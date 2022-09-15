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Видеокарты AMD рекордно подешевели – Radeon RX 6000 на Newegg стоит 14 000 рублей
Radeon RX 6900 XT в переводе на российскую валюту стоит всего 40 000 рублей
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Многие наши читатели полагали, что 2021 год станет временем триумфа видеокарт AMD. Весь 2020 год Лиза Су и другие представители компании интриговали скорым приходом невероятно эффективной архитектуры Big Navi. Нас уверяли в том, что красные не только смогут бороться с зелёными на равных, но и выйдут вперёд. Несколько месяцев энтузиасты с любопытством наблюдали за тем, как Radeon RX 6900 XT так и не стала самой быстрой видеокартой на планете. Как вы знаете, это место было зарезервировано за GeForce RTX 3090, которая пусть и ненамного, но обходила красный флагман в играх. Уже к началу 2021 года всё это стало неинтересно, ведь цены на видеокарты взлетели в несколько раз, а на российском рынке Radeon RX 6900 XT стоила от 200 000 рублей и выше. Сегодня цены ощутимо снизились, благодаря чему энтузиасты могут себе позволить прикоснуться к флагманам текущего поколения. К сожалению, всё это происходит на фоне выхода графических чипов нового поколения.

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При этом, стоимость видеокарт снижается медленно, а в российской рознице всё осложняется ещё и из-за санкций. Что до зарубежных рынков, то там всё немного проще, хотя даже в Европе купить видеокарты текущей серии по рекомендованным ценам достаточно сложно. Сегодня в блоге AMD появилась любопытная информация, позволяющая сделать вывод о том, что лучше всего себя чувствуют американские геймеры. Итак, благодаря огромным скидкам Radeon RX 6900 XT можно купить всего за 680 долларов. Правда онлайн здесь не сработает, ведь товар по такой цене доступен исключительно в магазинах Microcenter. Если перевести на российские рубли, то получится 40 000. К сожалению, дешевле 90 000 рублей в российской рознице отыскать Radeon RX 6900 XT нам не удалось. Радует и Radeon RX 6800 XT, которую в сети Newegg можно отхватить за 580 долларов. Это чуть меньше 35 тысяч рублей, ну а в российской рознице такая видеокарта стоит не дешевле 70 тысяч. В том же Newegg поджидает потенциальных покупателей Radeon RX 6700 XT, которую там можно найти за 420 долларов или 25 000 рублей. Для сравнения, в российской рознице отыскать этот графический чип дешевле 45 000 рублей крайне сложно.

Хитовая Radeon RX 6650 XT на Amazon доступна за 340 долларов. Скидка по сравнению с официальной стоимостью невелика, но нужно помнить, что перед нами видеокарта среднего ценового сегмента. Обычно, здесь стоимость падает очень медленно. В переводе на российские рубли – это 20 000 рублей. Сегодня в РФ такая видеокарта стоит от 33 тысяч. Ну и одна из самых выгодных видеокарт текущего поколения Radeon RX 6600 продаётся в сети Newegg за 240 долларов. А вы бы не отказались купить такую видеокарту за 15 тысяч рублей? Вопрос риторический, ведь сегодня российские геймеры могут отыскать Radeon RX 6600 не дешевле 28 000 рублей. В некоторых случаях можно обнаружить и более выгодные цены. Для этого нужно отправиться на Авито, где серые дилеры предлагают завезённые в страну небольшие партии по выгодным ценам. Проблема там в гарантии, ведь в случае поломки придётся довериться неизвестному парню на другой стороне телефонной линии.

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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По данным инсайдеров, до выхода графических чипов нового поколения видеокарты продолжат дешеветь. Если говорить об NVIDIA, то там никто не спешит скидывать цены на середняки. Серии GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 продаются дороже рекомендованных цен даже в США, а иногда можно встретить несколько моделей по выгодной стоимости, но их быстро раскупают. В то же время, всё это хорошо работает только в США. Если вы обратите внимание на тот же блог AMD, то, к своему удивлению, обнаружите, что в Европе цены продолжают бить рекорды, а Лиза Су спокойно сидит в ожидании рекордной маржи. Сегодня в сети Эфира состоялся переход на стейкинг. Мы не ожидаем притока сотен тысяч видеокарт на рынок, но какая-то часть майнеров точно решит избавиться от дорогостоящего оборудования. Вполне возможно, что цены немного снизятся, хотя российским геймерам придётся набраться терпения.

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#видеокарты #radeon rx 6000
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