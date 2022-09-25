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Многие наши читатели уже посмотрели новый фильм «Топ Ган: Мэверик», в котором главную роль исполнил Том Круз. Пересказывать события мы не будем, ведь наш текущий материал не об этом, но суть в том, что в какой-то момент в кадре появляются самолёты пятого поколения потенциального противника. Не нужно быть гением, чтобы разглядеть парочку Су-57, которые сопровождают самолёт Тома Круза. Для главного героя всё завершилось хорошо, ведь самая грозная разработка российской авиации была повержена, даже несмотря на то, что изначально быстрее, мощнее и более технологичная. И вот здесь и возникает главный вопрос: а что на самом деле собой представляет новейший российский самолёт пятого поколения?

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Прежде всего нужно понимать, что главный конкурент в лице F-35 оказался намного успешнее, поскольку страны НАТО вынуждены закупать истребители согласно тем или иным контрактам. В результате сегодня полностью укомплектованных и готовых к бою различных версий F-35 насчитываются сотни. Это действительно много, а значит вопрос силы снимается с повестки автоматически. Ни у России, ни у Китая нет планов наштамповать столько самолётов пятого поколения, тогда как вассалы США уже заключили кабальные контракты и планируют закупить десятки самолётов в ближайшие годы. Эксперты высказывают различное мнение относительно преимуществ того или иного истребителя. Западные чаще всего уверяют в том, что в равных условиях победу одержит американский самолёт, тогда как российские единогласно отдают победу Су-57. Мы с вами не будем изучать попавшие в прессу технические характеристики. Всё дело в том, что многие военные аналитики полагают, что сегодня всё это не так важно, о чём и поговорим, но прежде несколько ремарок.

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Известно, что F-35 Lightning II использовался в боевых условиях. Якобы, было совершено более 100 вылетов в небе Афганистана, но ни результатов, ни показателей эффективности предоставлено не было. Что до российского Су-57, то истребители поднимались в небо 10 раз, но вся остальная информация оказалась строго секретной. Эксперты полагают, что обе стороны стараются дать как можно меньше информации прессе, поскольку потенциальный противник не дремлет. И дело даже не в скорости и манёвренности, ведь сегодня на первый план выходят другие характеристики. Не верите: тогда вот любопытная информация. В 2019 году во время конфликта между Пакистаном и Индией произошло несколько воздушных столкновений. Вы удивитесь, но вместо своих самых современных истребителей обе стороны отправили старичков МиГ-21, F-16 и «Мираж-2000». При этом только у Индии есть 300 штук Су-30МКИ. И что же случилось? Во время боя был сбит всего 1 МиГ-21, а могучий Су-30 летал в сторонке, пуляя с безопасного расстояния ракетами. Здесь причина лежит на поверхности: цена. Никто не хочет терять такую дорогую технику, а значит в будущем мы можем и не увидеть противостояние Су-57 и F-35.

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Даже если отбросить те или иные недочёты, то самолёты близки друг к другу, а сегодня исход боя не определяется мастерством и высшим пилотажем, ведь высокие технологии уже давно стали решающим аргументом. Прежде всего важно подлететь к потенциальному противнику или объекту как можно ближе не обнаружив себя, а значит ценится малая заметность. Проще говоря, если ударить по аэродрому первым, то можно обойтись и парочкой современных самолётов против десятка. В связи с этим без высокой дальности РЛС никуда, ведь чем раньше обнаружить потенциального противника, тем выше шансы его уничтожить. Здесь преимущество на стороне ракет, ведь чем более технологичное вооружение несёт самолёт, тем меньше шансов у противника выжить. Например, даже если истребитель сможет летать на скорости нескольких махов длительное время (долго ли это выдержит лётчик?), то ракеты всё равно в несколько раз быстрее. Ну и в отражении удара и введения противника в заблуждение ключевую роль играют средства РЭБ. Нет никаких сомнений, что всё это у обоих противников есть, вот только пока никто не проверял, кто окажется эффективнее в своих технологических изысках.

F-35 пришёл на замену истребителей прошлых поколений, но оказался настолько дорог, что даже США, имеющие бюджет под триллион долларов, не готовы штамповать его в больших количествах. Как вы уже читали выше, в реальных боях самолёт пятого поколения участия не принимал, но у американцев всё же в достатке самолёты четвёртого поколения, тогда как многие эксперты сходятся во мнении, что авиапарк России становится с каждым годом всё слабее. Су-57 оказался слишком дорогим, а советские разработки безнадёжно устарели. Есть более современные истребители из 90-х годов, но правительство США уже дало указание конструкторам приступить к разработке многоцелевого самолёта шестого поколения. Журналисты раскопали, что одна из главных задач состоит в том, чтобы сделать его ощутимо дешевле F-35.

Согласно официальным данным, в ближайшие 6 лет в России появится около 60 новых Су-57. Даже если этот проект и удастся реализовать, то преимущества в воздухе перед потенциальным противником не будет. Как мы уже писали выше, сегодня наличие подобных истребителей и способность их выпускать серийно – это скорее демонстрация силы. Не так важно, какой из проектов окажется успешнее, ведь проверять это слишком дорого. Ну а нам с вами остаётся надеяться на то, что паритет сил будет сохраняться. Мир шаток и нестабилен, а потенциальные противники меряются мускулами. В кармане у каждого ядерные боеголовки, ну а мы пожелаем обеим сторонам надёжно закрыть эти самые карманы, ведь подобное противостояние никому не нужно.