Выбор пользователей может не совпадать с выбором автора материала

Какой подход использовать при выборе процессора? Самый простой способ состоит в обращении в ближайший торговый центр, где стоят готовые корпуса. Вы просто берёте то, что подходит вам по деньгам и радуетесь жизни. Некоторые пользователи начинают изучать тесты, а в итоге путаются ещё больше. Ну а кто-то ищет помощи по друзьям и знакомым. Всегда найдётся тот, кто знает (или делает вид) о компьютерах больше, чем старина Билл Гейтс. Ну а мы пойдём другим путём.

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Есть такое выражение: «из песни слов не выкинешь». Так вот, сегодня мы планируем рассмотреть самые популярные процессоры в магазине Ситилинк этой осени. Проблема в том, что очень часто реальный спрос не имеет ничего общего с правильным выбором. Сегодня вы в этом убедитесь, ведь в списке есть камни, которые ни один здравый пользователь не купить в здравом уме. Давайте к примерам.

На первом месте Core i5-11400F. Это современный быстрый камень, который неплохо справляется с возложенными на него задачами. Здесь есть 4 быстрых ядра с тактовой частой до 4.4. ГГц, а любые привычные сценарии для него сущие пустяки. Известно, что при работе в браузере заметить разницу между новыми процессорами почти нельзя, а в играх очень многое зависит от видеокарты. Ясно, что Core i5-11400F не подходит для решения ультимативных задач, но в данном случае выбор сделан на основе соотношения цены и производительности.

На втором месте заслуженно разместился Ryzen 5 5600G. Этот камень не только позволяет решать любые пользовательские задачи, но и включает быструю интегрированную видеокарту. Гонять в 2К в новых играх не получится, но танки и стрелялки запускать можно без особых сложностей. Мы советуем взять такой процессор, если у вас нет желания докупать отдельную видеокарту. У Intel есть аналоги, но ни один не способен тягаться с Ryzen 5 5600G по скорости работы графического чипа.

На третьем месте находится Core i5-12400. Это тот самый Alder Lake, дифирамбы которому уже год звучат из каждого утюга. Процессор слегка быстрее Core i5-11400F, а почти идентичная стоимость объясняется небольшой скидкой в размере 7%. Обязательно учитывайте, что более новый камень окажется немного дороже в сборке. Так, цены материнских плат под Core i5-12400 ощутимо выше, поэтому обязательно рассчитываете свой бюджет. Но если уж вы решили взять современную платформу, то камень предыдущего поколения не подходит. Новинка предлагает доступ к интерфейсу PCIe 4.0, чего нет и не будет у Core i5-11400F.

Кто выберет Core i3-10105 за 8690 рублей, если рядом лежит Core i3-12100, большой вопрос. Мы не можем себе объяснить логику такого поступка, но вы уже читали в начале материала, что из песни слов не выкинуть, а из списка популярных нельзя убрать один из камней. Мы не советуем брать Core i3-10105, но, если у вас есть своё мнение на этот счёт, обязательно пишите его в комментариях.

За 4290 можно купить AMD A8 9600. Этот камень на пятом месте по популярности. Судя по всему, такой процессор берут те, кому интересен бюджетный компьютер для решения офисных задач. Мы бы не стали говорить о том, что это современный быстрый камень, ведь это не так. С нашей точки зрения, комплектующие стоят намного дороже процессора, поэтому экономить 4 тысячи рублей на таком компоненте глупо. Хотя, если вы берёте сразу 10 системный блоков, то выгода не такая уж и маленькая.

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Ну и на последнем месте в топе популярных процессоров разместился Ryzen 3 1200. Здесь всё просто, ведь с помощью этого камня можно собрать перспективный компьютер для офиса. Например, вы собрали системный блок с экономией, а в какой-то момент решили усилить его. Просто докупите Ryzen 5 5600Х, после чего скорость системы увеличится в несколько раз. Отметим, что данный список не совпадает с нашим мнением, поэтому в одном из следующих материалов мы расскажем о наиболее интересных процессорах, которые подходят для бюджетной сборки.