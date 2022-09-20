Всё решится по итогам заседания ФРС

Уже завтра станет ясно, в каком направлении двинется рынок криптовалют. Если вы не в курсе, то на 21 сентября намечено заседание ФРС США, в рамках которого будет решаться вопрос о повышении ключевой ставки. По мнению экспертов, нас могут ждать три сценария. Первый и самый очевидный: Биткоин обвалится ещё ниже, поскольку ястребиная позиция регулятора всегда негативно отражалась на стоимости цифрового золота. Ещё глубже провалится Эфир, а следом опустятся и альткоины. Сколько времени будет продолжаться падение, никто не знает, но не исключено, что довольно долго. По второму сценарию, ФРС повысит ставку на 50-75 пунктов, что приведёт к оживлению торгов на бирже. Это будет свидетельствовать о том, что регулятор верит в возможность экономики восстановится без карательных мер, а криптовалюты медленно поползут вверх. Рекордов ждать не советуем, но отыграть предыдущее падение вполне реально. По третьему сценарию нас ждёт длительное топтание на месте. Криптовалюты будут неуверенно шататься вниз и вверх, а стабильности ждать не приходится.

реклама

По мнению экспертов, чем бы завтрашний день не завершился, регулятор принял решение повышать ставку и дальше. Предполагается, что до конца текущего года процент по кредитам может достичь 5%. Это не оставит биржевым индексам шансов на восстановление, но есть важный нюанс. Очень многое будет зависеть от восстановления экономики США. Несколько дней назад биржи обвалились только из-за того, что вместо ожидаемых 8.1% роста потребительских цен, были озвучены цифры 8.3%. На глобальном уровне ничего не произошло, но паника на рынке никогда не приводила к позитивным настроениям. Одновременно с этим эксперты утверждают, что есть все основания ожидать небольшой оттепели на рынках. Всё дело в том, что на негативных ожиданиях криптовалюты могли просесть сильнее, чем следовало. Получается, что даже если завтра будут озвучен рост ставки на 100 пунктов, Биткоин может устоять.

Но это только часть проблем. По мнению некоторых аналитиков, сегодня над экономикой США нависло несколько нерешённых задач, найти ответы на которые до сих пор не вышло. Прежде всего нужно помнить, что за последние годы финансисты напечатали 9 триллионов долларов. В любом другом случае это привело бы к позитивным изменениям, но деньги попали в руки незащищённых слоёв населения, купивших на них смартфоны, ноутбуки и криптовалюты. В итоге основная часть этих триллионов опустилась в карманы миллиардеров, которые наотрез отказываются ими делиться. Эффект стимулирования экономики оказался сведён на нет, но эксперты не исключают, что в случае паники на рынках, ФРС снова перейдёт к бесконтрольному печатанию денег.

Не стоит забывать о государственном долге в размере 30 триллионов долларов. Многие эксперты сходятся во мнении, что США просто не в состоянии вернуть такую сумму. Экономика живёт на дотациях, а весь мир уже давно спонсирует американскую мечту. Пока грандиозных событий на этом направлении не предвидится, во только именно 21 сентября регулятор должен дать прогноз на 2023 год. А вот это уже настоящая проблема, ведь именно от этого во многом зависит курс, который изберут инвесторы. Если ФРС выступит пессимистично, то криптовалютам грозит рецессия, впрочем, как и экономике США. На самом деле пустые слова мало что решают в таких делах, ведь регулятор часто ошибается. Вот только доверять больше некому, поэтому крупные игроки будут полагаться именно на прогнозы ФРС.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну а пока Биткоин торгуется выше 19 тысяч долларов, а Эфир завис чуть дороже 1300 долларов. Запаса для отступления нет, а возможности для коррекции кажутся маловероятными. В ожидании завтрашнего дня суточные торги снизились до минимальных показателей, и только стейблкоины чувствуют себя стабильно. Проблема в том, что вложения в привязанную к доллару криптовалюту нельзя считать инвестиционным портфелем. Увы, но вы как имели на счету 10 тысяч (или 100 тысяч) долларов, так и останетесь при своих. Хотя, на фоне падающего рынка криптовалют, такая перспектива уже не кажется плохой.