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Илон Маск может выпустить криптовалюту MarsCoin для финансирования полёта на Марс
Криптовалюта может стать основой для финансовой система Марса
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Некоторые люди, близко знакомые с Илоном Маском, уверяют журналистов в том, что миллиардер буквально бредит колонизацией Марса. Он уверен, что всё происходящие сегодня на Земле событие через 500 лет будут помнить единицы, тогда как момент отправки первой миссии на Красную планету станет ключевым для человеческой цивилизации. Как вы знаете, даже отправка живых космонавтов на Луну – это невероятно сложная задача, а Марс находится значительно дальше. Вначале людям нужно пережить месяцы в тесном корабле, мчащемся в неизвестность на огромной скорости. После это столкнуться с постоянной угрозой для жизни, а также строительством первой колонии, где смельчаки смогут воплотить в жизнь свои самые смелые мечты.

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Вообще, было бы неплохо для начала построить космический корабль, способный так далеко улететь. Пока ракета Super Heavy, предназначенная для космического корабля Starship, находится в плачевном состоянии. Тесты всё ещё продолжаются, а результата как не было, так и нет. Возможно, мы о чём-то не знаем, но пока миссия без человека на борту назначена на 2024 год. Илон несколько раз давал интервью на тему колонизации Марса, рассказывая о своих соображениях на счёт терраформирования Красной планеты. Для этого миллиардер предлагает ударить по полюсам ядерными боеголовками, что приведёт к парниковому эффекту, сделав Марс пригодным для жизни. Подобные заявления вызывают массу критики со стороны учёных, но пока труднореализуемы, поскольку на Земле нет технологий, позволяющих производить подобные манипуляции.

Похоже, некоторые идеи Илон всё же может воплотить в жизнь в самое ближайшее время. Как вы уже писали выше, колонизация Красной планеты потребует инвестиции в размере десятков или даже сотен миллиардов долларов. Даже если Маск распродаст все свои акции, то с большим трудом наскребёт на первую фазу. Похоже, основатель Tesla нашёл отличный способ собрать достаточное количество денег. Недавно он заявил о том, что было бы неплохо запустить собственную криптовалюту MarsCoin, которая будет торговаться на Binance и других биржах. И вот здесь есть несколько проблем. Во-первых, MarsCoin уже существует. Разработчики криптовалюты создавали её как эффективный механизм для финансирования полёта на Марс. К сожалению, проект так и не выстрелил, а после и вовсе разорился. За текущий год курс рухнул более чем в 10 раз, а общая капитализация с трудом превышает 2.3 миллиона долларов. Ну а суточные торги и вовсе удручают, в чём вы можете убедиться самостоятельно.

Есть мнение, что Маск решит создать собственную криптовалюту, проигнорировав уже существующую MarsCoin. Всегда проще раскрутить что-то новое, чем возвращать в строй что-то старое. Не исключено, что с целью финансирования марсианской колонии токен будет создан уже в самое ближайшее время. Сам Илон заявил, что нужно успеть всё сделать до начала третьей мировой войны, поскольку обстановка на планете действительно напряжённая. Многие энтузиасты поддержали идею создания марсианской криптовалюты, надеясь стать первыми валидаторами, в руках которых окажется настоящее сокровище. Потенциально, криптовалюта может стоить очень дорого, превратившись в настоящую валюту колонистов. Очевидно, что на Красной планете доллары не пригодятся, но без финансовой системы прогресс точно остановится, поэтому криптовалюта остаётся идеальным средством для превращения в планетарные деньги.

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Что до остальных благ цивилизации, то Илон уже строит планы по выведению спутниковой группировки на орбиту Марса (аналог Starlink), ну а если криптовалюта действительно окажется успешной, то это позволит окупить проект ещё до начала полёта. И всё бы хорошо, вот только эксперты уверены, что колонизация Марса не начнётся ещё минимум несколько десятилетий. Технологии недостаточно развиты, а выделять денег на такие глупости руководители богатейших стран не готовы. Вот и получается, что надежда снова только на Илона Маска.

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#илон маск #космос
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