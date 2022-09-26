Уже сегодня утилита способна повысить производительность Radeon RX 6800 XT на 13%

Если ещё пять лет назад вы купили бы ту или иную видеокарту, то могли бы рассчитывать исключительно на чистую производительность. Всё просто, ведь бюджетная GeForce RTX 3050 предназначена для разрешения 1080р, а обладателям мониторов с разрешением 4К нужно смотреть в сторону более мощных видеокарт стоимостью от 80 тысяч рублей. Судя по всему, увеличивать прирост быстродействия графических чипов даже на 50% раз в 2 года стало трудно. В новом поколении, которое уже было представлено NVIDIA, упор делается на программные и алгоритмические методики, основанные на искусственном интеллекте. Судя по тем данным, что уже попали в сеть, GeForce RTX 4090 не будет демонстрировать огромного отрыва от текущего флагмана GeForce RTX 3090 Ti в играх без активации трассировки лучей. Но когда вы запустите волшебные лучи вместе с DLSS 3.0, то сможете с лёгкостью увеличить производительность до четырёх раз. Это действительно впечатляет, ведь именно программная среда становится новым полем боя между AMD и NVIDIA.

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Если вы думали, что красным здесь предложить нечего, то сильно ошиблись. Уже несколько лет вы можете купить видеокарту Radeon RX 6700 XT, которая идеально подходит под разрешение 2К, а после с использованием технологии масштабирования FSR запускать её на мониторе с разрешением 4К с минимальными потерями визуальной составляющей. В данном случае многое зависит от личных предпочтений, ведь некоторые видят мыло, тогда как многие и вовсе не замечают, как алгоритм обманывает зрение. Уже некоторое время назад вышла более продвинутая FSR 2.0, но встретить её можно в небольшом количестве игр. По словам Лизы Су, в следующем поколении мы станем свидетелями следующего этапа развития технологии масштабирования и трассировки лучей, ну а пока всё это только в проекте, мы поговорим о другом проекте.

По словам известного оверклокера Юрия Бублия (1usmus), он создал новое программное обеспечение под названием Radeon Monster Profile (RMP). Это уникальная утилита, заточенная под графические процессоры Radeon 6000-й серии. По словам энтузиаста, она способна ощутимо повысить производительность видеокарт за счёт корректировки напряжения и тактовой частоты. В качестве примера он приводит результаты Radeon RX 6800 XT, которая в популярном бенчмарке 3DMark: Time Spy дала чистый прирост на 13%, что позволило ей догнать GeForce RTX 3090 Ti, цена которой более чем в 2 раза выше. Юрий пишет, что он уделил особое внимание подсистеме памяти, что позволило снизить рабочее напряжение на 6%. Это позитивно сказалось на нагреве планок GDDR6. Благодаря этому разгон стал проще, а перегревов нет. Тактовая частота растёт пропорционально рабочему напряжению, что не приводит к внештатным ситуациям.

Оверклокер заявил, что смог поднять тактовую частоту Radeon RX 6800 XT на 300 МГц, не повлияв на показатели тепловыделения, а значит вентиляторы не стали крутиться сильнее, а шум остался на прежнем уровне. Одновременно с этим Юрий отмечает, что вам понадобится видеокарта с приличной системой охлаждения. Эталонные модели лучше оставить в покое, а вот кастомные модели с монструозными вентиляторами будут весьма кстати. Вполне возможно, что придётся пожертвовать высоким шумом в комнате, если вы захотите добиться более высокого результата, но превращение Radeon RX 6800 XT в GeForce RTX 3090 Ti – это настоящее чудо. При этом речь идёт не о скрупулёзных настройках, когда оверклокеры днями напролёт подбирают нужные тактовые частоты и схему напряжения. На этот раз всё доступно в виде автоматических универсальных профилей с адаптивным механизмом. В настоящее время утилита в свободный доступ не поступала.

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Известно, что ПО должно войти в состав пакета Hydra, который будет использоваться как для повышения эффективности процессоров, так и графических чипов. Юрий отмечает, что профили получат поддержку как текущих поколений процессоров и графических чипов, так в будущем будут расширены и до продукции следующего поколения (Zen 4 и RDNA 3). Ну а запланированный выход ожидается этой осенью.