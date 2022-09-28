Нужно только поискать хорошие скидки внимательнее

Ещё совсем недавно казалось, что после перехода Эфира на стейкинг и блокировки майнинга, на вторичный рынок хлынут сотни тысяч видеокарт. При этом многие эксперты полагали, что это будут не старые графические чипы, выпущенные много лет назад, а представители текущего поколения, отличающиеся высокой производительностью. Мало того, поскольку таким картам всего 1-2 года, то майнеры не успели их убить, а значит покупка окажется не только выгодной, но и безопасной.

реклама

Спустя две недели после слияния можно констатировать, что фермеры крепко уцепились в видеокарты и не планируют от них избавляться. Курс основных криптовалют снижается, но шахтёры продолжат копать несмотря на то, что сегодня прибыль не позволяет окупить даже розетку. Но если вы полагали, что цены на видеокарты не падают, то глубоко ошиблись. На самом деле приближение выхода графических чипов нового поколения и проблемы с майнингом оказывают давление на рынок, просто скидки не такие большие и очевидные. Сегодня мы рассмотрим несколько выгодных предложений в магазине Регард.

Если у вас есть 34 тысячи рублей, то берите GeForce RTX 3060. Ещё совсем недавно купить такую видеокарту дешевле 40 тысяч было невозможно, а сегодня благодаря накопительным скидкам и постоянному удешевлению, цена действительно намного ниже, чем была ещё месяц назад. При этом GeForce RTX 3060 обладает внушительной производительностью. Теоретически, она предназначена для игр в 1080р, но пока не пришло время Next Gen, вы смело можете запускать новинки в 2К на высоких и средневысоких настройках. Приятно радует 12 Гб встроенной видеопамяти, хотя в таких низких разрешениях вам столько памяти не потребуется.

Если у вас нет предубеждений против AMD, то Radeon RX 6650 XT может стать оптимальным выбором для думающих геймеров. Смотрите: по количеству кадров против GeForce RTX 3060 здесь чистый перевес в 10-15%. Также стоит обратить внимание на энергоэффективность. Radeon RX 6650 XT не потребует покупки нового блока питания, тогда как GeForce RTX 3060 в этом аспекте менее выгодна. PowerColor выпустила вполне годную модель, которая вряд ли предполагает разгон, но справляется с отводом тепла на твёрдую четвёрку. Единственное, что вас может остановить от покупки такой видеокарты – это недальновидность и необразованность, но мы надеемся, что наши читатели таким не страдают.

Если вы накопили всего 26 тысяч, то можно не ждать с моря погоды, а купить Radeon RX 6600. Эта видеокарта отлично справляется с самыми требовательными новинками в разрешении 1080р, а минимальный теплопакет позволяет не думать о перегреве. Проще говоря, вы вообще не будете слышать шума вентиляторов даже на скромной системе охлаждения от PowerColor. Некоторые эксперты уверяют, что перед нами самый выгодный графический чип последних лет, но мы советуем как следует изучить тесты. Без этого сделать правильные выводы невозможно.

Как показывает статистика, большинство геймеров вначале смотрят на бренд, и только после этого обращают внимание на производительность, количество видеопамяти и другие ключевые детали. Именно поэтому GeForce RTX 3050 удаётся занимать лидирующие позиции, продаваясь намного лучше, чем более скоростная Radeon RX 6600. Выделить 30 минут на изучение тестов может себе позволить любой геймер, но вместо этого любители компьютерных игр берут GeForce RTX 3050. Что же, если вы уверены, что вас интересует только NVIDIA, то сегодня впервые с момента продаж вы можете купить модель от ASUS дешевле 25 тысяч рублей.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если вам не нравится 128-битная шина GeForce RTX 3050, а модель производства ASUS с одним большим шумным кулером не внушает доверия, то стоит присмотреться к GeForce GTX 1660 Super. Palit поставила систему охлаждения с двумя кулерами, что позволяет лучше отводить тепло, ну а по чистой скорости обе видеокарты примерно равны. GeForce RTX 3050 имеет преимущество в поддержке трассировке лучей. Если для вас это важное, берите более новую карту. Ну а в случае, если вы предпочитаете тишину, то GeForce GTX 1660 Super – это достойный выбор.