-то решите, обязательно взгляните на тесты. Возможно, более точные данные склонят ваш выбор в одну из сторон.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На пару тысяч за последний месяц подешевела и GeForce GTX 1650. К сожалению, нам предлагается весьма скромная модель производства Palit, которая получила откровенно плохую систему охлаждения. Брать видеокарту за 25 тысяч с таким кулером мы бы не рекомендовали, но в данном случае даже такой вертушки окажется достаточно. Ну а цена в 14 720 рублей говорит громче любых аргументов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3050
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