Речь идёт о версии GeForce RTX 4080 на 12 Гб видеопамяти и 196-битной шине

Сегодня мы уже писали об анонсе графических чипов текущего поколения. Мы видели исключительно официальные тесты, поэтому советуем набраться терпения. Не исключено, что представленные показатели окажутся правдивыми, а может любители красивых цифр лукавят. В любом случае у нас нет ничего, кроме представленной таблицы, о чём и поговорим. Но для начала давайте определимся с тем, что вообще произошло. Итак, в текущем поколении есть два различных графических чипа GeForce RTX 3080. Первый получил 10 Гб видеопамяти и 320-битную шину, тогда как второй может похвастать полноценной флагманской 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти. Разница в производительности между такими видеокартами достигает 15%, а вот в магазинах часто можно встретить оба графических чипа по аналогичной стоимости. Это создаёт путаницу, а многие геймеры, которые плохо разбираются в технологической стороне видеокарт, купит ту, которая понравится им визуально.

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Вот только такую путаницу NVIDIA посеяла спустя полтора года после релиза, а в новом поколении было решено поставить геймеров в тупик сразу же. Как вы могли слышать, у GeForce RTX 4080 будет две версии. Одна соответствует ожиданиям, а вторая – просто переименованная GeForce RTX 4070, цена которой почти в 2 раза превышает рекомендованную для GeForce RTX 3070 на момент старта продаж в 2020 году. Очевидно, что Дженсен Хуанг не шутил, когда говорил о необходимости повышения маржи и средней стоимости видеокарты. Похоже, на этот раз было решено пощипать тех, кто покупает красивое название и не читает характеристики. А читать нужно, ведь ещё никогда за скромный графический чип на 192-битной шине не просили 899 долларов. В Европе цены стартуют с 1096 долларов, что делает эту видеокарту просто неподъёмной для 95% всех любителей компьютерных игр. Но если бы всё было так просто.

Одновременно с анонсом графических чипов была представлена новая Deep Learning Super Sampling (DLSS) третьего поколения. Если верить официальному сайту NVIDIA, то в DLSS 3 в Cyberpunk 2077 в разрешении 4К увеличивает количество кадров в секунду с 22 до 85 с использованием трассировки лучей. В итоге было заявлено, что в среднем нас ждёт 4-кратный рост fps в случае использования DLSS 3. Мы не будем подробно останавливаться на данной технологии, поскольку изменения там некритичны, а суть осталась прежней: система останется закрытой, а значит игр с поддержкой DLSS 3 будет мало. Всё это интересно, но давайте остановимся на показателях без включения волшебных лучиков.

Обратите внимание на левую часть диаграммы. Как видите, GeForce RTX 4080@12 Гб оказалась медленнее текущего флагмана GeForce RTX 3090 Ti в Resident Evil Village и Assassins' Creed Valhalla, а в The Division 2 наблюдается паритет. Стоит учитывать, что перед анонсом выбираются наиболее выгодные для рекламных постов игры. Это значит, что даже в самых оптимальных условиях GeForce RTX 4080@12 Гб демонстрирует производительность меньшую, чем сегодня могут получить геймеры. На первых порах купить GeForce RTX 4080@12 Гб дешевле 1100 долларов в США будет невозможно, вот только сегодня там доступна GeForce RTX 3090 Ti за 1200 долларов. Вы бы какую видеокарту выбрали: со 196-битной шиной и 12 Гб видеопамяти, или с 384-битной шиной и 24 Гб видеопамяти? На первый взгляд ответ кажется простым, вот только не стоит забывать о тех, кто не может прожить без трассировки лучей.

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Всё дело в том, что в новом поколении появится технология, которая значительно поднимает производительность трассировки лучей. Вы удивитесь, но работать с предыдущими сериями такая полезная штука не сможет. NVIDIA поднимает ставки, ведь нужно как-то оправдывать высокую цену. При этом представители компании явно пытаются сбить с толку неподготовленных геймеров. Если вы обратите внимание на сравнительные показатели, то нам предлагают оценить преимущества DLSS 3 в Cyberpunk 2077 довольно специфическим образом. Так, в левой части игру запустили в 4К без использования DLSS, но с активной трассировкой лучей. А во втором случае включили новую DLSS 3. Эксперты пишут, что никакого 4-кратного увеличения производительности здесь нет, ведь текущая версия DLSS 2 также обеспечивает рост фрамрейта до 50 кадров в секунду. Получается, что налицо двукратное увеличение, хотя реклама кричит о четырёхкратном.