Экономика ЕС нестабильна, а евро и доллар стали слишком токсичными

Кажется, что ещё совсем недавно сонный Джо грозился обрушить российскую экономику, уверяя своих избирателей в том, что за 1 доллар уже дают 200 рублей. Согласитесь, что сегодня мы бы с вами были не против продать старику побольше зелёных бумажек по озвученному президентом США курсу. С начала года курс национальной валюты РФ прошёл через массу сложных событий, а результат, который мы сегодня видим, стал возможен благодаря эффективным действиям Центробанка и принятым решениям в правительстве РФ. Было бы глупо говорить о стабильности российской экономики, ведь в условиях санкций можно ожидать чего угодно, но аналитики полагают, что глобальных разворотов и прорывов уже не будет.

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Главная проблема, с которой столкнётся бюджет, состоит в ограничении поставок газа и нефти в Европу. ЕС долгое время не мог договориться об эмбарго на российские энергоносители, но путём сложных переговоров с выкручиванием рук, решение было принято, а уже вскоре чёрное золото из РФ перестанет поступать в Старый свет. Всё это не значит, что поставки прекратятся, ведь уже сегодня российская нефть смешивается с воздухом в южнокорейских танкерах, где её тут же переименовывают и отправляют в Европу. Очевидно, что посредникам придётся делать скидки, а Индия и Китай уже сегодня получают выгодные предложения. Что до газа, то недавний подрыв газопроводов стал одним из самых чувствительных ударов. Эксперты отмечают, что вернуть в строй оба Северных потока будет крайне сложно по нескольким причинам. Во-первых, пока непонятно, планируют ли европейцы вообще восстанавливать газопровод. Во-вторых, есть вопросы относительно сроков, поскольку мы даже не знаем о характере повреждений. Ну и в-третьих, внутреннее покрытие труб не предназначено для контакта с солёной водой. Это значит, что отделаться быстрым ремонтом не выйдет, а специалистам придётся прокладывать много километров труб.

Одним словом, впереди неопределённость, но пока рубль держится, а динамика его опережает доллар. Как известно, за последние недели основные валюты сильно просели к доллару США, и только рубль продолжил укрепляться. Сегодня дошло до того, что за 1 бакс давали 56 рублей, а евро и вовсе рухнул ниже 52 рубчиков. Финансовые эксперты связывают происходящее с заявлениями о готовности новых санкций. Речь о восьмом пакете, который заблокирует поставки в ЕС стали, а также может повлиять на держателей криптовалют с российским гражданством. Есть мнение, что уже в октябре рубль вернётся на отметки середины сентября, а вот евро продолжит падение. Европейский регулятор констатировал, что инфляция в еврозоне достигла отметки в 10%. На самом деле всё куда хуже, ведь в некоторых странах падение достигает 22% и выше.

Что до российской валюты, то эксперты констатируют, что Центробанка нет эффективных инструментов для безболезненного снижения курса. Все предыдущие поблажки уже испробованы, поэтому остаётся рассчитывать на естественные процессы. Что любопытно, даже западные эксперты соглашаются с тем, что уже несколько месяцев российский рубль выступает в роли самой сильной валюты планеты. Это не значит, что все вокруг хотят вести с Россией торговлю в рублях, но для западных стран подобное развитие событий ранее считалось неприемлемым. Причина в том, что сегодня многие партнёры РФ признают токсичность евро и доллара. Отказаться от этих валют быстро невозможно, поскольку за многие десятилетия мир привык к сложившейся системе. И всё же, процессы запущены, а после снятия глобальной политической напряжённости отказ от евро и доллара только усилится.

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Ну и немного прогнозов на будущее. Несмотря на то, что аналитики видят сложность прогнозирования курса рубля, многие уверены в том, что уже к концу года национальная валюта РФ подешевеет. В результате за 1 доллар будут давать 70 рублей. Такое развитие событий выгоднее всего бюджету, который наполняется за счёт валютных поступлений от поставок нефти и газа. А вот инвестировать предлагают в юань. Причина в том, что совсем недавно банк Китая ощутимо снизил курс. Предполагается, что уже вскоре юань вернётся к своей привычной цене, что позволит увеличить накопления, а высокая стабильность экономики Поднебесной гарантируют безопасность инвестирования. Источники: 1, 2, 3.