Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный оверклокер Юрий Бублий выпустит утилиту RMP, значительно повышающую скорость Radeon 6000
Уже сегодня утилита способна повысить производительность Radeon RX 6800 XT на 13%
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Если ещё пять лет назад вы купили бы ту или иную видеокарту, то могли бы рассчитывать исключительно на чистую производительность. Всё просто, ведь бюджетная GeForce RTX 3050 предназначена для разрешения 1080р, а обладателям мониторов с разрешением 4К нужно смотреть в сторону более мощных видеокарт стоимостью от 80 тысяч рублей. Судя по всему, увеличивать прирост быстродействия графических чипов даже на 50% раз в 2 года стало трудно. В новом поколении, которое уже было представлено NVIDIA, упор делается на программные и алгоритмические методики, основанные на искусственном интеллекте. Судя по тем данным, что уже попали в сеть, GeForce RTX 4090 не будет демонстрировать огромного отрыва от текущего флагмана GeForce RTX 3090 Ti в играх без активации трассировки лучей. Но когда вы запустите волшебные лучи вместе с DLSS 3.0, то сможете с лёгкостью увеличить производительность до четырёх раз. Это действительно впечатляет, ведь именно программная среда становится новым полем боя между AMD и NVIDIA.

реклама

Если вы думали, что красным здесь предложить нечего, то сильно ошиблись. Уже несколько лет вы можете купить видеокарту Radeon RX 6700 XT, которая идеально подходит под разрешение 2К, а после с использованием технологии масштабирования FSR запускать её на мониторе с разрешением 4К с минимальными потерями визуальной составляющей. В данном случае многое зависит от личных предпочтений, ведь некоторые видят мыло, тогда как многие и вовсе не замечают, как алгоритм обманывает зрение. Уже некоторое время назад вышла более продвинутая FSR 2.0, но встретить её можно в небольшом количестве игр. По словам Лизы Су, в следующем поколении мы станем свидетелями следующего этапа развития технологии масштабирования и трассировки лучей, ну а пока всё это только в проекте, мы поговорим о другом проекте.

По словам известного оверклокера Юрия Бублия (1usmus), он создал новое программное обеспечение под названием Radeon Monster Profile (RMP). Это уникальная утилита, заточенная под графические процессоры Radeon 6000-й серии. По словам энтузиаста, она способна ощутимо повысить производительность видеокарт за счёт корректировки напряжения и тактовой частоты. В качестве примера он приводит результаты Radeon RX 6800 XT, которая в популярном бенчмарке 3DMark: Time Spy дала чистый прирост на 13%, что позволило ей догнать GeForce RTX 3090 Ti, цена которой более чем в 2 раза выше. Юрий пишет, что он уделил особое внимание подсистеме памяти, что позволило снизить рабочее напряжение на 6%. Это позитивно сказалось на нагреве планок GDDR6. Благодаря этому разгон стал проще, а перегревов нет. Тактовая частота растёт пропорционально рабочему напряжению, что не приводит к внештатным ситуациям.

Оверклокер заявил, что смог поднять тактовую частоту Radeon RX 6800 XT на 300 МГц, не повлияв на показатели тепловыделения, а значит вентиляторы не стали крутиться сильнее, а шум остался на прежнем уровне. Одновременно с этим Юрий отмечает, что вам понадобится видеокарта с приличной системой охлаждения. Эталонные модели лучше оставить в покое, а вот кастомные модели с монструозными вентиляторами будут весьма кстати. Вполне возможно, что придётся пожертвовать высоким шумом в комнате, если вы захотите добиться более высокого результата, но превращение Radeon RX 6800 XT в GeForce RTX 3090 Ti – это настоящее чудо. При этом речь идёт не о скрупулёзных настройках, когда оверклокеры днями напролёт подбирают нужные тактовые частоты и схему напряжения. На этот раз всё доступно в виде автоматических универсальных профилей с адаптивным механизмом. В настоящее время утилита в свободный доступ не поступала.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Известно, что ПО должно войти в состав пакета Hydra, который будет использоваться как для повышения эффективности процессоров, так и графических чипов. Юрий отмечает, что профили получат поддержку как текущих поколений процессоров и графических чипов, так в будущем будут расширены и до продукции следующего поколения (Zen 4 и RDNA 3). Ну а запланированный выход ожидается этой осенью.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #radeon 6000 #radeon monster profile
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – серия GeForce RTX 30 скинула до 19% в магазинах РФ
NVIDIA может выпустить ещё один PCIe вариант ускорителя Hopper H100, мощнее и со 120 ГБ HBM2e
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
28
В РФ снова подорожает электричество, газ и тепло – в чём причина и когда ждать очередного роста цен
79
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
28
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
11
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
10
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
84
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
70
США лишились нефтяной "подушки безопасности"
23
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказался по поводу ухода EVGA с рынка видеокарт
9
В TikTok появились дизлайки для комментариев
+
Rolls-Royce разрабатывает высокооборотные двигатели MTU, работающие на зеленых видах топлива
2
Итальянские ученые построили первый в Европе дом с нулевым уровнем выбросов, работающий на водороде
7
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
51
Будущее кодека AV1 выглядит оптимистично
5
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5
Исследователи безопасности раскрыли многомиллионную аферу с кредитными картами
1
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
20

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
91
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
174
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
54
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
33
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
26
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
2
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Александр Иванов
12:04
Опять дебильная статья с дебильным заголовком. В Европе постоянно висят парочка оваксов. Наблюдая за территорией Украины и России. Понятно что идёт радиоэлектронная разведка. И они сканируют все что м...
Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
Alagar81
12:03
Хорошо, салорейху точно хана, за ваш террор ДНР и ДНР воздастся по полной программе, наконец-то
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
Y-Dr. Now
12:02
>> придётся пожертвовать высоким шумом "пожертвовать", в русском языке означает - отдать, лишиться. Следовательно фраза "пожертвовать шумом" означает отказаться от сильного шума. А пожертвовать придё...
Известный оверклокер Юрий Бублий выпустит утилиту RMP, значительно повышающую скорость Radeon 6000
Mocus
12:02
Хочешь мира - готовься к войне. Иначе прилетят амеры или европейцы, и насильно демократизируют.
Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
super619
12:00
Сейчас идёт активный процесс замещения коренного населения РФ мигрантами из Средней Азии и мусульманами.
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
kiberman
12:00
Сша как государство, и её сброд со всех уголков мира. Потребляет почти в 2 раза выше ресурсов,чем производит. До недавнего времени- их долги обслуживали, все остальные страны, принимая на себя брем...
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Мать шешенбека
11:58
ты про 404?
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
Infinity78
11:56
барыги причем? если дебилы так хотят купить видеокарту по цене автомобиля чтобы в танчики погонять) дебилы и есть дебилы
Предприниматели с Авито начинают принимать заказы на RTX 4090
_Вежливый Krab
11:54
ВСУ захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
_Вежливый Krab
11:50
Оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне.
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем