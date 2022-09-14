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Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
Если внимательно изучить заявления финансового директора NVIDIA, то складывается нерадостная картина
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Видеокарты NVIDIA следующего поколения уже рядом. Анонс должен состояться 20 сентября, а первые три графических чипа поступят в продажу в самое ближайшее время. Предполагается, что GeForce RTX 4090 будет доступна уже в октябре, тогда как GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 немного задержатся. Согласно ожиданиям инсайдеров, обе видеокарты должны поступить в продажу до Нового года, поэтому геймеры могут рассчитывать положить себе или своим близким под ёлочку правильный подарочек. Но это только в случае, если денег у вас куры не клюют, поскольку есть все основания полагать, что нас ждёт поэтапный рост цен, что станет неприятным сюрпризом для тех, кто в ближайшее время планировал обновиться видеокарту.

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По словам финансового директора NVIDIA Колетт Кресс, сегодня компания находится в сложном положении, поскольку рынок переполнен высвободившимися после майнинга видеокартами. Кроме того, значительная часть скопившейся продукции не может быть быстро реализована ещё и потому, что многие геймеры джут выхода видеокарт следующего поколения. По мнению Колетт, только в четвёртом квартале запасы на складах удастся привести в норму, после чего можно будет ожидать поэтапного восстановления продаж. Дама сетует, что даже спустя несколько кварталов средняя цена графического чипа будет оставаться на низких позициях, поскольку в свободном доступе находится слишком много видеокарт текущего поколения. Однако уже в 2023 году финансовый директор зелёных надеется увеличить среднюю цену, а значит нас действительно ждёт подорожание. Пока слишком рано делать далекоидущие выводы, но заявления руководителя высшего звена никогда не бывают пустословием, а в данном случае не предвещают ничего хорошего. 

Ну а пока эксперты спорят о ценах, ритейлер из Вьетнама уже открыл предзаказы на видеокарту GeForce RTX 4090. Представители магазина AZPC предлагают выбрать одну из двух моделей. Первая получит заводской разгон и будет предлагаться за 2250 долларов (в переводе с местной валюты), тогда как за менее скоростную модель просят всего 2100 долларов. В описании к товару сказано, что партия будет небольшой, поэтому получить заказ могут только те, кто сделает полную предоплату. Все остальные в лучшем случае смогут претендовать на вторую или третью партию. Скептики тут же начали говорить о том, что магазин AZPC таким образом пиарится, но если немного покопаться в истории, то в 2020 году этот же ритейлер предлагал заказать GeForce RTX 3090 за те же 2000 долларов. Получается очень интересная картина. Так, руководство NVIDIA планирует повысить маржу с каждой проданной видеокарты за счёт роста средней стоимости. В то же время флагманы могут получить примерно равную цену аналогам предыдущего поколения. Вполне возможно, что подорожание ожидается в среднем ценовом сегменте, но пока это не больше, чем спекулятивные догадки. 

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Ну а для самых нетерпеливых наших читателей есть небольшой подарочек в виде нескольких изображений готовой к продаже видеокарты GeForce RTX 4090. Данная модель была выпущена компанией ZOTAC и относится к серии AMP Extreme. Производитель заявляет о появлении новой системы охлаждения Icestorm 3.0, которая отличается бесшумной работой в случае низкой нагрузки, что делает видеокарту идеально тихой во время просмотра фильмов, использования браузера и других стандартных приложений. Следом в сеть попало изображение GIGABYTE GAMING OC на графическом чипе GeForce RTX 4090. Эксперты уже изучили фотографию на коробке и пришли к выводу, что карта будет занимать сразу 4 слота на материнской плате. Судя по описанию, увеличить эффективность охлаждения должна продвинутая система WindForce, фишкой которой является использование испарительной камеры. Впереди ещё множество анонсов, а вторая половина 2022 года будет насыщена громкими событиями в мире высоких технологий. 

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090
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