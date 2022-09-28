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Бюджетные процессоры в магазинах РФ продолжают дешеветь – CPU Intel и AMD со скидками до 27%
Зачем платить дороже, если уже сегодня с экономией можно купить достаточно мощный процессор со скидками?
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3080 Gigabyte дешевле 70 тр
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Нет никаких сомнений в том, что Intel или AMD намного выгоднее продать процессор за 600 долларов, чем за 100 вечнозелёных. При этом разница для самих компаний в производстве не превышает двух раз, а в итоге маржа намного выше средних показателей по рынку. Маркетинг работает отлично, ведь рекламой флагманов занимаются все подряд. Вначале об огромном приросте рассказывают инсайдеры, после мы видим первые утечки, в которых производительность поражает воображение, а в итоге именно на самых дорогих камнях сосредоточены все средства массовой информации.

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Вот только Ryzen 7950X и Core i9-13900К купят всего несколько процентов пользователей, тогда как большинство обратит внимание на бюджетные модели. Сегодня мы не будем рассказывать вам о преимуществах флагманов, сосредоточившись на том, что здесь и сейчас обычному пользователю могут дать недорогие процессоры. Рассмотрим как модели производства Intel, так и AMD, а в итоге отыщем самые выгодные камни со скидками.

За 7390 рублей можно купить Core i3-12100F. Это самый бюджетный процессор, построенный на архитектуре Alder Lake и предлагающий неплохие скоростные показатели. В играх вы точно не будете испытывать неудобств, а любые привычные задачи доступны и более дешёвым камням. Для Core i3-12100F вам не понадобится дорогая материнская плата, ну а для геймеров было бы неплохо подобрать видеокарту аналогичную GeForce GTX 1660 Super. Дороже брать не стоит, ведь процессор может не раскрыть потенциал флагманов.

Ryzen 3 4100 интересен тем, что предлагается со скидкой 15%, а также построен на архитектуре Zen 3. Благодаря этому даже 4 ядра становится достаточно для любых задач, а универсальный сокет АМ4 ещё долго будет радовать потенциального владельца этого камня. Так, сегодня вы можете сэкономить, купив процессор Ryzen 3 4100, но уже через год легко усилить систему за счёт обновления на Ryzen 7 5800Х или что-то помощнее. Для этого не скупитесь на материнскую плату, ведь брать самую примитивную модель на А320 мы вам не советуем. Оптимальным будет чипсет В550, содержащий всё необходимое для простого старта.

Ryzen 3 3200G уже много лет назад потерял статус актуального, поскольку не имеет современной архитектуры и пасует перед сложными задачами. В то же время он может похвастать наличием неплохого графического интегрированного чипа. Благодаря этому вы не сможете играть в новинки 2022 года, но точно получите доступ к играм 5-летней давности. Получается, что с процессором Ryzen 3 3200G можно собрать ультраэкономную систему для тех, кто играет редко или предпочитает онлайн-игры и старые шутеры. Если у вас нет планов по обновлению системы в будущем, то под такой процессор подойдёт самая бюджетная видеокарта, что сделает сборку ещё дешевле.

Ryzen 5 3600 уже не способен тягаться с новомодными новинками, но ведь и стоит такой камень намного дешевле. Если вы планируете ещё долго держаться за сокет АМ4, а пока хотите собрать перспективную машину, то этот процессор позволит вам чувствовать себя комфортно. Он раскроет не самую дорогую видеокарту, легко справляется с любыми задачами, а также не является требовательным. Помните, что даже такой удачный камень, как Ryzen 5 3600 устаревает. Именно поэтому рекомендуем брать его в двух случаях: если вы планируете апгрейд в будущем, если вы собираете компьютер для школьника для обучения или решения нетребовательных задач.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
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Ну и поставить точку в поиске бюджетного процессора со скидками хотим на Ryzen 5 4500. Здесь вы уже получите 6 ядер, хотя тактовая частота будет не такой высокой, как в более дорогих моделях. В комплекте уже идёт кулер, но рассчитывать на разгон не стоит, поскольку здесь используются не самый скоростной чип. Этот процессор создан для неспешной рабочей или игровой станции. Вы можете докупить хорошую видеокарту и разогнать память, или просто решать на нём повседневные задачи. Ждать рекордов не советуем, но и разочаровывающим такой камень точно не будет.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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