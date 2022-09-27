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Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
Зафиксированы три больших прорыва на ветках Северного потока-1 и Северного потока-2
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Сегодня Европа испытывает нехватку газа. Заявления о том, что содружество государств сможет обойтись без российских энергоносителей не соответствуют реальности, поскольку заменить газ просто нечем. Поставки сжиженного газа не способны покрыть огромную брешь, образовавшуюся в энергетическом секторе, а главы государств пытаются ограничить потребление обычных граждан. Звучат призывы реже мыться, не использовать нагревательные электроприборы, а также кондиционеры и другую климатическую технику. Операторы централизованных теплосетей обещают холодную зиму, поскольку температура во многих домах не поднимется выше 16 градусов. При этом в Британии уже рекомендуют отапливать только одну комнату, а многие жители сельской местности запасаются дровами. Доступа к углю нет, поскольку этот ресурс также запрещён к ввозу из России в Евросоюз.

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Словом, проблемы нарастают как снежный ком, а в последнее время всё громче звучат призывы к запуску Северного потока-2. Напомним, трубопровод был инициирован немецкой стороной и должен был решить нехватку энергоносителей для растущей экономике Германии. В какой-то момент Северный поток-2 стал заложником политических игр. Регулятор, в обязанности которого входила сертификация, самоустранился, опасаясь гнева заокеанских хозяев, а в итоге было принято решение не запускать трубопровод вообще. Политическая карта Европы меняется, поэтому исключать любого развития событий не стоило. Судя по всему, именно с этим связана атака на Северный поток-2. Напомним, вчера стало известно о масштабном падении давления в сразу двух ветках трубопровода. Прокачка газа по нему не велась, но для поддержания его в исправном состоянии требуется обеспечивать определённое давление голубого топлива. Первые данные относительно ситуации с Северным потоком-2 были обрывочны, но уже сегодня стало ясно, что это не могла быть случайность.

Дело в том, что на дне Балтийского моря расположены 100 тысяч стальных труб, которые предварительно были усилены бетонным покрытием. Это позволяет не волноваться о перепадах давления и о любых других природных факторах, которые могут оказать влияние на работоспособность системы. Длина только одного Северного потока-1 достигает 1223 километра, а оператор газотранспортной системы уже выступил с заявлениями. Как оказалось, 26 сентября были повреждены две ветки Северного потока 2 и одна ветка Северного потока-1. При этом давление упало так быстро, что говорить о случайности повреждений не приходится. Очевидно, что перед нами диверсия, совершённая в экономической зоне Дании. Разгерметизация и утечка газа зафиксирована на юго-востоке за островом Борнхольм.

Власти Германии уже начали своё расследование, а Фите Вльф, занимающая пост представителя немецкого сетевого агентства, намекнула на диверсию. По её словам, такая быстрая утечка газа и резкое падение давления свидетельствуют о том, что на дне моря находится огромная дыра в каждой из проложенных веток. Официальные лица Дании отказываются от комментариев, а в настоящее время российская сторона не может получить доступ к месту прорыва. Возникла любопытная ситуация, поэтому пока сложно предсказать, когда российские специалисты смогут воочию оценить характер повреждений. Ясно одно, даже в случае острой нехватки газа в Европе, Россия не сможет прийти на помощь, ведь сложившаяся ситуация играет против Германии. Так, трубопровод Ямал-Европа остановлен усилиями Польши. Через Украину прокачивается половина возможного объёма (42.4 миллиона кубических метров в сутки), а в итоге вся надежда на Турецкий поток.

Мы не будем высказывать версию о том, что трубопровод был повреждён в ходе теракта. Нам кажется, что это полный бред, поскольку Дания контролирует каждый метр своего экономического пространства. Осуществить такой подрыв без одобрения местных властей невозможно, а сделать выводы можно будет очень скоро. Так, если датчане будут препятствовать российской стороне получить доступ к трубе, то причастность правительства Дании к диверсии станет очевидна. Что до Европы, то теперь там действительно придётся топить дровами, ведь надежды на возобновление прокачки больше нет. Источники: 1, 2, 3

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Ну а любителей запутанных историй отправим к изучению принципа бритвы Оккама. После этого вам станет ясно, что искать виновных нужно там, где есть потенциальные выгодоприобретатели. В данном случае это США, ведь после этого Европу можно брать голыми руками. 

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#санкции #экономика #газ #северный поток
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