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Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Такого ответа Илон Маск точно не ожидал получить
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Многие наши читатели не понимают, насколько сильно изменяет человека та или иная среда обитания. Если у вас есть знакомые, несколько лет назад уехавшие в Канаду (в любую страну, находящуюся вдали от Европы), то вы можете убедиться в том, что текущие проблемы России волнуют их совершенно не так, как многих жителей РФ. А если пообщаться с теми, кто уехал на другую сторону океана 10 лет назад, что можно обнажить ещё более серьёзные трансформации в сознании. При этом известно, что большинство жителей США вообще не интересуется внешней политикой, пребывая в полной уверенности в том, что президент лучше знает, что вообще делать. Люди десятилетиями слушают одну и ту же пропаганду, поэтому не хотят и не могут мыслить иначе. Но если ещё совсем недавно об этом никто не задумывался, то после 24 февраля стало ясно, насколько далеко всё зашло. Примеров приводить не будем, ведь десятки и даже сотни представителей западных элит высказались относительно происходящих на территории Украины событий, не имея ни малейшего представления о том, насколько их слова не соответствуют действительности. Эти люди основываются на прочитанном в прессе и услышанном по телевизору, даже не осознавая, что нужно хотя иногда обращаться к альтернативным источникам информации.

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Но оставим этих ребят в покое, ведь у нас есть более интересная тема. Вчера Илон Маск создал опрос, предложив свой вариант урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Изначально тема показалась нем избитой и бесперспективной, поэтому публиковать эту информацию в планах не было, но после высказывания украинских политиков стало ясно, что тема нуждается в небольшом раскрытии. Итак, Илон предложил провести полномасштабные выборы на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом полный контроль должны осуществлять представители ООН. Люди обязаны получить полную свободу выбора, а по результатам будет решаться политическое устройство региона. Также Маск отметил, что Крым – это часть России, которая отошла к Украине в ходе ошибки Хрущёва. По итогам выборов должны быть даны гарантии по обеспечению нейтралитета Украины, а в Крым должно поступать водоснабжение. На данный момент проголосовало почти 2.5 миллиона человек, но о результатах немного ниже.

Всё самое интересное случилось позднее вечером. Вначале В. Зеленский опубликовал собственное голосование, явно выступив против Илона, а на соответствующей странице в Твиттере разгорелся настоящий батл. Кто-то поддержал Маска, заявив о том, что призывы к миру – это единственный правильный вариант. Ну а некоторые начали громить позиции миллиардера. Особенно активными на этом попроще оказались представители украинского истеблишмента. Мы прилагаем несколько скриншотов, изучить которые вы сможете самостоятельно. На первом миллиардера решила послать по известному адресу жена советника В. Зеленского, тогда как на втором отличился бывший посол в Германии от Украины сам Андрей Мельник. Вообще это далеко не всё, ведь есть ещё разгромная речь от шахматиста Гарри Каспарова и многих других.

Нет никаких сомнений, что Маск не ожидал такого ответа, ведь на него вылилось столько грязи, что даже представить трудно. Как мы писали в первом абзаце, большинство американцев не вникает в подробности внешней политики своей страны, а многие и вовсе не знают о том, что демократия строится с помощью запугивания и ракет. Мы не знаем о том, насколько широко открыты глаза Илона, поэтому лишь опубликуем известные факты. Сразу же после невероятной атаки, миллиардер попробовал оправдать свои действия, указывая на то, что людям необходим мир, а на кону третья мировая война. Горячие головы к подобным глупостям не прислушиваются, ведь сами они не планируют воевать. Было бы любопытно узнать, как отнёсся бы Гарри Каспаров к вопросу заключения мира, если бы уже завтра его отправляли на нулевую линию соприкосновения. Возможно, аргументов для продолжения боевых действий у него стало бы ощутимо меньше.

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Ну а после всех виртуальных баталий выступил Илон Маск, опубликовавший данные о том, во сколько компании SpaceX обошлась отправка и подключение терминалов Starlink в Украину. По его словам, сумма равняется 80 миллионам долларов, которые были отданы безвозмездно и никогда не окупятся. Под сообщениями горячих голов, требующих активизации боевых действий, основатель Tesla задаёт простой вопрос: «А что именно кроме виртуальных заявлений сделали вы?». Что до результатов голосования, то Илон пишет, что в какой-то момент нахлынула волна ботов, которые резко склонили чашу весов в сторону продолжения войны. Судя по всему, у кого-то настолько много денег, что он готов спонсировать боевые действия не только в реальности, но и в виртуальном мире. Источник

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#илон маск
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swr5
15:50
Наивный, там склады забиты комплектухой на несколько войн вперед, хватит этого добра еще на 50-70 лет, а там и свое будет.
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Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Роман Ильягулов
15:39
Голь на выдумки хитра... Теперь эта фраза становится применима к Западу😂😂😂😂😂😂
Эксперты сконструировали микробов, которые перерабатывают нефть в дешевый водород
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