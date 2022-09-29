Игровой процессор должен быть недорогим, но максимально эффективным

Тесты новой серии Ryzen 7000 уже гуляют по сети, а эксперты спорят о том, стоить ли покупать один из камней во время релиза. Сегодня мы уже видели, насколько большим может быть прирост в многопользовательских задачах, при этом даже в играх есть неплохие результаты. Как знают многие наши читатели, какой бы вы не купили процессор, решающее значение останется за видеокартой. Это значит, что разумный геймер предпочтёт не тратиться на дорогую материнскую плату и оперативную память DDR 5, ведь собрать неплохую систему можно гораздо выгоднее.

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Особенно с деньгами напряжёнка, если вы учитесь в университете, а взять денег просто негде. Можно пособирать стипендию или попросить у родителей. Ну или немного подработать. В любом случае это не позволит рассчитывать на суперскоростную сборку. Давайте подумаем, как вообще в такой ситуации сэкономить, выбрав наиболее эффективные и производительные процессоры конца сентября.

Для самых экономных студентов с минимальным бюджетом есть Core i3-12100F. Перед вами недорогой, но очень перспективный камень последнего поколения, который не заставит вас бежать в банк за кредитом, ведь процессор не требует дорогую материнскую плату и будет прекрасно себя чувствовать с оперативной памятью DDR4-3200. Ну а в качестве видеокарты советуем обратить внимание на аналог GeForce GTX 1660, что позволит играть во все современные игры без переплат.

Ryzen 5 4500 создан для компромисса между ценой и быстродействием. Поскольку внутри скрывается архитектура Zen 3, то у инженеров AMD оставалось только одно решение, позволяющее снизить производительность – уменьшить тактовые частоты. Если бы это не было сделано, то Ryzen 5 4500 мог бы конкурировать с более дорогими камнями, что негативно отразилось бы на их продаже. Ну а в данном случае покупатель такого процессора получает современное железо с потенциалом обновления, но заплатит за это намного меньше, чем за аналог на базе Ryzen 7 5800Х.

С Core i5-12400F у вас появится шанс покорять высоты игрового Олимпа. Будет наивным полагать, что такой процессор потянет дорогую видеокарту, но GeForce RTX 3050 точно окажется ему по зубам. Поскольку сам процессор не обладает разгонным потенциалом, то и материнская плата с оперативной памятью не затянут слишком дорого. Копить на компьютер под Core i5-12400F придётся довольно долго, но правильное отношение к учёбе и подработки позволят сделать процесс менее нудным, а покупку желанной.

Ryzen 5 5600G буквально создан для геймеров, но только для тех, кто предпочитает нетребовательные игры или многопользовательские шутеры. Здесь пользователя ждут 6 ядер на архитектуре Zen 3, но чистая производительность слегка уступает старшим моделям. Если вы в будущем планируете брать дискретную видеокарту, то лучше немного доплатить и купить что-то мощнее. Ну а для тех, кого устраивают стрелялки или ММОРПГ, Ryzen 5 5600G станет лучшим подарком под ёлочку или на любой другой праздник.

Ryzen 5 5600X – этот тот самый камень, о котором мечтают все студенты и школьники. Он уже содержит всё то, чего только можно желать, а для того, чтобы ворваться в стройные ряды геймеров, не хватает только видеокарты. С таким процессором можно не удерживать себя в седле, ведь он с лёгкостью раскроет видеокарту GeForce RTX 3060 и выше. Если вам будет нечем заняться, то можно попробовать улучшить тайминги оперативной памяти, а при наличии мощной системы охлаждения попытаться разогнать камень.

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Core i5-11600 годится для ленивых студентов. Вы просто покупаете хорошую видеокарту, ничего не разгоняете, ведь оверклокерского потенциала здесь нет. Высокая тактовая частота гарантирует отличную производительность, а низкие требования к питанию позволяет собрать систему в компактном корпусе. Словом, выгоды можно найти везде, а в данном случае вы ещё и тратите вполне разумную сумму денег.