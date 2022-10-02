Что происходит с рынком криптовалют, и когда майнеры начнут получать прибыль?

Несмотря на тот факт, что слияние Эфира прошло успешно, курс второй криптовалюты стремительно рухнул. Некоторые эксперты пробовали объяснить происходящее внутренними противоречиями, вот только всё это надуманные проблемы, поскольку инвесторы продолжают переводить свои монеты в стейкинг, а значит инвестиционная привлекательность Эфира значительно выросла. Крупнейшие биржи уже влили на закрытые депозиты миллиарды долларов, но пока биржевая активность слишком низкая, из-за чего генерация новых монет замедлилась, а значит и доходность вложений находится на низком уровне. Новая сеть построена таким образом, что появление новых блоков с монетами прямо пропорционально количеству сделок. Кроме того, в блокчейне Эфира происходят и другие операции, поэтому сегодня жизненно важно активизироваться именно на этом направлении.

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Похоже, ещё какое-то время любые шаги в поддержку Эфира, проводимые командой разработчиков и энтузиастами, не увенчаются успехом. Главная проблема заключается в Биткоине, который был и остаётся ключевым цифровым активом. Первая криптовалюта продолжает задавать тон всему рынку, а сама в свою очередь зависит от биржевых индексов. И вот здесь и наступает прозрение, ведь сентябрь стал одним из самых разрушительных месяцев для финансового рынка США. Вначале были опубликованы показатели инфляции. Незадолго до этого регулятор высказал мнение, что ожидает падения с 8.5% до 8.1%. Неясно, кто этих ребят тянул за язык, но в результате инфляция продемонстрировала более скромное снижение, достигнув отметки в 8.3% по сравнению с августом. Это не так уж и плохо, но рынок рухнул, утащив за собой Биткоин. Добить криптовалюты было суждено ФРС. Руководство регулятора приняло решение повысить ключевую ставку ещё на 75 пунктов, в результате чего показатели достигли 3.5% и стали рекордными за много десятилетий.

Вы уже могли слышать, что нестабильность американской экономики отразилась на курсах основных валют. Китайское правительство ослабило юань, британский фунт снижается, а евро торгуется дешевле доллара. Аналитики отмечают, что причины не только в тех или иных решениях правительства США, ведь в Европе разгорается экономический кризис. Действия нового премьера Англии грозят настоящей катастрофой, но Лиз Трасс и не планирует останавливаться. Например, она приняла решение снизить налоговое бремя для богатейших жителей страны, переложив налоги на обычных британцев. Всё это порождает финансовую нестабильность, а в таких условиях обычные люди предпочитают более надёжные средства для инвестирования, обходя стороной Биткоин.

Но вернёмся к Эфиру. Как вы знаете, сотни тысяч майнеров вынуждены были покинуть насиженные места, отправившись искать лучшей жизни в добыче альткоинов. Наиболее популярным считался Ethereum Classic. Многие шахтёры возлагали надежды именно на эту криптовалюту, а инвесторы активно скупали актив, ожидая взрывного роста к концу сентября. Всем этим планам не суждено было воплотиться в жизнь, а в настоящее время майнеры вынуждены работать в минус. Обратите внимание на таблицу выше. Там отражены показатели прибыльности на основных криптовалютах по видеокарте GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, сегодня можно лишь надеяться на лучшее, ожидая восстановления Биткоина, вслед за которым должен подняться и весь рынок. Вот только хороших новостей нет, поскольку цифровое золото застряло на бесконечных курсовых качелях и не подаёт никаких перспектив к восстановлению.

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Рынок захватили медведи, поэтому не исключено, что уже вскоре курс Ethereum Classic пойдёт вниз, а Биткоин подешевеет ниже 18 тысяч долларов. Для майнеров это будет очередной удар, а восстановление займёт месяцы. Аналитики полагают, что признаки восстановления будут заметны только после того, как фондовый рынок США перестанет лихорадить. Сегодня инвесторы паникуют, а крупные игроки пытаются диверсифицировать вклады. Важно понимать, что криптовалюты являются отличным активом для долговременных инвестиций. Если вы планируете играть в долгую, то можете быть спокойны, ведь к 2025 году Биткоин способен подорожать до 100 000 долларов. Майнеры снова начнут получать прибыль, а Ethereum Classic обязательно будет стоить дороже 100 долларов. Вот только многие хотели бы, чтобы это случилось здесь сейчас. Источники: 1, 2.