Если вы хотите опробовать себя в разгоне, то необязательно тратить на это целое состояние

Представьте себе следующую ситуацию: вы хотите опробовать свои навыки в разгоне, заглядываете в магазин и видите, что подходящий процессор стоит 25 тысяч рублей. Но если бы всё было так просто, ведь камень потребует материнскую плату с флагманским чипсетом, которая затянет ещё на 30 000 рублей. В итоге без учёта оперативной памяти и других комплектующих вы уже потратили 55 тысяч или больше. А ещё стоит побеспокоиться о системе охлаждения, ведь скоростные камни во время разгона жутко греются.

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Как вы поняли, мы рассказываем сложившуюся ситуацию в лагере Intel. Увы, но сегодня опробовать себя в разгоне могут только самые зажиточные пользователи. Если вы не принадлежите к числу последних, то мы предлагаем обратить внимание на процессоры AMD. Здесь всё просто, ведь разгон доступен на самой недорогой материнской плате, а сами процессоры не имеют ограничений. Это не значит, что у каждого получится увеличить производительность на 10-15%, но шанс всегда есть. Давайте подумаем, как собрать современную систему, сэкономить и стать оверклокером.

Начнём с процессора Ryzen 3 4100. Производители осознавали, что он может составить конкуренцию более дорогому Ryzen 5 5600Х, поэтому предпочли ограничить тактовые частоты этого камня. К счастью, внутри скрывается 4 ядра на архитектуре Zen 3, поэтому вы можете попробовать увеличить тактовую частоту без лишних затрат. Именно так, камень уже идёт в комплекте с кулером и недавно подешевел на 15%. Стоит учитывать, что даже флагманы не всегда разгоняются, а недорогие камни построены на не самых удачных чипах. Как мы написали во втором абзаце, надеяться на прирост до 15% не приходится, но ведь есть ещё и разгон оперативной памяти, а всё это уже идёт из коробки.

Ryzen 5 3600 – это самый настоящий бестселлер и один из самых удачных процессоров последних лет. Продажи его бьют рекорды, а сам он остаётся популярен для бюджетных сборок. Было время, когда геймеры активно разгоняли этот камень, но сегодня в продаже новые герои. Если у вас наблюдается острая нехватка денег, то Ryzen 5 3600 неплохо справится с возложенными на него задачами. Помните, что здесь уже 6 ядер, поэтому мы рекомендуем не брать самую дешёвую материнскую плату. Обратите внимание на чипсет В450. Он стоит недорого, но включает всё, что может потребоваться диванному оверклокеру без стажа. Ну и самое приятное заключается в том, что этот камень получил скидку в 27%, а значит сейчас лучшее время для его покупки.

На Ryzen 5 5600G скидка поменьше, но она есть, а сам процессор подойдёт тем, кто не гонится за новинками. Если вы не планируете покупать дискретную видеокарту, но время от времени используете компьютер для игр, то платить за дорогие графические чипы 40 000 не стоит. Просто возьмите Ryzen 5 5600G. Процессорная часть здесь в полном порядке, а попытка её разгона не окажет реального влияния на общую производительность. А вот попытаться поднять тактовую частоту встроенной графики мы бы рекомендовали в первую очередь. Вместе с разгоном оперативной памяти и регулировкой таймингов вы отыграете у системы не меньше 10-15%. Учтите, что это абсолютно бесплатно, но потребует времени.

Ryzen 5 5600X намного быстрее, но не включает интегрированную графику и систему охлаждения. Выжать из данного процессора можно несколько сотен мегагерц только в том случае, если вы купите к нему кулер от Ryzen 7 5800Х. Штатный слишком слабый, но даже в этом случае вам может попасться неудачный экземпляр. В интернете полно результатов, где Ryzen 5 5600X показывает неплохой разгон, вот только продажи таких процессоров превышали миллионы экземпляров, поэтому нет ничего удивительного в том, что 10% пользователей купили удачную модель.

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Ryzen 7 3700X довольно противоречивый камень, поэтому сразу учитывайте, что вам потребуется намного более мощная система охлаждения, чем для любого другого процессора из нашего списка. В конце концов, здесь 8 ядер, а случае успеха можно надеяться увеличить производительность всех на пару сотен мегагерц. Ну и не забывайте, что это дополнительная нагрузка на материнскую плату, поэтому бюджетную на А320 лучше не брать.