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GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
Речь идёт о версии GeForce RTX 4080 на 12 Гб видеопамяти и 196-битной шине
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3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Сегодня мы уже писали об анонсе графических чипов текущего поколения. Мы видели исключительно официальные тесты, поэтому советуем набраться терпения. Не исключено, что представленные показатели окажутся правдивыми, а может любители красивых цифр лукавят. В любом случае у нас нет ничего, кроме представленной таблицы, о чём и поговорим. Но для начала давайте определимся с тем, что вообще произошло. Итак, в текущем поколении есть два различных графических чипа GeForce RTX 3080. Первый получил 10 Гб видеопамяти и 320-битную шину, тогда как второй может похвастать полноценной флагманской 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти. Разница в производительности между такими видеокартами достигает 15%, а вот в магазинах часто можно встретить оба графических чипа по аналогичной стоимости. Это создаёт путаницу, а многие геймеры, которые плохо разбираются в технологической стороне видеокарт, купит ту, которая понравится им визуально.

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Вот только такую путаницу NVIDIA посеяла спустя полтора года после релиза, а в новом поколении было решено поставить геймеров в тупик сразу же. Как вы могли слышать, у GeForce RTX 4080 будет две версии. Одна соответствует ожиданиям, а вторая – просто переименованная GeForce RTX 4070, цена которой почти в 2 раза превышает рекомендованную для GeForce RTX 3070 на момент старта продаж в 2020 году. Очевидно, что Дженсен Хуанг не шутил, когда говорил о необходимости повышения маржи и средней стоимости видеокарты. Похоже, на этот раз было решено пощипать тех, кто покупает красивое название и не читает характеристики. А читать нужно, ведь ещё никогда за скромный графический чип на 192-битной шине не просили 899 долларов. В Европе цены стартуют с 1096 долларов, что делает эту видеокарту просто неподъёмной для 95% всех любителей компьютерных игр. Но если бы всё было так просто.

Одновременно с анонсом графических чипов была представлена новая Deep Learning Super Sampling (DLSS) третьего поколения. Если верить официальному сайту NVIDIA, то в DLSS 3 в Cyberpunk 2077 в разрешении 4К увеличивает количество кадров в секунду с 22 до 85 с использованием трассировки лучей. В итоге было заявлено, что в среднем нас ждёт 4-кратный рост fps в случае использования DLSS 3. Мы не будем подробно останавливаться на данной технологии, поскольку изменения там некритичны, а суть осталась прежней: система останется закрытой, а значит игр с поддержкой DLSS 3 будет мало. Всё это интересно, но давайте остановимся на показателях без включения волшебных лучиков.

Обратите внимание на левую часть диаграммы. Как видите, GeForce RTX 4080@12 Гб оказалась медленнее текущего флагмана GeForce RTX 3090 Ti в Resident Evil Village и Assassins' Creed Valhalla, а в The Division 2 наблюдается паритет. Стоит учитывать, что перед анонсом выбираются наиболее выгодные для рекламных постов игры. Это значит, что даже в самых оптимальных условиях GeForce RTX 4080@12 Гб демонстрирует производительность меньшую, чем сегодня могут получить геймеры. На первых порах купить GeForce RTX 4080@12 Гб дешевле 1100 долларов в США будет невозможно, вот только сегодня там доступна GeForce RTX 3090 Ti за 1200 долларов. Вы бы какую видеокарту выбрали: со 196-битной шиной и 12 Гб видеопамяти, или с 384-битной шиной и 24 Гб видеопамяти? На первый взгляд ответ кажется простым, вот только не стоит забывать о тех, кто не может прожить без трассировки лучей.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
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Всё дело в том, что в новом поколении появится технология, которая значительно поднимает производительность трассировки лучей. Вы удивитесь, но работать с предыдущими сериями такая полезная штука не сможет. NVIDIA поднимает ставки, ведь нужно как-то оправдывать высокую цену. При этом представители компании явно пытаются сбить с толку неподготовленных геймеров. Если вы обратите внимание на сравнительные показатели, то нам предлагают оценить преимущества DLSS 3 в Cyberpunk 2077 довольно специфическим образом. Так, в левой части игру запустили в 4К без использования DLSS, но с активной трассировкой лучей. А во втором случае включили новую DLSS 3. Эксперты пишут, что никакого 4-кратного увеличения производительности здесь нет, ведь текущая версия DLSS 2 также обеспечивает рост фрамрейта до 50 кадров в секунду. Получается, что налицо двукратное увеличение, хотя реклама кричит о четырёхкратном.

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#видеокарты #geforce rtx 4080
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