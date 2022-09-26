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Экологи могут назвать десятки вызовов, решить которые мы обязаны в ближайшие десятилетия. Если не говорить об опасности ядерной войны, то на ум приходит таяние ледников, загрязнение мирового океана пластиком, глобальное потепление и всё более острая нехватка питьевой воды. ООН выделяет огромные деньги на решение каждой проблемы, но реальной пользы от этого нет, поскольку по большей части миллиарды долларов расходятся между научно-исследовательскими институтами США и Европы. Студенты, магистранты и учёные придумывают замысловатые технологии, но в производство ничего не идёт, а если что-то и появляется на прилавках, то стоит слишком дорого, поскольку выпускается малыми партиями.

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По мнению экспертов, кроме указанных выше проблем, планета страдает от электронных отходов, а масштабы проблемы увеличиваются с каждым годом. К примеру, только за 2021 год жители Земли сгенерировали электронного мусора на 57.4 миллиона тонн, а Европа лидирует по количеству выброшенных отходов на одно домохозяйство. Это значит, что каждый год европейцы бездумно покупают миллионы смартфонов, телевизоров и другую электронику, не думая о том, что могли бы использовать свой старый телефон или стиральную машину. Именно так и появляются электронные отходы, перерабатывать которые никто не спешит. Эксперты констатируют, что строить заводы слишком дорого, а окупаемость не такая высокая, как может показаться. Согласно официальной статистике, при разборке 1 миллиона мобильников можно получить 15 килограмм палладия, 34 килограмма золота, 350 килограмм серебра и целых 16 тонн меди. На первый взгляд всё просто, но так ли это на самом деле?

Китайский энтузиаст, известный под ником Chef Alchemist, решил на практике убедиться в том, что переработка электронного мусора позволяет уйти в плюс. Парень купил 210 печатных плат от смартфонов. Модель не указывается, но известно, что каждая стоила 1.5 доллара. Поскольку процесс переработки происходил в кустарных условиях, то было решено извлекать исключительно золото. Как выяснилось, в ходе длительного процесса было получено всего 0.41 грамма золота. По словам самого энтузиаста, оценочная стоимость благородного металла не превышает 30 долларов или 1750 рублей. При этом на покупку плат было потрачено 310 долларов или 18 тысяч рублей. Выходит, что чистая потеря достигла 10-кратного показателя. Chef Alchemist сильно удивлён таким исходом, ведь он ещё потратил деньги на реагенты, не говоря о времени, которое ушло на покупку и переработку плат.

Что до экспертов, то у них на этот счёт есть две ремарки. Важно понимать, что переработка электронных отходов – это ресурсоёмкий процесс, который требует больших инвестиций в технологии. Это значит, что современный завод не будет выходить в плюс, если начнёт игнорировать и другие ценные металлы. Проще говоря, требуется добывать сразу несколько полезных ископаемых, что позволит увеличить доходность. Но и это ещё не всё, ведь переработка оказывает огромный вред окружающей среде. Процесс требует не только энергии, но и воды, которая должна быть предварительно очищена. В результате заводы строят там, где есть доступ к воде и энергии, не задумываясь о последствиях. Ну а на самом деле человечество просто не знает, куда девать весь этот электронный мусор, ведь чистой переработки ещё не придумали.

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Проблема ещё и в том, что новомодные электрокары медленно превращаются в электронный мусор на колёсах. Стоимость аккумуляторов такова, что их проще выбросить, чем заменить, а процесс восстановления слишком трудоёмкий. Вот и получается, что с каждым годом количество электронного мусора будет расти, а сделать с этим ничего нельзя, ведь пока у нас нет технологий для утилизации. Некоторые эксперты полагают, что можно было бы замедлить процесс за счёт унификации и принуждения производителей выпускать детали для своих продуктов даже спустя 10 лет после продажи. Вполне возможно, что это сработает, а первые инициативы такого рода проводятся в Евросоюзе.

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#смартфоны #истории
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