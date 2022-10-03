Ищем выгоду там, где многие геймеры уже давно отчаялись её отыскать

Многие наши читатели полагают, что большая часть временных игр предполагает завышенные требования и будет работать на видеокартах стоимостью от 30 000 рублей и выше. На самом деле это не так, ведь GTA 5, Fortnite, PUBG и многие другие онлайн-шутеры заведутся даже на самой примитивной видеокарте, а ежегодно выходит масса интересных проектов, для которых достаточно даже встроенного графического чипа на процессоре Ryzen 5 5600G.

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Если не верите, то листайте страницу вниз, где ведущий канала zWORMz Gaming провёл тесты нескольких актуальных проектов на видеокарте Radeon R9 370X. Старушка неплохо справилась со своими задачами, хотя в требовательных новинках всё же пришлось скинуть разрешение на 720р. Сегодня мы попробуем подобрать видеокарту для тех, у кого почти нет денег. Предположим, что вы столкнулись с финансовым кризисом, а после пришли в себя с пустым кошельком. Удалось немного наскрести на еду, а мечтать о дорогом графическом чипе не придётся очень долго. Что же, если вы действительно хотите купить видеокарту за гроши, то давайте просто это сделаем.

Если вдруг в ваших карманах завалилась сумма в 15 тысяч рублей, то просто возьмите GeForce GTX 1650. Эта видеокарта никогда не была быстрой, но до сих пор неплохо справляется с любыми играми. Придётся как следует поработать над настройками, но даже в 1080р вам гарантированы нормальные визуальные эффекты и среднестатистическая графика. Никаких компромиссов, ну а если вы предпочитаете многопользовательские шутеры, то вам и вовсе не придётся напрягаться, ведь с GeForce GTX 1650 можно даже спустя пять лет отстреливать врагов в одной из популярных игр типа Fortnite. Обычно мы советуем вам отказаться от покупки модели с одним кулером, но только не сегодня, ведь в данном случае нормальное охлаждение и не требуется.

Radeon RX 6400 – это ещё одна отвратительная видеокарта, которая очень расстроила бюджетных геймеров по всему миру. На самом деле тогда причиной негатива была цена, которая неприятно ударила по карманам небогатых любителей компьютерных игр. Спустя время AMD взяла себя в руки, благодаря чему сегодня даже в России вы можете отхватить игровую карту производства GIGABYTE за 12 600 рублей. Здесь вы сможете претендовать на довольно неплохой уровень быстродействия, но самым слабым местом является отвратительная поддержка интерфейса PCIe 3.0. Если у вас старый процессор, то общая производительность немного упадёт, но в любом случае играть во все игры в 1080р точно получится.

GeForce GTX 1630 – это довольно противоречивый графический чип. С одной стороны – здесь ниже быстродействие, чем у моделей выше, но всё решает выгодная цена. Подумайте на досуге. Видеокарта тянет все игры, но самые требовательные придётся запускать в разрешении 720р. Главным минусом стала узкая 64-битная шина, а вот проблем с поддержкой PCIe 3.0 здесь нет. Учтите, что это NVIDIA, поэтому даже если GeForce GTX 1630 и проигрывает Radeon RX 6400 в чистой схватке, то точно будет привлекательнее в глазах потенциальных покупателей из-за высокого доверия к дядюшке Хуангу.

Хотите ещё сэкономить 1500 рублей? В таком случае берите Radeon RX 550. Это не шедевр, и никогда им не был, но поиграть в новинки точно удастся на низких в 720р. Это отличная возможность сэкономить, ну а для стрелялок так вообще идеальный выход, ведь здесь те же 4 Гб видеопамяти, хотя и с низкими тактовыми частотами. MSI установила огромный шумный кулер, который будет слегка раздражать ваши уши. Мы вас предупредили.

Вообще, мы рекомендуем остановиться с экономией, ведь дальше пойдут жутко старые или бывшие в употреблении видеокарты, но есть и исключение. Так, если кроме стрелялок вас в жизни ничего не волнует, а танки заменяют все другие игры, то смело берите GeForce GT 1030. Видеокарта стоит дешевле 6000 рублей и просто тянет старые игрушки без особых проблем. Запускать требовательные новинки нет никакого смысла, а мечтать о Spider-Man Remastered не приходится.

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