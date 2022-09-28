Минимально можно обойтись даже блоком питания на 850 Вт, но есть нюанс

Уже почти полгода по сети курсирует информация о том, что флагманы NVIDIA следующего поколения окажутся жутко прожорливыми. Инсайдеры заявляли, что GeForce RTX 4090 будет потреблять около 800 Вт, тогда как более прокачанная модель GeForce RTX 4090 Ti и вовсе перевалит за 1 кВт. Поскольку те же инсайдеры уверяли, что рост производительности по сравнению с текущим поколением окажется равным 2-кратным показателям, то несмотря на абсурдность, в подобные слухи верило огромное количество геймеров. Дошло до того, что в какой-то момент все блоки питания на 1500 Вт оказались раскуплены, а брать блоки на 1000 Вт и меньше энтузиасты уже не хотели. К счастью, анонс графических чипов нового поколения развеял все слухи, но остались нерешёнными некоторые вопросы. Сегодня NVIDIA решила прояснить ситуацию с энергопотреблением и мощностью необходимого блока питания.

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Прежде всего представители NVIDIA ещё раз уточнили, что эталонная версия GeForce RTX 4090 потребляет не больше 450 Вт. Мы не планируем спорить с этим фактом, вот только в прессу уже попали спецификации кастомных моделей от партнёров NVIDIA. Некоторые оставят спецификации без изменений, тогда как в отдельных случаях будет установлен так называемый двойной BIOS, что позволит расширить теплопакет до 600 Вт. Очевидно, что такой шаг предпринимается для увеличения разгонного потенциала, а значит сами видеокарты не будут дешёвыми. И всё же, это ключевая ремарка, которая доказывает, что далеко не вся официальная информация соответствуют действительности. По словам представителей NVIDIA, для видеокарты GeForce RTX 4090 будет достаточно блока питания на 850 Вт. При этом важно сделать акцент на том, что вы должны владеть высококачественным блоком питания от известного бренда, гарантирующего соответствие заявленным показателям выходное напряжение. В случае, если вы сомневаетесь в том, что ваш блок питания соответствует стандарту PCI-SIG, стоит провести тесты с помощью вольтметра.

Что до других графических чипов, то для GeForce RTX 4080 на 16 Гб видеопамяти вам потребуется блок питания на 750 Вт, поскольку мощность графического чипа не превышает 320 Вт. Ну а младшая модель GeForce RTX 4080 на 12 Гб видеопамяти обойдётся блоком питания на 700 Вт. Представители NVIDIA обращают внимание на тот факт, что рост энергопотребления не такой большой, как сообщалось в прессе, ведь GeForce RTX 4090 соответствует параметрам GeForce RTX 3090 Ti, а GeForce RTX 4080 на 30 Вт менее прожорливая, чем GeForce RTX 3080 Ti. NVIDIA также советует обратить внимание на блоки питания, соответствующие стандарту PCIe 5. Всё дело в том, что только несколько производителей получили полноценную сертификацию, а значит вы будете не только уверены в качестве продукта, но и сможете легко подключить вашу видеокарту к нужному разъёму. Так, в комплекте с новыми графическими чипами вы отыщите адаптер, позволяющий подключить видеокарту к стандартным разъёмам, тогда как сам кабель имеет 16-кантактный разъём, а значит для работы требуется всего один такой провод. Напомним, стандарт PCIe Gen 5 (ATX 3.0) способен подать мощность до 600 Вт, поэтому даже прожорливые кастомные модели укладываются в требования.

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Ну а эксперты советуют не экономить на блоке питания. Если вы можете себе позволить потратить 2000 долларов на видеокарту GeForce RTX 4090, то стоит озаботиться мощным блоком на 1000 Вт и больше. Для этого есть несколько причин. Во-первых, уже в текущем поколении кастомные модели потребуют от вас 1 кВт. Ну а в будущем потребление будет только расти. Блок питания покупают на много лет вперёд, а очень хорошо, если есть достаточный запас по мощности. Это позволяет снизить нагрузку, что продлит жизненный цикл блока питания, а также сделает работу системы безопасной. Если вы всё ещё сомневаетесь в том, что потребление видеокарт будет расти, то взгляните на тесты GeForce RTX 4090. Даже с использованием нового технологического процесса, повышение тактовой частоты и количества ядер удалось повысить производительность на 50%. В следующем поколении будет только хуже, а значит требования к питанию возрастут.