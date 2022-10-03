Но при желании можно собрать мощный компьютер с экономией

Многие полагают, что сегодня цены на комплектующие сильно завышены. Мы не сморим, что цены действительно растут, но причина не только в амбициях производителей. Проблема системная, и начинается она с того, что в последние годы дорожает абсолютно всё: металлы, редкоземельные элементы и даже неон, без которого создать полупроводниковое изделие не получится. Но это только первая ступень, ведь следом идут энергоносители, стоимость которых подпрыгнула в разы. Не бесплатно обходятся попытки улучшения технологических норм. TSMC пытается выжать из партнёров все соки, поскольку тайванцы вынуждены инвестировать десятки миллиардов долларов в заводы на территории США.

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Перечислить все причины крайне сложно, а в российской рознице к ним прибавляются ещё и жадность местных ритейлеров. Ну и не забывайте о существовании санкций, в результате чего в какой-то момент процессоры и видеокарты стали жутко дорогими. Процесс снижения идёт медленно, а сегодня мы изучим несколько актуальных камней, каждый из которых прекрасно справится с задачей построения мощного компьютера с экономией.

Ryzen 9 5900X можно использовать как для новой сборки, так и попытаться на его основе создать скоростной компьютер из уже имеющихся комплектующих. Например, у вас трудится старый системник с медленным Ryzen 3 1300Х. Даже в момент своего выхода этот камень не был быстрым, а сегодня и вовсе морально устарел. Благодаря совместимости платформы АМ4 вы легко установите вместо старичка более мощный Ryzen 9 5900X, увеличив быстродействие во многих задачах до двух раз. С нашей точки зрения это оптимальный вариант, а если у вас недостаточно средств, но вы очень хотите прикоснуться к флагману, просто поищите на вторичном рынке компьютер на базе старого процессора под сокет АМ4. Рекомендуем брать систему на базе материнской платы с чипсетом В450 и выше.

Может показаться, что экономия интересна исключительно тем, кто пытается собрать бюджетный компьютер. На самом деле это не так, ведь сборка на флагмане текущего поколения обходится жутко дорого. Учтите, что с использованием серии Ryzen 7000 цены ПК окажется ещё выше, но это не значит, что решения нет. Возьмите Core i9-11900K. Это флагман предыдущего поколения, включающий всё самое необходимое для создания ультимативной машины для энтузиастов. Материнские платы к этому камню стоят относительно недорого, а сам он способен разгоняться и не требует дорогущей оперативной памяти DDR5.

Core i7-12700F не только принадлежит к последнему поколению Alder Lake, но и может обеспечить высокую скорость работы при смешных затратах. Давайте думать: вам не понадобится мощная система охлаждения, поскольку процессор идёт с заблокированным множителем. Вам не потребуется дорогая материнская плата, поскольку разгонного потенциала здесь нет и не будет. Вам не потребуется дорогая оперативная память DDR5, поскольку камень прекрасно себя чувствует и с DDR4. В итоге основные компоненты позволят ощутимо сэкономить, а сам Core i7-12700F остаётся крайне быстрым и легко раскроет даже дорогую флагманскую видеокарту.

Core i5-12600KF имеет меньше ядер и стоит дешевле, но сборка на его основе обойдётся вам в солидную сумму. Камень предназначается для энтузиастов, поэтому мы рекомендуем брать его только в том случае, если вы изначально настроены на разгон. Если вы просто хотите покрасоваться перед друзьями мощным камнем, то лучше обратить внимание на Core i7-12700F. И помните, что не всегда разгон даёт свои результаты. Вам может попасться неудачный камень, а в результате даже под системой жидкостного охлаждения результаты будут ниже ожидаемых.

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Обойтись без Ryzen 7 5800X мы просто не можем. Это универсальный камень, подходящий для игровой сборки, компьютера программиста и оптимального решения для энтузиастов. При удачном стечении обстоятельств Ryzen 7 5800X разгоняется даже на воздухе, но в целом исходите из того, что решающее значение в итоговом быстродействии вашего компьютера окажут другие комплектующие.