Далеко не все наши читатели знают о том, что именно видеокарты AMD отличаются выгодным соотношением между ценой и производительностью

Многим геймерам кажется, что выбор между NVIDIA и AMD прост. На самом деле далеко не всё так линейно, ведь есть масса нюансов, которые нужно учитывать. Прежде всего стоит понимать, что в текущем поколении именно NVIDIA выпустила самый быстрый графический чип. Это несомненная победа, ведь GeForce RTX 3090 Ti кажется гостем из будущего. Чего только стоит использование видеопамяти со скоростью работы до 21 Гбит/с. В то же время, именно AMD стала первой, кто перешёл на использование узких шин памяти во флагманах, а значит у обеих компаний есть чему поучиться друг у друга.

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Ну и учитывайте, что серия Radeon 6000 может похвастать более высокой энергоэффективностью и соотношением цены и производительности. К сожалению, многие геймеры не знают об этих факторах, продолжая выбирать менее выгодные видеокарты NVIDIA. Но поскольку мы с вами прекрасно разбираемся в подобных мелочах, то давайте выберем несколько оптимальных моделей, которые подходят для геймеров с плотно набитыми кошельками и скромных любителей компьютерных игр с крошечной заначкой на чёрный день.

Radeon RX 6800 XT вполне может предложить ультимативный уровень производительности. Видеокарта легко справляется с любыми играми в 4К, а за счёт наличия 16 Гб видеопамяти и вовсе предпочтительнее аналогов зелёного лагеря. Наиболее близкой про чистой производительности считается версия GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти и 384-битной шиной, но сегодня стало известно, что скоро выйдет бесплатная утилита, позволяющая ощутимо увеличить быстродействие видеокарт AMD текущего поколения.

Radeon RX 6750 XT немного дороговата для своей производительности, но здесь нужно сделать несколько ремарок. Во-первых, перед вами модель производства ASUS. Во-вторых, быстродействие аналогично GeForce RTX 3070, а вы получаете брендовую видеокарту без переплат. Кроме того, здесь на 4 Гб больше видеопамяти, а перед нами ещё и вторая ревизия, скорость памяти которой достигает 18 Гбит/с. Единственным минусом, на который стоит обратить внимание, является менее эффективная работа технологии трассировки лучей, поэтому во время покупки учитывайте все за и против.

Radeon RX 6650 XT может стать оптимальным выбором даже для самых требовательных геймеров. Сегодня такая видеокарта подходит как для народного разрешения, так и для более перспективного 2К. Это значит, что вам будут доступны все визуальные эффекты, а разумная цена не заставит вас брать кабальные кредиты. Привлекательны и показатели энергопотребления, ведь установить такую видеокарту можно даже не в самый новый компьютер без потери производительности.

Если пытаться сэкономить, то можно начать с Radeon RX 6400. Эта видеокарта считается неудачной, поскольку плохо функционирует на компьютерах без поддержки интерфейса PCIe 4.0. И всё же, даже если у вас старый системный блок, а денег мало, то Radeon RX 6400 способна тянуть все игры в разрешении 1080р. Учитывайте, что настройки графики придётся скинуть на минимальные, но это для самых требовательных игр, тогда как многие другие будут летать на высоких.

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Если вы долгое время копили деньги на видеокарту, но по непонятным причинам вам удалось собрать всего 10 000 рублей, то мы предлагаем не мучить себя изнурительной экономией. Просто смиритесь с тем, что накопительство – это не ваше, а лучше купите видеокарту Radeon RX 550. Старушку трудно назвать оптимальным выбором, но она и сегодня предлагает 4 Гб видеопамяти, а значит будет справляться со всеми играми. Заявление весьма условно, ведь разрешение дисплея придётся скинуть до 720р. В то же время, для мониторов с диагональю до 24 дюйма такое разрешение не окажется неприятным для глаз. Ну и стоит отметить, что Radeon RX 550 довольно неплохо справляется со старыми играми или не самыми требовательными новинками. В конце концов, ведь не все геймеры любят блокбастеры, ну а за 10 тысяч рублей всё равно ничего быстрее нет.