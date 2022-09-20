Если у вас есть 150 тысяч на компьютер, то опробовать себя в разгоне может любой новичок. Давайте подберём процессоры, позволяющие стать оверклокером без значительных финансовых вливаний

AMD и Intel имеют кардинально различное мнение на то, каким должен быть разгон. Синие полагают, что право опробовать себя в оверклокерском деле получают только те, кто купит камень с разблокированным множителем и материнскую плату на флагманском чипсете. В результате сегодня такой тандем встречается крайне редко, а настоящих энтузиастов становится всё меньше. Проблема ещё и в том, что жадные производители хотят всё больше денег, а значит в следующем поколении оверклокеров станет ещё меньше.

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Если так пойдёт и дальше, то байки о разгоне мы будем пересказывать друг другу словно старые сказки, ведь производители делают всё возможное для того, что бы ограничить потенциал своей продукции. К счастью, текущее и предыдущее поколение процессоров AMD неплохо поддаётся разгону. Отметим, что для получения действительно впечатляющего результата вам потребуется система жидкостного охлаждения и прямые руки. В то же время, если стоит задача просто поиграть в оверклокера, то даже с минимальными затратами можно почувствовать себя настоящим гуру.

Сегодня мы попробуем подобрать несколько наиболее выгодных процессоров, который подойдут для разгона. Начнём с Ryzen 5 3600. Сам камень стоит 10 000 рублей, а брать материнскую плату дороже 70 долларов нет смысла. Помните, что очень многое зависит от вашего везения, ведь не каждый процессор способен разгонятся. Ну а если вам повезёт, то сборка на Ryzen 5 3600 будет не только бюджетной, но и скоростной, ведь потенциал для роста остался.

У Ryzen 3 4100 есть несколько проблем. Во-первых, здесь всего 4 ядра. Во-вторых, разработчики снизили тактовые частоты, поскольку камень и так получился неплохим. Добавить ядер не получится, а вот даже штатная система охлаждения может подкинуть вам дополнительных 200 МГц. Если у вас завалялся более мощный кулер, то шансы выжать больше довольно велики. В результате вы получите современную систему на базе архитектуры Zen 3 без слабого места в виде тактовой частоты до 4 ГГц. Ryzen 3 4100 такой же нетребовательный, как и другие бюджетные модели AMD, поэтому берите материнскую плату на чипсете В450. Больше и не нужно.

Разгон Ryzen 5 5600G прежде всего интересен с точки зрения повышения тактовых частот интегрированного графического чипа. Владельцы такого камня не планируют достигать ультимативных показателей в рабочих задачах и синтетике, а вот добавить 10% к производительности встроенной видеокарты – вполне реально. Стоит помнить, что вам потребуется ещё и оперативная память с высокими таймингами, а лучше как следует поработать над разгоном ОЗУ. Всё вместе позволит вам на ровном месте и абсолютно бесплатно увеличить быстродействие компьютера. Пожалуй, это редкий случай, когда разгон действительно имеет смысл.

Ryzen 5 5600X относится к последнему поколению, поэтому мы рекомендуем сразу отказаться от покупки штатного кулера. В данном случае перед вами ОЕМ-версия, а значит в комплекте нет системы охлаждения. Берите более мощную вертушку от Ryzen 7 5800X, что позволит получить дополнительные несколько сотен мегагерц. Ryzen 5 5600X славится тем, что неохотно гонится, а большая часть успеха зависит от везения. Если вам попадётся удачный камень, то можно получить не меньше 200 МГц. Ну и в качестве ложки дёгтя заметим, что даже если вы увеличите тактовую частоту на 100 МГц, то почти не увеличите производительность системы.

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А вот Ryzen 7 3700X куда перспективнее в разгоне. Ищите мощную систему охлаждения, которая позволит выжать 4.7 ГГц. Некоторые пользователи пишут, что им покорились даже 4.8 ГГц на воздухе, но мы бы советовали на такое не рассчитывать. Лучше уверенные 300 МГц, чем нестабильная работа компьютера и вылеты. Ну и не стоит забывать, что у некоторых пользователей пылятся на полках старые системы жидкостного охлаждения. AMD последовательно совершенствует свой сокет, но не делает резких шагов в сторону. Именно поэтому у владельцев СЖО есть все шансы поднять тактовую частоту выше 4.8 ГГц.