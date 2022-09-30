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Биткоин ждёт волна бычьего роста, а Ethereum Classic может сильно подорожать – прогнозы зима 2022г
Эксперты рассказали о курсовых перепадах основных криптовалют зимы 2022 года
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Когда эксперты делают долговременные прогнозы по стоимости Биткоина, то в первую очередь исходят из прошлого опыта. Увы, но криптовалюты достаточно молоды, поэтому не всегда получается найти аналогии, но есть несколько факторов, позволяющих сделать более точные выводы. Прежде всего это экономические показатели. Поскольку глобальная экономика тесно связана со стабильностью американского доллара, то любые курсовые перепады можно просчитать. Например, сегодня Америка находится в трудной ситуации. Долговые обязательства на 30 триллионов долларов оказывают негативное воздействие на экономику, а неспособность остановить рост инфляции приводит к падению биржевых индексов. Инвесторы пытаются сохранить хотя бы часть вложений, в результате деньги выводятся из технологического сектора и вливаются в компании, выпускающие продовольствие и другие востребованные продукты. На самом деле это далеко не всё, ведь есть ещё и графики, а также рыночные тенденции, когда люди цепляются за цифры, что принято называться сопротивлением, после которого стоимость активов растёт или резко падает.

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Но если речь идёт о Биткоине, то существует фундаментальный показатель, на основании которого можно судить о резких курсовых перепадах. Речь идёт о халвинге. Напомним, в 2020 году произошло запланированное уменьшение количества монет в блоке. Так, вместо 12.5 ВТС, майнеры стали получать всего 6.25 ВТС с блока. Поскольку сложность добычи постоянно увеличивалась, резкое уменьшение прибыльности майнинга должно было привести к повышению стоимости криптовалюты. В 2021 году так и случилось, а сегодня Биткоин торгуется более чем в 2 раза выше показателей 2020 года. Эксперты пишут, что прогнозировать курс можно и на основании увеличения хешрейта. Например, в текущую стоимость первой криптовалюты уже включён халвинг и рост хешрейта, а в результате фермеры пусть и не получают огромных доходов, но могут окупить оборудование и уйти в плюс.

Многие наши читатели знают о том, что до перехода Эфира на стейкинг, основным претендентом на место главной криптовалюты для добычи на видеокартах, числился Ethereum Classic. И вот здесь самое время обратить внимание на хешрейт этой криптовалюты. Как видите, за месяц показатель вырос в 3 раза, а в несколько дней подряд достигал 6-кратного роста. Учтите, что летом сложность постоянно увеличивалась, поэтому уже к концу августа показатель был в 2 раза выше нормы. На тот момент майнеры ещё не били тревогу, а доходность не ушла в минус. Но сегодня добывать Ethereum Classic (как и любую криптовалюту на видеокартах) невыгодно, ведь у вас не окупится даже розетка.

Складывается весьма любопытная ситуация: майнеры продолжают упорствовать, а цена замерла на месте. По мнению экспертов, уже вскоре Ethereum Classic перейдёт к стремительному росту. В настоящий момент разница между хешрейтом и прибыльностью не соответствует норме, а для возврата к показателям августа криптовалюта должна подорожать до 70 долларов. Есть мнение, что пока фермерам ничего не светит, а значит они ещё долго будут копать в минус. Теоретически, выйти в плюс можно будет после преодоления отметки в 50 долларов, но это при сохранении хешрейта в 150 TH/s, тогда как не исключено, что сложность добычи будет расти или падать.

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Поскольку курс Ethereum Classic прочно завязан на Биткоину, то эксперты предлагают смотреть именно в сторону первой криптовалюты. И вот здесь нас ждёт полная неопределённость. Есть как негативные предпосылки, так и позитивные. Ну а оптимисты говорят о том, что с наступлением зимы цифровое золото начнёт расти. Биржевые индексы уже находятся на дне, а Биткоин торгуется на отметке выше 19 тысяч долларов, что сегодня является минимумом, ниже которого отступать нельзя. Если верить оптимистам, то нас ждёт бычье предновогоднее ралли. Вы ведь помните, как резко подорожал Биткоин в прошлом году? Стоит помнить, что в настоящее время наблюдается спад экономики развитых стран. Никто не знает, захотят ли обычные люди инвестировать в криптовалюты, или предпочтут вложить свои деньги в реальные ценности. Источники: 1, 2

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#криптовалюты #биткоин #ethereum classic
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