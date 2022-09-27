Новое поколение процессоров в сборе будет намного дороже текущего, чем мы и предлагаем воспользоваться пока есть возможность

Сегодня мы рассказывали вам о том, насколько дорогой будет сборка компьютера на новых процессорах AMD. Вам потребуется потратить целое состояние, благодаря чему в синтетических тестах можно получать ультимативные показатели. Проще говоря, если вы хотите шокировать своих знакомых, то нужно брать Ryzen 9 7950X. В случае, если ваши приоритеты далеки от подобных глупостей, то мы советуем вам сделать более разумный выбор.

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Прежде всего стоит констатировать, что большинство геймеров не может себе позволить дорогие сборки, поэтому даже указанные ниже камни подойдут только тем, кто располагает лишними деньгами. В то же время, если вы сможете себе позволить один из камней, то обеспечите себе отличный потенциал на много лет вперёд. Ну а стоить всё это будет ровно столько, сколько вы готовы потратить. Давайте к примерам.

Core i7-12700F создан для тех, кто хочет получить максимальный уровень производительности в играх и рабочих задачах, но не намерен платить за разгон. В этом случае придётся довольствоваться тактовой частой на уровне 4.9 ГГц, ну а высокий потенциал обеспечивается использованием 10-нм технологического процесса и перспективной архитектуры Alder Lake. Учтите, что здесь вас ждут 8 больших ядер, а в играх от пары сотен мегагерц не будет большого прироста.

Core i7-11700KF играет в абсолютно иной весовой категории. Прежде всего нужно понимать, что этот процессор создан для тех, кто хочет опробовать свои навыки в разгоне. Для этого у 8-ядерного камня есть всё необходимое, а тактовая частота доходит до 5 ГГц. Мы советуем брать систему водяного охлаждения, ведь ни один воздушный кулер не способен раскрыть весь потенциал Core i7-11700KF. При удачном стечении обстоятельств можно рассчитывать на внушительный прирост, ну а поскольку вам не придётся покупать оперативную память DDR4, конечная стоимость будет не такой заоблачной, как может показаться.

Ryzen 7 5800X – это суперпопулярный бестселлер последних двух лет. Сложно подсчитать, каким тиражом продался это процессоров, но цена его за это время ощутимо снизилась. Можно сказать, что вы получаете два в одном. Так, стоимость системы на базе этого процессора не будет завышенной, но вы не потеряете доступ к разгону. Не все наши читатели обладают оверклокерскими навыками, поэтому просто помните, что такая возможность у вас есть. Мы советуем присмотреться к материнской плате на базе чипсета В550, поскольку она включает поддержку интерфейса PCIe 4.0.

Если говорить о процессоре с огромным потенциалом, то это может быть Core i5-12600KF. Здесь конечный результат будет полностью зависеть от вас. Например, если вы не хотите тратиться, предпочитая ограничиться высокой тактовой частой, то можно сэкономить буквально на всём, а деньги перенаправить на усиление видеокарты. Мы уверены, что в итоге вы получите высокий фрамрейт и сможете много лет радоваться правильному выбору. Ну и не забывайте, что Core i5-12600KF обладает разгонным потенциалом. Сложно сказать, сколько затянет сборка на базе такого камня, ведь вы можете выбрать между оперативной памятью текущего и предыдущего поколения, а также ограничиться воздушным кулером или СЖО. А вот материнские платы с флагманским чипсетом для разгона стоят дорого. Поэтому обязательно учитывайте этот источник расходов, когда планируете сборку компьютера.

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Ну и завершить предлагаем на Core i7-11700F. Цены на процессоры постепенно снижаются, а ещё недавно этот камень стоил на 20% дороже. Он создан для ленивых геймеров, которые не стремятся к разгону, но любят высокие тактовые частоты и много ядер. Не все наши читатели одобряют такой выбор, а аргументов за и против предостаточно. Мы полагаем, что определяющей должна быть конечная цель. Если вы хотите купить оверклокерскую машину, то Core i7-11700F вам не подойдёт. Ну а если планируете выжать из игр максимум с помощью хорошей видеокарты, то переплачивать глупо.