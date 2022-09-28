Обе новости объединяет лишь то, что обычные пользователи не увидят пользы ни от одного из подвигов инженеров

Обычный материал содержит одну конкретную новость, которая строго ограничена инфоповодом. В большинстве случаев информации достаточно для написания полноценного материала, но бывает и так, что в сети появляются любопытные инфоповоды, которые настолько малы, что мы не можем их осветить из-за нехватки полезной информации. Что же, решение найдено, с сегодняшнего дня иногда мы будем объединять два совершенно несвязанных инфоповода в одном материале, что позволит вам узнать больше о технологиях, а нам уложиться в дозволенные рамки. Приступим.

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Один из работников AMD по имени Пратик Наяк копался в коде Linux. Неясно, делал ли он это в свободное от работы время, или получил задание от вышестоящих товарищей. В любом случае парень оказался не промах и обнаружил в ядре операционной системы странный патч для процессоров AMD. Заплатка висела там уже 20 лет, поэтому на неё никто не обращал внимания, полагая, что так и должно быть. Как оказалось, патч был долгое время актуален, позволяя решать насущные задачи, но абсолютно не подходит для процессоров Thredripper и Ryzen на архитектуре Zen. Заплатка настолько специфична, что любой камень красной команды распознаёт как старый Athlon на одном ядре. В результате наблюдается падение производительности в некоторых сценариях. Судя по всему, задач, где можно обнаружить сильную просадку, крайне мало, а сами они не попадают в поле зрения обычных пользователей. Как пояснил сам Пратик Наяк, патч помогал снижать энергопотребление, но сегодня вредит новым процессорам. Программист благополучно удалил старую заплатку, после чего производительность в некоторых сценариях выросла на 1390%, с увеличением пропускной способности до 51%. Якобы, в ревизии Linux 6.0 можно будет насладиться полноценной работой процессоров AMD. Как мы уже писали выше, обычные пользователи ничего не заметят, но цифры всё равно выглядят впечатляюще.

На необычный эксперимент пошли работники NVIDIA. Судя по всему, кому-то из них было скучно, поэтому они решили заняться важным делом, протестировав ещё не вышедшую видеокарту GeForce RTX 4090 в нескольких играх. На первый взгляд ничего странного в идее нет, ведь мы действительно видели слишком мало реальных игровых результатов, вот только стоит добавить, что разрешение дисплея было установлено на отметку 8К. Увы, Дженсен Хуанг не знает о том, что геймеры хотят увидеть количество кадров в 2К, вместо этого совершая довольно странные эксперименты.

Ну а результат вполне ожидаем: в Red Dead Redemption 2 удалось выжать чуть больше 30 кадров в секунду, в Microsoft Flight – около 25 кадров в секунду, а в Simulator Naraka Bladepoint – не больше 35 fps. В Fortnite фрамрейт подпрыгнул до 40 кадров в секунду, а тестировать новые требовательные игры специалисты NVIDIA не стали. После активации чудесной версии DLSS 3.0 удалось повысить фрамрейт до весьма немалых 80 кадров в секунду и выше, что стало очередным доказательство триумфа искусственного интеллекта над человеком. Представители зелёных не стали комментировать результаты, ну а мы попытаемся сделать это за них. Прежде всего стоит понимать, что никто вообще играть в разрешении 8К не будет, а значит это совершенно бесполезный тест. Но если попытаться оценить всё это в формате 4К, то становится ясно, что в играх следующего поколения GeForce RTX 4090 будет вытягивать только продвинутый алгоритм. Количество кадров в секунду удручает, а без использования масштабирования получить приемлемую картинку становится всё сложнее.

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Ну а если кто-то действительно купит видеокарту GeForce RTX 4090, то сможет без проблем играть даже в разрешении 8К в популярных стрелялках и онлайн-играх. Например, в Apex Legends без использования DLSS 3.0 количество кадров в секунду достигает 80 fps. В Lost Ark фрамрейт перевалил за 100, при этом War Thunder с лучами и масштабированием выдаёт 164 fps.