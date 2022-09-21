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Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA представила самое дорогое поколение видеокарт за всю историю – GeForce RTX 4080 за $1465 в ЕС
Сложно даже представить, сколько за такую видеокарту попросят в российской рознице
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3080 Ti - цена упала на порядок
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Не будет преувеличением сказать, что геймеры почти год ждали вчерашнего дня. Анонс нового поколения графической архитектуры всегда волнующий, поскольку определяет вектор развития отрасли на два года. Если по каким-либо причинам разработчики не смогут добиться поставленных целей, то миллионам любителей компьютерных игр придётся мириться с низкой скоростью. А вот удачная разработка способна повысить продажи, увеличить доходы производителей и способствовать инвестициям в создание новых высокотехнологичных игр. Вчерашний анонс вызывает массу различных чувств, поскольку само по себе новое поколение будет крайне противоречивым.

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Прежде всего стоит отметить, что Ada Lovelace действительно возглавит суперфлагман GeForce RTX 4090, который получит 16 384 ядра CUDA, а также немалый прирост по всем основным направлениям. Чего только стоит площадь кристалла в 629 мм2. Но если с физическими характеристиками всё довольно неплохо, то энергопотребление достигает каки-то неразумных показателей. Неясно, какие образом инженеры NVIDIA планируют отводить тепло от графического чипа с TDP 450 Вт. В то же время перед нами флагман, а значит нет никаких сомнений, что данная проблема будет решена, а вот история с двумя GeForce RTX 4080 куда страннее.

Нам кажется, что маркетологи NVIDIA заигрались. Очевидно, что там сидят неглупые ребята, которые понимают, что видеокарта GeForce RTX 4080 смотрится солиднее GeForce RTX 4070. Здесь нет никаких претензий, вот только в погоне за деньгами эти ребята забыли о том, что живут в реальном мире. Дело в том, что более мощная версия GeForce RTX 4080 действительно соответствует ожиданиям инсайдеров. Это и количество ядер, и теплопакет и другие характеристики. Скорее всего и производительность будет на высоте. А вот менее скоростная GeForce RTX 4080 – это какой-то позор. Нам кажется, что под этим названием должна числится GeForce RTX 4070, но руководство NVIDIA решило погнаться за длинным долларом.

В результате мы получили самое дорогое поколение графических чипов в истории. Итак, GeForce RTX 4090 оценён в 1599 долларов, что на 100 долларов дороже флагмана текущего поколения. За топовую версию GeForce RTX 4080 попросят 1199 долларов, тогда как GeForce RTX 3080 стоила 699 долларов. Ну до неприличия дорогая вторая версия GeForce RTX 4080. Стоит такое чудо инженерной мысли 899 долларов. Поскольку внутри находится 196-битная шина и 12 Гб видеопамяти, мы полагаем, что изначально планировалось продавать такую карту под именем GeForce RTX 4070, но в последний момент было решено срубить денег. Увы, но в поколении текущем GeForce RTX 3070 стоила 499 долларов.

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Эксперты уже проштудировали официальные сайта США и ЕС и пришли к выводу, что в Европе за новинки попросят намного больше. Здесь причина в более высоких налогах, что не стало большим сюрпризом, но больно ударит по кошелькам геймеров. Получается, что в Германии GeForce RTX 4090 стоит 1943 доллара (в переводе с евро), за 256-битную GeForce RTX 4080 просят 1465 долларов, ну а самая бюджетная видеокарта текущего семейства оценена в скромные 1096 долларов. На всех графических чипах можно отметить разницу в 22% по сравнению с рекомендованной стоимостью в США. Одновременно с этим стоит добавить, что текущие цены – это ещё не финал истории. Обратите внимание на релизы от партнёров NVIDIA. Цен там нет, но размеры видеокарт и монструозные системы охлаждения говорят о том, что новинки будут доступны единицам. Что до российских геймеров, то мы даже боимся представить, сколько будет стоить в рознице GeForce RTX 4090. Скорее всего, за флагман попросят 300 000 рублей. Ну а что, нам не привыкать, ведь этой зимой столько стоила видеокарта GeForce RTX 3090.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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